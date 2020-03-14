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Репортажи

Одиночные пикеты кончились массовыми задержаниями

Фотографии с акции 13 марта у здания ФСБ

Общество

Светлана ВидановаНовая газета

 
Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Серия пикетов против политических репрессий в Москве у здания ФСБ закончилась массовым задержанием участников акции. «ОВД-Инфо» сообщает, что задержано около 50 человек.

Организаторы акции, участники коллектива Rupression, собирались «оцепить» здание ФСБ живой очередью в знак поддержки фигурантам дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и против принятия поправок в Конституцию. Московские власти не согласовали акцию в центре города, предложив провести пикеты в Люблино.

Задержанного на акции 78-летнего правозащитника Льва Пономарева в Таганском ОВД полицейские ударили по лицу.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Фото: Светлана Виданова / «Новая»

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Теги:
фсб, дело сети, поправки в конституцию, протесты, москва, задержания

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