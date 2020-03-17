«Сказать прекрасный врач — не сказать ничего»

Борис Афанасьев. Фото: @spbgmupavlova

Борис Афанасьев родился 28 августа 1947 года. В 1971-м окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика Павлова. В 80-х годах проходил стажировку в Центре по изучению рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Под руководством Афанасьева в 1991 г. была успешно проведена первая в СССР аллогенная трансплантация костного мозга у ребенка, а в 1992 г. впервые в России внедрен метод получения периферических стволовых клеток крови с последующей трансплантацией. Афанасьев был одним из инициаторов создания НИИ им. Раисы Горбачевой и возглавлял его с 2007 года.

Борис Владимирович был председателем правления и основателем фонда AdVita. «Это сейчас российская гематология, как бы ее ни тормозили разобщенность, системные проблемы и недофинансирование, расцвела в одну из лучше всего организованных и обеспеченных кадрами областей российской медицины, — говорит исполнительный директор фонда AdVita Павел Гринберг. — Но так было не всегда.

В 80–90-е российская гематология безнадежно отставала от мировой. Это положение дел изменили всего несколько человек: АБВ и его соратники.

Именно воля и авторитет Бориса Владимировича позволили собрать воедино разобщенные силы и ресурсы: врачей, поддержку международного научного сообщества, деньги, получить поддержку как внутри медицинского сообщества, так и на правительственном уровне и начать системно выполнять в России трансплантацию костного мозга, сначала на отделении ТКМ на кафедре гематологии медуниверситета, а затем и в Институте им. Горбачевой. Теперь это почти рутина, в институте, да и в стране в целом ежегодно проводятся сотни всех видов трансплантаций, полностью выздоравливают сотни людей, которые иначе были бы обречены».

Павел Гринберг познакомился с Борисом Афанасьевым в 1999 году, когда пришел к доктору как близкий друг пациентки, которая нуждалась в помощи. Он вспоминает, что был очарован его манерой, для перегруженных российских врачей весьма нетипичной, спокойно, без спешки говорить и выслушивать, врачевать и словом и делом.

«Внезапная смерть даруется Богом особенным людям как благо, — сказала Маргарита Белогурова, доктор медицинских наук, возглавлявшая отделение детской онкогематологии Городской больницы № 31, а ныне — аналогичное отделение в Городском онкоцентре в Песочном. — Человек не мучился от болей, не чувствовал приближения смерти, которую все боятся. Борису Владимировичу даровано это. А вот для окружающих это шок, это внезапное горе, это пустота и бессилие. И страшная невозвратность: уверена, что каждому, кто окружал БВ, было что ему сказать на прощание. А теперь — всё, невысказанное, недоговоренное так и останется в сознании недоделанным. Хорошим людям нужно говорить при жизни добрые слова и благодарить за все, что они дали людям. Мне и моим коллегам повезло: мы не раз благодарили БВ за его подвижничество, за начало той революции в детской онкологии, участниками которой стали все питерские детские онкологи моего поколения. Это он открыл ворота на Запад, это он инициировал наши стажировки в Германии, с которых все началось, и наши дети стали выздоравливать!!!»

Елена Джумук, мама одного из пациентов НИИ им. Горбачевой, мальчика-подростка, который совсем недавно перенес трансплантацию костного мозга, написала на странице в фейсбуке: «Умер директор Горбачевки Борис Владимирович Афанасьев. Я и мой сын общались с ним лично — он принимал окончательное решение о нашей трансплантации. Сказать прекрасный врач — не сказать ничего. Прежде всего человек...»