Конституция или здравый смысл

В начале недели в России был зафиксирован 93-й случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Всего за сутки количество заболевших выросло на 30 человек. С начала марта в городах отменяются массовые мероприятия, на дистанционное обучение уходят университеты, а серьезно задумываться о самоизоляции начали даже самые скептически настроенные граждане. Тем временем вчера Конституционный суд одобрил поправки в Конституцию, а значит, в апреле грядет всенародное голосование, которое, вероятно, будет происходить в разгар пандемии. Будут ли его переносить из-за коронавируса, разбирается корреспондентка «Новой газеты».

Последние дни в СМИ фигурирует информация о возможном изменении даты всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Причина — коронавирус. «На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда, как считается, угроза еще не спадет, и в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан», — рассказал «Открытым медиа» источник, близкий к администрации президента. О схожих планах также говорил собеседник «Медузы».

Пандемия уже поставила под вопрос парламентские выборы в Иране и Сирии, а также муниципальные выборы во Франции. В России инфекции противостоят с помощью радикальных методов: вчера страна закрыла границы на въезд и выезд для иностранцев, а чуть раньше начали вводить запреты на массовые мероприятия. Самые серьезные цифры в Москве — с 16 марта в столице запрещено проводить мероприятия численностью свыше 50 человек в закрытых помещениях.

Кроме того, с 21 марта по 10 апреля все школы будут закрыты на карантин. Именно они обычно становятся избирательными участками.

Вероятнее всего, к 22 апреля мало что изменится, более того, заболевших станет куда больше, чем сейчас, рассказывает молекулярный биолог Ирина Якутенко. Тем временем «любой карантин подразумевает запрет на массовые мероприятия, чтобы люди не оказывались в большом количестве в одном месте. Голосование и есть такое массовое скопление людей. Причем значительная часть из них — это пожилые люди, которые находятся в группе риска. С точки зрения карантинных мероприятий этот плебисцит никуда не годится», — говорит эксперт.

Однако, помимо здоровья граждан, коронавирус несет в себе и политическую угрозу — снижение явки, которую в этом году на голосовании хотят обеспечить в 60 %. Прецедент уже появился во Франции: на фоне распространения инфекции на первый тур муниципальных выборов пришло всего 45,5 % избирателей против 63,55 % в 2014 году.

«Никто не придет на участки, и вся затея окажется пустой. Никакого карт-бланша на обнуление путинских сроков Кремль не получит. У него не будет возможности говорить, что «так решил народ»»,

— отмечает политолог Аббас Галлямов. «Люди, взвешивая на весах свое здоровье и поправки в Конституцию, могут выбрать свое здоровье и не пойти», — добавляет к его словам сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

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В Кремле, однако, пока отрицают вероятность переноса голосования из-за пандемии, так как «для этого нет никаких объективных показаний», заявил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Риски от коронавируса могут попытаться минимизировать и по-другому, увеличив сроки досрочного и надомного голосования, а также использовав в Москве электронное голосование на всю катушку (об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к администрации президента). «В целом это правильнее [чем очное голосование в один день], особенно если на избирательных участках будет какая-то стерилизация. Чем сильнее мы разведем массу народа и разбавим ее, тем лучше, — говорит Якутенко. — Вероятность заразиться коронавирусом во время надомного голосования есть, но она не очень большая. Только если люди, которые будут ходить по домам с урнами, окажутся заражены. Плюс они могут стать разносчиками инфекции, если заразен кто-то из голосующих. Однако мы не можем обойти всех избирателей, надомники — это небольшая их часть. Тем временем вероятность заразиться при очном голосовании гораздо выше».

Для Кремля такие меры предосторожности могут оказаться на руку, говорят эксперты. «Если распределить людей по досрочному голосованию, тогда они смогут обеспечить нужный процент еще до проведения основного голосования. Это даст власти подушку безопасности. К тому же, если кто-то из досрочников не пришел в один день, его можно заставить прийти в другой», объясняет Мельконьянц.

Фото: РИА Новости

В конце февраля стало известно, что Центризбирком (ЦИК) включил в проект постановления о порядке голосования надомное досрочное голосование в течение трех дней до выборов. Сейчас источники «Ведомостей» говорят, что процедуру могут расширить до недели. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это поможет решить проблему с большим количеством желающих проголосовать.

Григорий Мельконьянц оценивает это решение на грядущем голосовании как опасное:

«Людей будут фактически принуждать проголосовать на дому. Будут ходить с ящиками для голосования даже по тем, кто мог и не оставлять заявку.

Все это также, чтобы обеспечить явку до дня голосования». Апрельский плебисцит могло бы спасти электронное голосование, однако необходимая инфраструктура есть только в Москве. Мельконьянц соглашается, что в столице упор будет сделан именно на него.

— Разработчики пытаются доработать систему, чтобы учесть все изъяны, которые были зафиксированы во время предыдущих экспериментов. Проголосовать дистанционно куда удобней, чем идти на участок во время эпидемии, — говорит он.

При этом осадок от использования электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября прошлого года все еще остался: из-за сбоя система не работала несколько часов, а независимый политик Роман Юнеман заявлял, что проиграл из-за нее депутатский мандат провластной кандидатке Маргарите Русецкой. Сейчас в Сети опять начинает появляться информация о принудительной регистрации на сайте «Госуслуги». О таких кейсах уже сообщал в своем твиттере экономист и политик Владимир Милов, а также телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» . У электронного голосования есть и другие проблемы и для власти:

«Сплошному онлайн-голосованию мешает разве что консерватизм самого Путина. Возможно, что ему самому просто не нравится идея полностью «уйти в Интернет», он ведь не Медведев.

Возможно, ему кажется, что это сделает голосование каким-то неполноценным», — считает Галлямов.

По мнению экспертов, голосование по поправкам перенести ничего не стоит, тем более что вся законодательная процедура уже пройдена (по закону конституционная реформа вступила в силу еще после одобрения региональных Заксобраний). Единственное, интерес «к теме упадет еще больше».

— Поддерживать столь откровенно конъюнктурную тему в центре внимания аудитории становится все сложнее. Люди уже понимают, что все эти поправки не имеют к их жизням никакого отношения. А ведь Кремлю надо изображать по поводу голосования «всенародный энтузиазм», — говорит Галлямов. Несмотря на это, эксперты считают, что отменять голосование вряд ли будут, так как это «вопрос репутации», к тому же «Кремль не будет отступать».

Как говорят источники «Медузы» и «Открытых медиа», плебисцит, вероятнее всего, проведут 12 июня, в День России, или 13 сентября, в единый день голосования (13 сентября в России пройдут выборы губернаторов, депутатов Законодательных собраний и муниципальных советов). По мнению политолога Алексея Макаркина, выбранная дата роли особой играть не будет, 22 апреля никаким символизмом не обладало, кроме того, это не совпадало ни с Пасхой, ни с Рамаданом, а также шло перед праздниками. Риски могут возникнуть только в день единого голосования, потому что тогда региональные политики смогут использовать Конституцию в своих кампаниях.

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«Ближе к выборам может произойти всплеск протестных настроений, как это было, например, в прошлом году в Москве, а за год до этого — в Хакасии, Владимире, Хабаровске и Приморье.

Это сильно подпортит фон и может привести к массовому протестному голосованию, в том числе и по поправкам», — говорит Аббас Галлямов.

«Сейчас ситуация близка к идеальному шторму: коронавирус, падение цен на нефть и т. д. Когда в январе мы обсуждали приоритетные задачи правительства, мы собирались выйти в долгосрочной перспективе на трехпроцентный рост. Об этом говорили всего полтора месяца назад. Сейчас повестка полностью изменилась и приобрела чрезвычайный характер», — заключает Макаркин.