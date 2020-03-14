Поуши. Как обезопасить деревенские туалеты

«Новая газета»редакция
«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши» — о том, как 30 миллионов россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта
ВЕСЬ ПРОЕКТ ЗДЕСЬ — SORTIRY.NOVAYAGAZETA.RU
Иркутский фотограф Алексей Головщиков ехал с коллегами в командировку в Ольхонский район. По дороге остановились в деревне Куртун, один из журналистов забежал в туалет и вернулся озадаченным: снизу доносилось блеяние.
Вместе с хозяевами журналисты перевернули сортир и высвободили провалившуюся туда овцу. Алексей в шутку заснял спасение.
Эти фотографии заставляют вас улыбаться.
Но в прошлом году российские СМИ упоминали как минимум о 14-ти случаях падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты.
Одиннадцать из них были смертельными.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» неоднократно участвовал в поиске детей, которых находили утонувшими в деревенских туалетах (в том числе на территории школ).
В мае 2018 года в этом школьном сельском туалете утонул ребенок.
Волонтеры выпустили памятку о том, как обезопасить деревенский туалет. Вот она:
- диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребёнок;
- яма должна быть неглубокой и её необходимо регулярно опорожнять;
- вход в туалет должен запираться снаружи так, чтобы ребёнок не мог его открыть самостоятельно;
- отверстие необходимо плотно закрывать такой крышкой, которую ребёнок не может самостоятельно открыть;
- деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться от веса ребёнка;
- если у вас септик, отверстие должно надёжно запираться,
- закапывайте заброшенные выгребные ямы.
- сходите в школу вашего ребёнка и посмотрите на туалет, которым он пользуется. Требуйте от администрации школы обеспечить меры безопасности.
ПРОЕКТ «ПОУШИ» — SORTIRY.NOVAYAGAZETA.RU
Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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