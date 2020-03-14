Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Смотрите

«По уши». 30 миллионов россиян до сих пор живут без канализации. Спецпроект

Сюжеты
При поддержке соучастников

#Поуши. Как обезопасить деревенские туалеты

Инструкция

Общество

 

«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши» — о том, как 30 миллионов россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта

ВЕСЬ ПРОЕКТ ЗДЕСЬ — SORTIRY.NOVAYAGAZETA.RU

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Иркутский фотограф Алексей Головщиков ехал с коллегами в командировку в Ольхонский район. По дороге остановились в деревне Куртун, один из журналистов забежал в туалет и вернулся озадаченным: снизу доносилось блеяние.

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Вместе с хозяевами журналисты перевернули сортир и высвободили провалившуюся туда овцу. Алексей в шутку заснял спасение.

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Эти фотографии заставляют вас улыбаться.

Но в прошлом году российские СМИ упоминали  как минимум о 14-ти случаях падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты.

Одиннадцать из них были смертельными.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» неоднократно участвовал в поиске детей, которых находили утонувшими в деревенских туалетах (в том числе на территории школ).

В мае 2018 года в этом школьном сельском туалете утонул ребенок.

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры выпустили памятку о том, как обезопасить деревенский туалет. Вот она:

  • диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребёнок;
  • яма должна быть неглубокой и её необходимо регулярно опорожнять;
  • вход в туалет должен запираться снаружи так, чтобы ребёнок не мог его открыть самостоятельно;
  • отверстие необходимо плотно закрывать такой крышкой, которую ребёнок не может самостоятельно открыть;
  • деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться от веса ребёнка;
  • если у вас септик, отверстие должно надёжно запираться,
  • закапывайте заброшенные выгребные ямы.
  • сходите в школу вашего ребёнка и посмотрите на туалет, которым он пользуется. Требуйте от администрации школы обеспечить меры безопасности.

ПРОЕКТ «ПОУШИ» — SORTIRY.NOVAYAGAZETA.RU

Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»

Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть свободной, сделайте свой вклад в ее независимость.
Теги:
безопасность, жкх, спецпроект, канализция

Топ 6

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera