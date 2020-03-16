Блокада аэропорта

Каждого жителя и гостя Челябинска, прибывающего в город самолетом, встречает небольшой поселок Аэропорт с населением 5,5 тысячи жителей. Жизнь здесь не назовешь безоблачной. Но закрытие моста, связывающего напрямую Челябинск и поселок Аэропорт, поставило местных жителей на грань выживания.

С Антоном Сериченко, активистом местного отделения партии «Яблоко», мы подъезжаем к поселку Аэропорт, где нас уже ждут местные жители. Они объединились в попытке достучаться до чиновников, потому что жизнь без прямой дороги в областной центр стала невыносимой.

Гульфия Хабибуллина, жительница поселка, в беседе с нами признается, что понятия не имеет, как будет добираться до места работы, когда выйдет из декретного отпуска.

— Я работаю на «Мечел-коксе», — ​рассказала Гульфия. — ​Уже сейчас, когда оформляла декретные, чтобы попасть на место работы, вызывала такси. Потому что в ту сторону не ходит ни автобус, ни маршрутка. Я в растерянности: либо мне сидеть с ребенком до 3 лет, либо ходить до работы пешком.

Жалуются местные и на работу скорой помощи. По их словам, скорая едет на вызовы очень долго. На пятитысячный поселок приходится лишь один фельдшерский пункт, который работает с 9 утра до 12 часов дня.

— В этом фельдшерском пункте нет возможности даже анализы сдать, — ​сетует Гульфия Хабибуллина. — ​Поэтому мы вынуждены ехать на улицу Трудовая. Чтобы добраться туда, должны рано встать, иначе не успеть на единственный 41-й автобус. У этого маршрута всего шесть рейсов.

С большой коляской невозможно поместиться в маленьком автобусе, поэтому я еду с двумя детьми на руках. Путь в Челябинск занимает полтора часа.

По словам Зинаиды Смоленцевой, живущей в Аэропорте, узких специалистов там и вовсе не бывает. Одно время приезжали кардиолог и эндокринолог, но уже год никто не едет. Приходится добираться в Челябинск.

По мнению жителей Аэропорта, закрытие моста повлияло и на рост криминогенной обстановки в поселке.

Как утверждает Гульфия Хабибуллина, она ни разу не видела полицию в поселке. Не встречала и участкового. Даже как-то пыталась его вызвать, но он так и не приехал.

— У нашего участкового очень большой объем работы, потому что он обслуживает не только наш поселок, но еще и часть ЧМЗ, по ту сторону моста, — ​поясняет Зинаида Смоленцева.

— За свою жизнь мы не боимся, замечает Антонина Афанасьева. — ​Если что случится, есть еще полиция аэропорта, она нас выручит. Ну и патрули ДПС, которых обязали периодически патрулировать наш поселок. Обратиться есть к кому. Единственный вопрос: как быстро они приедут?

Фото: Александр Шестаков

Местные жители признаются, что во время избирательной кампании 2019 года к ним приезжали по проблеме моста нынешний мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер.

— Они нам обещали, что уже в феврале 2018 года одна полоса моста будет работать. И где же она работает? — ​разводит руками Гульфия Хабибуллина.

На мой вопрос, за кого голосовали на губернаторских выборах, собеседники «Новой» ответили единодушно: «За Текслера, больше не за кого было».

По словам Гульфии Хабибуллиной, поначалу строили активно, а потом, как узнали, что саммиты ШОС и БРИКС отменили в Челябинске, так о мосте и забыли.

— Летом 2019 года было общественное собрание по проблеме моста, — ​рассказывает местная жительница Любовь Романенко. — ​Там были представители «Мечела», администрация поселка, представители губернатора. Был там и Владимир Бурматов, он чаще всех говорил, что скоро отремонтируют мост. Больше мы его в поселке не видели. А между тем на муниципальных выборах у нас избирался Илья Бушталлер от партии «Единая Россия».

По словам Антона Сериченко, это человек Бурматова.

— Он проводил у нас праздники двора, бабулькам раздавал билеты на «Играй, гармонь», здесь кипела жизнь, — ​продолжает Любовь Романенко. — ​Но когда мы выбрали муниципального депутата не от «Единой России», а от «Справедливой», к нашему поселку отношение сразу изменилось. Мы по проблеме транспорта обратились в приемную «Единой России» на улице Богдана Хмельницкого. Там нам прямым текстом сказали: «Вот раз вы проголосовали не за «Единую Россию», к нам больше не приходите со своими вопросами». Мы теперь забыты.

Муниципальный депутат от партии «Справедливая Россия» Владимир Корнев инициировал работу комиссии по проблеме моста в поселке Аэропорт. Выяснилось, что мост не находится на балансе Челябинска, числится бесхозным.

По факту бесхозности объекта 27 февраля 2020 года прокуратура в Металлургическом районном суде обязала мэрию взять мост на свой баланс. Редакция «Новой газеты» ожидает комментария мэрии Челябинска о судьбе моста.