Конституционалист и морская свинка

Старый анекдот гласит, что если бы основатели ВКП(б) были учеными, то они, прежде чем строить коммунизм в отдельно взятой стране, потренировались бы на морских свинках.

Российский конституционалист, сопредседатель рабочей группы по «обнулению сроков», директор Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве, академик РАН, доктор юридических наук Талия Ярулловна Хабриева поведала россиянам в своем интервью «Газете.ру», что обнуление сроков не противоречит ни основам Конституции, ни решению Конституционного суда 1998 года, который запретил идти на третий срок Борису Ельцину. Суть ее комментария: раз редакция статьи 81 Конституции изменилась, то толкование не относится к новой редакции статьи.

Талия Хабриева. Фото: РИА Новости

Где-то мы это уже слышали в связи с именем Талии Ярулловны — что изменение двух запятых и трех тире в нормативном документе превращает его в новый нормативный документ, а учрежденные этим документом должности как бы обновляются. Соответственно, сроки держания этих должностей их нынешними «владельцами» обнуляются. Речь шла о переназначении ВАК в прошлом году. «Новая Газета» писала в свое время о том, что председатель ВАК Владимир Филиппов и ряд других покровителей фальшивых диссертаций очень хотели остаться в ВАК на третий и больший сроки.

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И им это удалось — с нарушением действующего законодательства были назначены 17 человек. Об отсутствии легитимности нового состава ВАК дала свое заключение судья КС РФ в отставке профессор д.ю.н. Тамара Морщакова.

Так вот, именно на экспертизу, выполненную институтом Талии Хабриевой, ссылалось Минобрнауки в обоснование обнуления сроков Филиппова. Согласно этому документу, «действующий состав ВАК утвержден по правилам, предусмотренным положением 2016 года, следовательно, временной отсчет требований к ВАК должен осуществляться с начала действия данного положения, а отсчет сроков нахождения в составе ВАК для его членов — с 30 апреля 2016 года».

Заместителю президента РАН академику Хабриевой было предложено объяснить своим коллегам по Академии наук эту странную юридическую «экспертизу». Председателем Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований академиком В.А. Васильевым ей было направлено следующее приглашение: «6 июня в 15.00 в здании Президиума РАН по адресу: Ленинский проспект, 14 — в кабинете вице-президента РАН А.Р. Хохлова состоится заседание рабочей группы Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, посвященное обсуждению проблемы легитимности нового состава ВАК. Приглашаем Вас принять участие в заседании рабочей группы. Поскольку правовая позиция Минобрнауки, со слов его представителей, основана на экспертном заключении возглавляемого Вами ИЗиСП и поскольку Вы публично комментировали легитимность нового состава ВАК, Ваше участие в данном обсуждении чрезвычайно актуально. Мы просили бы Вас представить комиссии копию заключения ИЗиСП, чтобы иметь возможность провести обсуждение этого документа».

Хабриева не почтила нас своим присутствием и не удостоила объяснением того, как и зачем она легитимировала обнуление сроков Филиппова.

28 июня 2019 года я и заместитель директора Национальной электронной библиотеки elibrary Виктор Глухов стояли в предбаннике зала коллегии ВАК в ожидании того, что В.М. Филиппов со товарищи решат важный научный вопрос — можно или нет подделывать книги задним числом, чтобы сохранять ученую степень (оказалось, что можно).

Внезапно из зала вышла улыбающаяся Талия Ярулловна и стала рассказывать, как ее сын восхищается Диссернетом, что мы уже стали «институцией» и т.п. Я ее прервал и спросил, почему же она не прислала в РАН текст экспертизы ИЗиСПа об обнулении сроков Филиппова в ответ на запрос академика Васильева. Она сказала в присутствии Виктора Глухова, что никакого текста не было и что она консультировала устно. Я уточнил еще более громко и четко, чтобы мой коллега наверняка услышал и запомнил (а он услышал и запомнил): «Так что, ни от вас, ни от ваших заместителей никакого письменного документа не было?» Хабриева сказала четко: «Не было». Я сказал, что мы хотели бы получить письменное заверение, что экспертизы не было. Она спросила: «Зачем?», и я сказал: ну а тогда, мол, слова представителей Минобрнауки «Коммерсанту» имеют другой вес.

Так вот, понятно, почему Хабриева не хотела нам давать письменное свидетельство того, что экспертизы на было. Потому что она была.

Она была подписана четырьмя подчиненными Хабриевой — ее заместителем И. Кучеровым и заведующими отделов — Д. Пашенцевым, Н. Путило, А. Ноздрачевым.

Неужели Хабриева не знала, что за ее спиной ее подчиненные клепают «фиговый листок» для Филиппова? Если это не так, придется думать, что она просто солгала в лицо мне и Глухову, когда мы разговаривали с нею в ВАКе.

Зато теперь становится понятно, почему в прошлом году ИЗиСП занимался всей этой фанаберией. Это они на морских свинках тренировались сроки обнулять.