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Репортажи

Космос и «пятачок»

Как уральцы относятся к переименованию улицы Терешковой

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Общество

Иван Жилинспецкор

 

Свыше 7700 человек из Севастополя, Костромы, Екатеринбурга и других российских городов и весей подписали петицию с требованием переименовать улицу Валентины Терешковой в небольшом уральском городке Артемовский

На улице Валентины Терешковой. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Владимировна, хоть и не переставая быть символом успехов советской эпохи, теперь во многом олицетворяет иные ценности. В. В. Терешкова многие годы не только представляет партию «Единая Россия» в Госдуме, но и является членом Высшего совета «Единой России». Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности имени Валентины Владимировны Терешковой при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта не следует быть увековеченным на карте нашего города», — говорится в петиции, авторы которой называют себя активистами партии КПСС Артемовского городского округа.

Повод для создания петиции, разумеется, выступление Терешковой в Госдуме про «крутить, мудрить» и, наконец, «обнулить» президентские сроки Владимира Путина.

«Все свои заслуги обнулила», — пишут люди под петицией.

Корреспондент «Новой газеты» отправился в Артемовский, чтобы узнать, как его жители относятся к идее переименования. И — едва не получил по шее; выслушал тех, кто будет голосовать за поправки, и выяснил, что петиция может быть связана с борьбой за «пятачок» — местную «хлебную» точку.

Вопросы не к ней

Два десятка серых кирпичных пятиэтажек да заметенный снегом стадион через дорогу: вот и вся улица Валентины Терешковой. Метров 700 в длину, не больше. По разбитому асфальту, прицеливаясь, чтобы не попасть тростью в трещины, идет старушка в фиолетовой длинной куртке и фиолетовой же шапке. «Анастасия Ивановна», — говорит она.

— Про переименование я что-то слышала, — важничает. — Но думаю, что не нужно этого делать.

«Во-первых, Валя — герой. Хоть и Путина предложила».

(продолжает) — А во-вторых, у нас есть куда деньги потратить: посмотрите, дорога какая, посмотрите на дворы. У нас весь год снег не убирают, а сейчас он начинает таять, и вода прямо в подвалы течет. И так каждую весну.

К Терешковой у пенсионерки «вообще претензий нет». Человек, говорит, подневольный: попросили выступить с предложением — она и выступила. К Путину — да, вопросы есть.

— Вы посмотрите, как мы обнищали. Пенсия 12 000 рублей, из них только за коммуналку — 4500. Еще 4000 — на лекарства, на остальное — ешь не хочу. Конечно, дети помогают: куда без этого? Но мне ведь перед ними стыдно: я у них хлеб отнимаю.

Голосовать за поправки в Конституцию Анастасия Ивановна не будет. Проголосует против.

Другая пенсионерка, Татьяна Боданова, со своей позицией по голосованию не определилась. Но о переименовании улицы говорит однозначно: «Глупее не придумаешь!»

Татьяна Боданова. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Мы за Валечку всегда радовались и переживали. Для меня это человек, совершивший подвиг. А Путин… знаете, он, может быть, и силен во внешней политике, но внутри страны у него что-то не получается. Может быть, советники плохие. Взять даже нашу семью: у внучки трое детей. Она говорит: «Баба, надо ехать куда-то, здесь работы нет». Я думаю, им говорят: «Рожай, рожай, рожай!», а ведь ничем обеспечить не могут. И город у нас… (задумывается).

— Стареет?

— Да какое стареет, лежит уже! Производство сокращается (в Артемосквом производят горно-шахтное оборудование), люди в основном заняты торговлей. Торговля тоже загибается: вчера ходила в быткомбинат — целый час простояла, проговорила с продавцом. Ни одного покупателя не было.

Наобщавшись с пенсионерками, начинаю искать людей помоложе — чтоб получить полноценный срез. Но навстречу упорно идут либо пожилые, либо школьники.

О’кей — школьники. Опрашиваю троих. Картина печальная:

ладно еще о поправках в Конституцию не слышали. Но и кто такая Терешкова не знают. Хоть и живут на улице ее имени.

Наконец, нахожу мужчину лет сорока пяти. Он стоит перед выкрашенным в розовый продуктовым магазином.

— Ты, что ли, переименовывать собрался? — начинает он агрессивно, и я понимаю, что зря подошел. — Да, да! Давайте улицей Мазепы назовем! Понравится? — не дает мне вставить ни слова. Вся пролетарская ненависть, чувствую, вот-вот будет вымещена на моей интеллигентской шее.

Из недр 2014 года в разговор врывается Украина.

— Нехрен переименовывать, короче, не дорос еще, — завершает мужик свой гневный монолог.

— Я, — говорю, — ничего переименовывать не собирался. Я вообще журналист — спросил ваше мнение.

— Журналист? — задумывается он. — Тогда извини. Чего сразу не сказал (вообще-то, сказал)?

Мужчина говорит, что, как и другие жители Артемовского, чувствует все сложности. Но альтернативы Путину сейчас нет. Разве что Рогозин и Шойгу — «мужики надежные, да и то не факт». Потому Терешкова — молодец. И поправки в Конституцию он поддержит.

За день в Атемовском я опросил 20 человек. Все они против переименования улицы. Что делать с поправками в Конституцию, большинство не определилось.

«Провокация против города»

Администрация Артемовского — скромное двухэтажное здание. Куда скромнее расположенного по соседству дома культуры «Энергетик». Приятно смотреть.

Мэр Артемовского Андрей Самочернов оказывается слишком занят, чтобы поговорить, — охранник сразу отрезает: нельзя, аппаратное совещание. Зато со спикером думы Константином Трофимовым (у него тоже аппаратное) мы встречаемся прямо в коридоре. Услышав вопрос, он решительно приглашает меня в свой кабинет. Садится за стол, берет три пакетика чая и начинает их разглаживать.

Спикер Думы Константин Трофимов. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— К этой петиции мы не относимся всерьез, — говорит он. — Валентина Терешкова своим героическим подвигом заслужила, чтобы в ее честь называли улицы. Мы пытались найти авторов этой петиции, но не нашли. Ни партии КПСС, ни активиста Ивана Кожевникова (человек с таким именем значится автором петиции) у нас в городе нет. Спрашивали у КПРФ, выяснилось, что они эту инициативу не поддерживают. Я вообще задавался вопросом: почему в петиции говорится именно об Артемовском? Ведь во многих городах есть улица Терешковой. И считаю, что это какая-то провокация против нашего города. Есть, так скажем, заинтересованные люди, которые хотят очернить городскую администрацию.

Во время нашего разговора Трофимову звонят из пресс-службы губернатора. По тому же вопросу: требуют сформулировать позицию по петиции. Он говорит более сдержанно: ни слова про врагов администрации.

— А кто эти недоброжелатели? — спрашиваю я.

— Фамилии называть не стану. Это нужно еще доказывать. И мы работаем над этим, — заявляет он. — Завтра к нам приезжает Татьяна Мерзлякова [член рабочей группы по изменению Конституции]. Тоже будем ей объяснять, что мы против переименования.

Месть за «пятачок»?

По словам источников «Новой газеты», причиной появления петиции может быть недавний конфликт, развернувшийся вокруг остановочного комплекса на улице Ленина в центре Артемовского.

— Город искал новое здание под исторический музей. И сразу несколько предпринимателей предложили свои помещения в обмен на муниципальную собственность. В частности, на кафе «Мельница», которое находится на «пятачке», — остановочном комплексе на улице Ленина. До недавнего времени кафе управлял ГУП «Цветы», но неделю назад (как раз когда появилась петицияИ. Ж.) его передали предпринимателю Вадиму Савину. Другие бизнесмены могли обидеться на такое решение администрации.

Пятачок с «Мельницей». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Местоположение «Мельницы» (в которой торгуют преимущественно пирожками) очень удобное: на остановке в самом центре города. Высокая проходимость. Объекты, которые предлагались взамен, были даже больше по площади, но находились не в таких удобных локациях.

Есть, впрочем, и альтернативная точка зрения: по словам наших собеседников, в Артемовском существует многолетний конфликт между главой администрации и депутатами — и петиция могла появиться из-за него.

Но может оказаться и так, что петиция действительно чисто политическая. Мне удалось найти активиста партии КПСС Андрея Хабарова. Он живет не в Артемовском, а в Екатеринбурге.

— Петицию написали наши активисты, — заявил он. — Мы считаем, что из-за своего поступка Валентина Владимировна лишилась права на улицы, названные ее именем. При этом мы не обнуляем ее заслуги: никто не просит отобрать у нее звезду Героя. Артемовский был выбран только потому, что мы не нашли улицы Терешковой в других городах Свердловской области (корреспонденту «Новой» удалось найти такую улицу не только в Артемовском, но еще и в КрасноуфимскеИ. Ж.). Подписи собираем не только в интернете, но и на бумаге, — подпольно, на свой страх и риск, поэтому давать координаты людей не буду. Но могу сказать, что около семидесяти [бумажных] подписей у нас есть. В конце недели мы привезем их в администрацию города.

В администрации Артемовского меня заверили, что рассмотрят обращение граждан о переименовании и вынесут по нему отказ.

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Теги:
петиции, обнуление сроков, свердловская область, урал, настроение, реакция, терешкова

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