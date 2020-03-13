«Слеза комсомолки» спасет державу

Вход на выставку современных ювелирных украшений «9 марта» приходится искать самой, петляя по узкому двору вокруг здания с красной меткой на Гугл-картах, пока, наконец, охранник не указывает на черную, слившуюся со стеной дверь. За стойкой ресепшен бурно обсуждают что-то, касающееся места женщины в современной моде, ссылаясь почему-то на историю Юдифи. Набравшись самодостаточности, ткнулась в узкий коридор справа от стойки, оказавшийся лабиринтом. Приходится прервать философский спор прозаическим «а где?» и под возмущенный взгляд одной из дискутирующих отправиться туда, куда послали.

В фуршетной зоне уже собралось человек десять завтракающих. Спроецированный на белую стену, крутится сюжет о том, как выставочные экспонаты смотрятся в жизни, в пространстве города: девушка со специфического вида диадемой на голове едет в вагоне метро, и сидящая рядом женщина, нервно поправляя свои волосы, то и дело поднимает глаза на этот головной убор. Погружаюсь в чтение каталога и пресс-релиза. «9 марта» — выставка концептуальных современных украшений на тему гендерных стереотипов и феминизма. Сдвигая устоявшиеся традиции, выставка заново формулирует особые правила ремесла и понимание ювелирного искусства как набора социальных конвенций».

Мария Лыкова, Россия

Текст в каталоге, разбитый на столбцы, разбросан по странице, обрывается и перебивается в конце каждого листа. Потеряв надежду сориентироваться, поднимаю глаза и упираюсь взглядом в повторяющийся видеоролик на стене.

Для вступительного слова из четырех кураторов выставки (Белла Антонио, Александра Павловская, Катя Рабей, Маша Старикова), называющихся в релизе то дизайнерками, то дизайнерами и являющихся авторами (-ками?) некоторых экспонатов, выходят трое. «Эта экспозиция представляет жанр, который мы сами в России еще не видели, — начинает Катя Рабей. — У нее очень обширная география: мы собрали работы более 80 участников со всего мира. Жанр contemporary jewelry широко представлен на Западе, в Америке есть школы дизайна art jewelry, а вот за державу, как говорится, обидно. Нам хочется, чтобы этот жанр стал для нас знакомым. Все представленные здесь украшения являются чем-то средним между современным искусством, модой и ремеслом».

Выставка, оказавшаяся в том самом лабиринте справа от ресепшен, дробится на шесть залов. В зале «Труд» — работы на тему женского труда, в зале «Матрица» — украшения, посвященные репродуктивным функциям организма, в «Теле», по словам кураторов, «собраны экспонаты, изучающие разные формы телесной идентичности и тело как пространство». Отдельный зал — для темы физического и психического насилия. В зале «Ритуал» — экспонаты, связанные со свадьбой и другими церемониями. В последнем, «Манифесте», — «работы авторов, обращающихся к теме переприсвоения смыслов (reclaiming)». Например:

«Брошь «Слеза комсомолки», автор Катя Бочавар, Россия. Комсомолец/-ка, пионер/-ка, работник/-ца и так далее — слова, обезличивающие человека, лишающие его индивидуальности и, конечно же, сексуальности. Произведение искусства может это исправить: брошь Кати Бочавар из ее коллекции в стиле буржуа-панк MUCH2MUCH соединяет реди-мейд- значок с экзотической раковиной, чья форма безошибочно отсылает к вульве».

Тамар Пейли, Израиль

«Филип Саже, Нидерланды, кольцо «Многочлен». Представляет собой ироничный взгляд на символ «мужской силы». Саже считает, что исторически мужской эксгибиционизм был социально приемлемее женского, поскольку в патриархальном обществе демонстрация полового члена была скорее доблестью, в то время как обнажение женских половых органов было шокирующим нарушением приличий. Саже хочет предоставить женщинам возможность тоже показывать свою силу, демонстрируя член, причем умноженный на четыре».

Рассматривать этот «знак открытости к изменениям, равенству и свободе» становится как-то неохота, и я обращаю внимание на публику. Зрителей немного. Пожилой лысеющий мужчина, с довольным видом и масленым взглядом фотографирующий все экспонаты с нескольких ракурсов, особенно активизировался к «Манифесту». В стороне — очень серьезный парень в очках, с заложенными за спину руками, явно перепутавший Солянку с Третьяковкой. На его голове — огромная копна кудрявых волос; создается впечатление, как будто они встали дыбом. Остальные — пятьдесят на пятьдесят: «пятьдесят плюс», «пятьдесят минус». И несколько скромных молчаливых студенток.

Пройдя все залы, расходимся, хотя некоторые еще остаются задавать вопросы — наверное, чтобы лучше понять, как активнее бороться за права женщин с помощью «Многочлена» и «Слезы комсомолки». Некоторые ответы были даны уже на митинге за права женщин 8 марта. Среди 500 собравшихся, требовавших освободить женщин-политзаключенных, стоял парень с плакатом «Горжусь историей своей». На плакате в два ряда — изображения великих русских женщин. Под портретом Ахматовой твердо выведено: «поэтесса».