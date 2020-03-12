Геймеры против тиранов

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Международная организация «Репортеры без границ» объявила об открытии библиотеки The Uncensored Library в видеоигре Minecraft. В огромное виртуальное здание поместили более 200 книг, которые содержат статьи журналистов, попавших под цензуру в разных странах мира. В хранилище есть секция и для России. 12 марта, в день борьбы с киберцензурой, организация открывает доступ в библиотеку всем желающим.

В виртуальной коллекции можно найти собрание текстов из пяти стран, находящихся в конце рейтинга свободной прессы: России, Саудовской Аравии, Мексики, Вьетнама и Египта. В российском зале можно найти, например, публикации портала «Грани.ру», доступ к которому Роскомнадзор пытается ограничить с 2014 года. В виртуальном зале библиотеки можно увидеть осьминога, символизирующего государство, который пытается охватить весь интернет своими щупальцами.

«Репортеры без границ» и раньше проводили похожие акции: например, выкладывали тексты в виде песен в музыкальных сервисах Spotify, Deezer и Apple Music. Сервисы, которые лучше подходят для нового альбома Лил Узи Верта, оказались удобны и для публикации неподцензурной информации: тексты «запретных» новостей превращали в песни и выкладывали под псевдонимами.

The Uncensored Library имеет схожую концепцию: игрок может зайти в виртуальную библиотеку и получить доступ к текстам, запрещенным его правительством. В конечном счете, любое пространство или цифровой инструмент можно использовать для борьбы с цензурой. Minecraft, может, и известна как «конструктор LEGO для зумеров», но она позволяет создавать монументальные сооружения и сложные механизмы. Или писать книги и делиться ими с другими игроками. Немного фантазии, и вот игра уже оказывается убедительным и ярким доводом в дискуссии о свободе информации.

Силен этот довод даже не потому, что государства ничего не смыслят в видеоиграх. Игры дают творческий ресурс, чтобы делать то, что невозможно в реальном мире.

И именно это их свойство так ценно для «библиотеки без цензуры»: как свободное пространство она, конечно, возможна только тут.

В 2018 году инди-студия Crows Crows Crows, известная своими экспериментами с играми, решила устроить авантюру и предложила фанатам своих игр прислать на почту произведения виртуального искусства: картинки, 3D-модели, наборы звуков, архитектурные сооружения и прочее.

Концепция заключалась в создании «Музея Сообщества» со множеством экспозиций самого разного уровня исполнения и задумки. Кто-то нарисовал набор разноцветных пенисов в Paint, кто-то сложную психоделическую статую, а кто-то пьесу про грустного робота из будущего. Так получился музей внутри виртуального архитектурного сооружения в форме белого куба. И это хороший музей, который возможен только в виртуальном пространстве.

Minecraft стал культовой видеоигрой благодаря своей простоте. Тут легко делать сложные вещи, поэтому группы игроков любят масштабные задачи: например, с нуля создают в Minecraft Средиземье из книг Толкиена. А российские школьники развлекают себя тем, что делают копии родных спальных районов. Или делают несуразные фигурки из грязевых блоков и обсуждают, как из них сделать дом своей мечты.

Монументальное здание библиотеки с запрещенными текстами разных стран — это, конечно, та же смешная фигурка из кубиков, только масштабированная на проблему свободы информации. Это, увы, это не дом мечты. Это дом нужды. Само здание при этом, конечно, сделано занудами: честно говоря, я не знаю насколько скучным надо быть, чтобы собирать в Minecraft здание в стиле неоклассицизм.