Человек в «Футляре»

Утром 27 января скандальный телеграм-канал «Футляр от виолончели» выложил четыре поста. Последний из них — в 10.41. И с этого времени «Футляр» в эфир не выходит. Отсутствие в лентах текстов популярного телеграм-канала читатели заметили лишь через несколько дней. 29 января ресурс «Варламов.ру» сообщил, что «Футляр от виолончели» якобы продан, а покупатель закрыл канал. 3 февраля на канале «Админская курилка» вышло интервью с одним из технических администраторов «Футляра» с признанием, что люди, контролирующие «Футляр от виолончели», уже неделю не выходят на связь и что 27 января с ними «произошло некое ЧП».

Фото: РИА Новости

Кавказский блок

От бизнеса канала всегда отдавало душком откровенного вымогательства. «Футляр» мог месяцами кого-то мочить, провоцируя на переговоры о покупке блокирования негативной информации.

Самый достоверный маркер принадлежности канала — это информация, которая в нем не публикуется, говорит бывший пресс-секретарь движения «Наши», а ныне — руководитель агентства по продвижению телеграм-каналов Кристина Потупчик.

«Блок на негатив порой важнее и эффективнее хвалебных публикаций, корпоративные клиенты часто берут его в первую очередь».

Возможно, «Футляр» допровоцировался до того, что «зацепил» кого-то из очень серьезных персон. Которые сильно обиделись, вложились в деанонимизацию и прихлопнули канал.

— «Футляр» много кого огорчал. Например, Рамзана Кадырова. Его они мочили совсем бесцеремонно, — говорит «Новой» на условиях анонимности один из менеджеров, координирующих работу десятка телеграм-каналов.

Что писал «Футляр от виолончели» О Рамзане Кадырове

С самого начала «Футляр» писал о Кадырове относительно сухо, но иногда высказывался в ироничном тоне в отношении окружения главы Чечни. Так, в 2017 году администраторы канала начали в среднем 2–3 раза в месяц публиковать заметки о ближнем круге и семье Кадырова, включая его дочь, главу модного дома Firdaws Айшат Кадырову. В 2018 году «Футляр» публикует протокол допроса лидера банды киллеров Аслана Гагиева («Джако»). После этого частота появления негативных постов заметно увеличивается, канал начинает активно писать о расходах семьи Кадырова и покрывательстве старых друзей президента. Тут можно увидеть, например, посты про траты на стрижку газона (34 млн рублей) для «дворца» главы Чечни за 10 млрд рублей и фотографии 128 элитных скакунов в конюшне Кадырова. 27 августа 2019 года в «Футляре» появляется сообщение о задержании брата премьера Чечни Муслима Хучиева с наркотиками. «По требованию Рамзана Кадырова силовики и служебная собака извинились», — пишет канал. С октября канал выпускает 7–9 «разоблачающих» постов в месяц про круг Кадырова и про него лично. «Глава Чечни Рамзан Кадыров встретит Новый год в кругу самых близких — 650 фаворитов и телохранителей. По госконтракту за 6 млн рублей вайнахов ублажат живой музыкой, удивят частой переменой блюд с закусками, салатами и горячими блюдами». Информационная кампания против Кадырова и его окружения продолжалась вплоть до закрытия канала.

Мог ли Кадыров поручить кому-то разобраться с «Футляром»?

— Точный ответ на этот вопрос знают только сами владельцы «Футляра». Но однозначно, что «заказать» канал мог любой постоянный «герой» публикаций «Футляра», при этом обладающий и финансовыми ресурсами, и кадрами, способными провести негласную оперативно-разыскную работу, — считает источник «Новой».

— Естественно, я категорически против того, что произошло с «Футляром», — говорит основатель телеграм-канала Baza Никита Могутин. — При этом я не считаю, что их действия были хоть сколько-нибудь полезны для общества. Вся информация, которая там публиковалась, размещалась до этого в открытых источниках. Такой Компромат.ру, просто перенесенный в формат Telegram.

Право на забвение

«Футляр от виолончели» изначально был ориентирован на зарабатывание денег. По рынку уже давно ходили слухи, что владельцы были готовы продать канал, но заломили совершенно нереальную цену — больше двух миллионов долларов, говорит собеседник «Новой». За такие деньги можно было выставить «блок» на двадцать лет вперед.

Готовые каналы продаются очень дорого: канал на 30 тысяч подписчиков может стоить и 10, и 20 млн рублей, рассказывает Кристина Потупчик.

Можно предположить, что «блоки» были очень существенной статьей доходов для «Футляра». «Стоимость месячного блокирования негативных упоминаний хорошо известна на рынке — это десять тысяч долларов, — говорит источник «Новой».

«За сто тысяч можно было купить годовое блокирование, с "двумя месяцами в подарок"».

Впрочем, администраторы и пиар-менеджеры телеграм-каналов не скрывают, что цена на «блок» для разных заказчиков может отличаться в разы. Влияют на цены и формат сообщений: репосты, нативные материалы, отдельные рубрики и так далее.

Медиаменеджер Арам Габрелян рассказывает, что полгода назад ему предлагали откупиться от анонимных телеграм-каналов, которые проводили информационную кампанию против него. «Знакомый говорил, что нужно платить 100 тысяч рублей в месяц, и все анонимные каналы ставят блок на упоминание твоего имени. Добавляешь еще сто тысяч сверху — и тебя начинают хвалить».

Большинство каналов, за исключением «Футляра», зарабатывают на размещении негатива, который заказывают конкуренты «объекта атаки» (но и блоками тоже не брезгуют). Цена за пост начинается от 5 тысяч рублей на различных неавторитетных агрегаторах и достигает 300 тысяч рублей на ресурсах с сотнями тысяч подписчиков. Средняя цена за пост по телеграм-рынку — 35–45 тысяч рублей.

Расценки в каждом канале зависят от многих факторов, и не в последнюю очередь — от наглости администраторов, говорит Кристина Потупчик. «Сейчас самый дорогой канал — это «Незыгарь», цены от нескольких сотен тысяч рублей за пост», — объясняет она.

Но надо иметь в виду, что это цены продажи самих каналов. При этом посты часто покупаются пакетами по 50–100, а то и 200 текстов, которые могут выбираться по полгода-год. Такие пакеты, как правило, покупают рекламные и коммуникационные агентства. И перепродают заказчикам текстов со своей накруткой, достигающей иногда 50–100%. Поэтому были случаи, и не единичные, когда на «большой тройке» каналов — «Незыгарь», «Бойлерная» и «Футляр» — отдельные посты могли обходиться заказчику до полумиллиона рублей.

Во многих случаях «блок» в телеграм-каналах вычисляется довольно легко. Например, «Футляр» бесцеремонно и долго мочил бизнесмена Олега Дерипаску.

Что писал «Футляр от виолончели» Об Олеге Дерипаске

На заре своего существования, в 2017 году, «Футляр» в основном публиковал материалы про сотрудничество Олега Дерипаски с экс-советником Трампа Полом Манафортом, а также про экономические схемы работы Дерипаски, например, вывод капитала. Позже канал резко меняет тон постов и начинает писать о «покровителе проституток» Олеге Дерапаске и его связях с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). В 2018 году тема возможных связей миллиардера с работницами эскорта регулярно продвигается каналом почти два месяца, а в апреле резко обрывается на полгода. В перерыве «Футляр» вспоминает о проблемах Дерипаски с санкциями США и падением акций «Русала», но уже в октябре возвращается к линии «спонсора проституток». Информационная кампания против Дерипаски в похожем ключе продолжается вплоть до 22 января 2019 года. В этот день «Футляр» публикует аудиозаписи разговоров Дерипаски, где фигурирует зампред правительства Сергей Приходько, а также кадровый дипломат МИДа, пресс-секретарь посольства России в США Георгий Оганов, который якобы «договорился» о тюремном заключении для Насти Рыбки в Таиланде.

Но с 22 января 2019 года канал неожиданно «забыл» про Олега Дерипаску, и до самого закрытия в «Футляре» не было вообще ни одного текста с упоминанием бизнесмена. Объяснить «забывчивость» канала можно только возможной покупкой «блока». При этом, по всей видимости, сразу на год.

Что писал «Футляр от виолончели» Об Игоре Сечине

Если посмотреть на публикации в «Футляре» за 2017 год, то можно сразу заметить аномально высокое число постов про Сечина — порядка 10–11 текстов (в месяц) за полгода существования канала. Причиной такого повышенного интереса «Футляра» к главе «Роснефти» Игорю Сечину можно назвать «дело Улюкаева», в котором он проходил свидетелем. Содержание постов в канале за 2017 год варьируется от заметок про собственность жен и дочерей до сообщений о корзинке с колбаской из «дела Улюкаева». В 2018 году «Футляр» называет Сечина «брошенным молодой женой» и продолжает информационную кампанию против главы «Роснефти», регулярно публикуя посты про убытки и офшоры Сечина. Все это продолжается и в 2019 году: «Футляр» не изменяет себе и не прекращает регулярно писать о подарках приближенным Путина и пятиэтажной квартире Сечина в центре Москвы вплоть до закрытия канала.

План «Перехват»

Но вернемся к судьбе «Футляра». Есть несколько версий произошедшего:

канал кто-то перекупил и закрыл;

перекупил, чтобы через какое-то время снова начать работать, но уже с новой «эфирной политикой»;

силовики деанонимизировали владельцев и авторов канала, провели профилактические «беседы», и те предпочли закрыться.

4 февраля канал Baza, что называется, взорвал Telegram, выложив сенсационную версию. Якобы 27 января «сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве авторов известного телеграм-канала «Футляр от виолончели»: «По информации источников, утром 27 января сотрудники ФСБ пришли домой к жителю Москвы Александру Гусову и к его коллеге, чье имя нам пока неизвестно <…>.

В первую очередь сотрудников ФСБ интересовала сим-карта, на которую был зарегистрирован канал «Футляр от виолончели». Во время обысков они нашли ее и изъяли у Гусова или у его коллеги. Доступа к каналу у создателей и авторов издания на данный момент нет.

Сам Александр Гусов, однако, утверждает, что ничего не знает об этой истории. После того как сим-карта была изъята, а Гусов опрошен, его отпустили на свободу. По предварительным данным, ФСБ заинтересовалась Гусовым после того, как на него пожаловался высокопоставленный российский чиновник».

Известный столичный политтехнолог Александр Гусов заявил «Новой», что в сообщении канала Baza нет ни слова правды, что он не имеет никакого отношения к «Футляру», что его никто не задерживал и никаких бесед сотрудники ФСБ с ним не проводили.

— О своем «задержании» я с удивлением узнал вечером 28 февраля, когда гулял с собакой…

Гусов обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела за клевету в отношении Никиты Могутина, одного из публичных сооснователей канала Baza. Кроме того, Александр Гусов обратился и в арбитражный суд Москвы с иском «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Ответчиком по иску в деле №А40-39253/2020, зарегистрированном 2 марта, проходит ООО «4 КОТА». Гусов считает, что «4 КОТА» и Baza — это одно и то же. И намерен доказать это в суде. А доказав, сможет потребовать «наказания рублем» и извинений за распространение сведений, не соответствующих действительности, от конкретного юридического лица.

Тяжба Александра Гусова с каналом Baza, видимо, будет продолжаться не один месяц. А пока можно вспомнить, что 6 февраля свою версию прекращения работы «Футляра от виолончели» выложил канал «Контора пишет». По этой версии авторов «Футляра» не установили, а вычислили.

Первоначально «был составлен список из пяти сотен столичных журналистов, информированность и стилистика текстов которых давали основание подозревать их причастность к контенту канала. К весне прошлого года в списке осталось меньше дюжины, к осени — пятеро.

Поскольку не было оснований проводить официальные ОРМ, одним из заинтересованных лиц было нанято частное сыскное агентство, которое установило наблюдение за этими журналистами и быстро вычислило еще несколько персон, с которыми часто встречались эти журналисты.

Персоны, с которыми периодически встречались журналисты, тоже были взяты под наблюдение и негласную прослушку с использованием градиентных и параболических микрофонов. Эта работа позволила установить администратора, у которого находится сим-карта для выходов в эфир».

Этот сотрудник долгое время находился за пределами России, но 27 января прилетел в Москву. Что произошло дальше — хорошо известно, «Футляр от виолончели» прекратил свою работу.

Несмотря на то что с момента, как замолчал «Футляр», прошло уже полтора месяца, достоверной информации о том, что произошло с каналом, на сегодняшний день нет. Но сразу несколько источников рассказали нам, что, по всей видимости,

был произведен силовой захват администратора, у которого находились сим-карта и мобильник с номером, на который приходили эсэмэски для двухэтапной авторизации.

Под угрозой применения насилия администратор передал злоумышленникам контроль над каналом.

По большому счету, конечно, было совершено преступление. Но теперь уже бывшие владельцы канала вряд ли обратятся в правоохранительные органы, потому что рискуют и сами стать фигурантами уголовного дела по целому букету статей УК России, таких как клевета, разжигание розни, вымогательство….

Так один из самых читаемых телеграм-каналов «Футляр от виолончели» с более чем 400 тысяч подписчиков прекратил свое существование.

— Что на самом деле произошло с «Футляром для виолончели», доподлинно никто не знает. В своем чате мы обсуждали ситуацию с «Футляром», но к единой позиции так и не пришли, — рассказывает «Новой» менеджер крупной сетки анонимных телеграм-каналов.

— Что это за «свой» чат?

— Телеграмм-бюро 3.0. Это своеобразный закрытый клуб владельцев и администраторов крупнейших российских телеграм-каналов. В этом «клубе» чуть больше двух десятков членов, представляющих телеграм-каналы, охватывающие 80–90% всей российской телеграм-аудитории.

Екатерина Мартынова, Ирек Муртазин, Арнольд Хачатуров, «Новая».

При участии Анны Аникиной и Артема Щенникова.