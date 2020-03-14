Процесс дошел

Закон о поправках в Конституцию принят, Совет Федерации зафиксировал этот факт на заседании 14 марта, практически сразу его подписал Владимир Путин. Отменить закон теперь не сможет ни Конституционный суд, куда собрался обратиться президент, ни народ по итогам «общероссийского голосования», которое президент решил устроить 22 апреля. Потому что все новации, которые с подачи Владимира Путина вобрал в себя этот закон, стали частью Конституции. Обнуление всех президентских сроков Путина теперь тоже конституционная норма, оспорить которую можно лишь теоретически: для реальной постановки такого вопроса нет в стране ни одной политической силы.

Правка Конституции завершилась за два месяца. Владимир Путин предложил заняться ею 15 января, зачитывая депутатам и сенаторам послание Федеральному собранию. И уже 14 марта закон с поправками был принят, как только Совет Федерации подсчитал результаты голосований региональных Заксобраний. Для одобрения достаточно поддержки минимум двух третьих регионов. Но «за» проголосовали депутаты всех 85 регионов, успев сделать это всего за два дня. Повсеместное одобрение обеспечили депутаты трех партий — «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Коммунисты повсюду в основном воздерживались, отдельные их депутаты голосовали «против». Исключительно «против» голосовали яблочники в тех пяти Заксобраниях, где у «Яблока» есть депутаты.

Цель, ради которой затевалась правка Основного закон, была достигнута уже 10 марта в Думе по ходу второго чтения законопроекта «О поправке в Конституцию РФ…».

Спонтанная инициатива первой женщины-космонавтки Валентины Терешковой («Единая Россия»), которая подала идею обнуления путинских сроков, не отрываясь при этом от чтения листов с текстом своего выступления.

Спонтанное появление в Думе Владимира Путина, который тоже излагал свое мнение об идее Терешковой, зачитывая его с листов.

Внезапное прозрение почти всего депутатского корпуса, который вдруг обнаружил, что обнулить сроки нужно именно сейчас в ответ на пандемию коронавируса, падение цен на нефть и прочие вызовы.

Все это увенчалось тем, что Владимир Путин получил право еще на два срока и может оставаться президентом до 2036 года. Причем это право вписано теперь в Конституцию.

«Если бы мы не приняли поправку Терешковой, это привело бы к тяжелейшим последствиям», — заявил на следующий день (11 марта) спикер Думы Вячеслав Володин,

когда депутаты одобрили в третьем чтении окончательную версию закона «О поправке в Конституцию РФ…». Против «поправки Терешковой» была только фракция КПРФ.

«Такая фундаментальная поправка принималась с голоса. Почему ее за три дня нельзя было внести в установленном порядке? Это все подрывает легитимность всего этого», — возмущалась сенатор Людмила Нарусова тем, как Дума принимала «поправку Терешковой». «Я считаю, что процедура принятия всех поправок должна быть абсолютно безупречной с юридической точки зрения для легитимности. К сожалению, то заседание, которое я… наблюдала в Госдуме, на мой взгляд, не вполне соответствовало с точки зрения безупречной легитимности», — пояснила она свою позицию в Совете Федерации на заседании комитета по конституционному законодательству. Те же сомнения в легитимности она высказала и на пленарном заседании палаты.

Впрочем, и Совет Федерации не стремился к «безупречной легитимности». Дума одобрила закон в третьем чтении 11 марта утром в 10.47. И уже в 13.00 в Совете Федерации поправки обсуждал комитет по конституционному законодательству, где Людмила Нарусова и возмущалась поспешностью депутатов Думы. А в 14.00 того же дня к одобрению приступили сенаторы на пленарном заседании платы. «Против» голосовал только сенатор Вячеслав Мархаев. Как коммунист.

Вячеслав Мархаев. Фото: РИА Новости

«Мы изначально готовились не голосовать за закон ни во втором, ни в третьем чтении, потому что не были учтены наши предложения: о национализации недр, возвращении прежнего пенсионного возраста и другие», — пояснил «Новой» позицию партии зампред КПРФ Юрий Афонин. «Поправка Терешковой» дала коммунистам еще один аргумент не поддерживать правку Конституции. Правда, категорически «против» КПРФ голосовать не стала. Большинство ее депутатов во всех Заксобарниях предпочли воздержаться.

Региональные парламентарии также не отличились «безупречной легитимностью». Заксобрания всех 85 субъектов Федерации сделали все, что от них требовалось, за два дня, хотя имели в распоряжении год: именно столько времени предоставляет им для обсуждения закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ».

Но в некоторых национальных республиках одобрение поправок сопровождалось дискуссиями.

Крайне болезненно воспринята перемена статуса русского языка. По Конституции 1993 года русский был государственным языком, а теперь стал языком государствообразующего народа.

«Получается, русский народ поставили выше остальных народов России», — недоумевал депутат Рамиль Тухватуллин на заседании Госсовета Татарстана. «Давать одному народу и языку отдельный политический статус в Основном законе несправедливо с любой стороны», — уверен он. По итогам дискуссии законодатели Татарстана одобрили конституционные поправки, но приняли специальное обращение президенту о «такой чувствительной сфере, как языковая политика». Владимира Путина просят взять эту сферу под свой «особый контроль» для «системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне».

Сулустаана Мыраан. Facebook.com

В Якутии спикер республиканского Госсобрания Ил Тумэн Петр Гоголев («Единая Россия») выступил против того, что Конституция теперь позволяет создавать «федеральные территории абсолютно на любом участке, вне зависимости от границ субъекта Российской Федерации». Он не исключает того, что эта поправка со временем может стать поводом для обращения в Конституционный суд. Это не помешало якутским парламентариям одобрить поправки. А сразу после о сложении депутатских полномочий заявила Сулустаана Мыраан, которая избралась в Госсобрание от «Справедливой России».

«Депутат работает, основываясь на законах Конституции, и я не представляю, как буду работать с такой антинародной Конституцией. Совесть не позволит»,

— объяснила он свой поступок журналистам.

Но эти эпизоды не сказались на общем одобрении поправок. Заседание Совета Федерации открылось в субботу, 14 марта, в 10.00. Сенаторы зафиксировали окончательное число одобривших конституционные поправки Заксобраний. Их уже достаточно для того, чтобы признать принятым закон «О поправках в Конституцию РФ…». Вступит в силу он только после того, как президент подпишет закон и опубликует его. Президент обязан сделать это в течение 14 дней, как только закон поступит в Кремль. Таковы правила, которые установлены законом «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ».

Однако Владимир Путин решил поправить не только Конституцию, но и правила ее изменения. Действующими правилами не предусмотрено «общероссийское голосование» для поправок в главы 3–8 Конституции. Но Путин настаивал на «общероссийском голосовании» и обещал, что не подпишет поправки, если народ будет против. Такого права «не подписывать» не дают президенту ни действующая Конституция, ни действующие правила ее правки. И чтобы это право у него появилось, пришлось прописать его отдельной статьей в законопроект о путинских поправках, пока он готовился в Думе ко второму чтению.

А чтобы ни у кого не возникло претензий к «безупречной легитимности», президент решил обратиться в КС, который должен определить, соответствует ли нормам Конституции затеянное «общероссийское голосование». Так президент и поступит, как только сенаторы подведут итог региональному одобрению. Если КС сочтет «общероссийское голосование» неконституционным, то голосования не будет. Если же КС признает, что такое голосование допустимо, а россияне потом придут и проголосуют против, то Конституция останется без путинских поправок.

Судя по тому, что день «общероссийского голосования» уже назначен — 22 апреля, а ЦИК занялся его основательной подготовкой, в Кремле не сомневаются, что вердикт КС будет положительным. А повсеместное одобрение региональных парламентов, видимо, убеждает Кремль, что таким же итогом завершится и «общероссийское голосование».

И тогда в запасе у Владимира Путина появятся еще два срока — 12 лет, в течение которых он сможет оставаться президентом и после 2024 года. Оспорить эту несменяемость власти можно будет только в КС. Но конституционные судьи могут заняться этим только в том случае, если будет запрос. Право на запрос имеют президент, Дума, Совет Федерации и региональные парламенты. В сегодняшнем раскладе сил запрос в КС может подать только КПРФ через свои фракцию на федеральному или региональном уровне. Но ни на одном из уровней у коммунистов нет такого количества депутатов, какое необходимо для обращение в КС.