Палки в колеса за 9 млн

Все прошло быстро. Дата начала подачи заявок на сайте «Госзакупки» отмечена в документах 3 марта, и в тот же день в 12 часов дня процедура была закрыта. Лот ценой в 9 192 190,75 рубля ушел от заказчика — Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» к исполнителю — государственному учреждению «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук».

Не каждый без зевка прочитает длинные и скучные названия двух государственных контор, одна из которых подрядила другую; и уж совсем скучно, не предвещая ничего захватывающего, звучит наименование закупки: «Работы по исследованию, анализу современных информационных и коммуникационных технологий и протоколов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПЕРВЫЙ ЭТАП)». Большие буквы в скобках принадлежат документу.

Фото: Reuters

Но мы не дадим победить себя скуке и, продравшись через рутину описаний, все-таки откроем техзадание, чтобы узнать, что же собирается исследовать исследовательский центр, подведомственный Министерству науки и образования и работающий под руководством Академии наук.

И там, на 14 страницах техзадания, мы найдем много интересного.

Итак, во-первых, это задание на изучение архитектуры и протоколов mesh-сетей, то есть одноранговых распределенных сетей, у которых нет ни центральных серверов, ни провайдеров. В mesh-сети все компьютеры равны и каждый сам себе провайдер.

Это не интернет, это самостоятельная, самонастраиваемая сеть, которую невозможно отключить (только вместе с электричеством) и невозможно прослушать никаким СОРМОм.

Технология в виде теории и первых легендарных неустойчивых mesh-сетей Нетсукуки и Гиперборея существует больше десяти лет и сейчас уже воплощена в действующие устойчивые в работе практические разработки. Mesh-сети — это сети ближайшего будущего, в котором свои ячейки и кусты с десятками, сотнями и тысячами компьютеров смогут создавать все желающие.

Что же предлагается с ними сделать?

Создать экспериментальный кластер, чтобы потом расширить опыт масштабирования mesh-сетей на всю страну? Поддержать прогрессивную технологию умом и опытом Академии наук? Как же, ждите! Требуется описание «возможных способов ухудшения передачи данных (до полной деградации сети), способов выявления и ограничения/блокирования данного типа трафика».

То есть светлые головы создателей mesh-сетей думали о том, как улучшить передачу данных, а темные головы исследовательского центра Академии наук думают о том, как ее ухудшить. Создатели mesh-сетей думали о том, как сделать их устойчивыми, а мы тут подумаем о том, как их сломать.

Перед нами заговор госконтор с целью засунуть палку в колесо прогресса. Мастера подкладывать людям свинью за работой и при деле.

Читаем дальше техзадание и обращаем внимание на названия того, что, собственно говоря, собирается изучать с целью подавления и разрушения Роскомнадзор и подведомственный ему центр при помощи Академии наук. Названы Yggdrasill, cjDNS, Briar, Signal Offline и FireChat.

Под названием Yggdrasil (мифическое древо жизни) успешно работает mesh-сеть, кусты которой раскиданы по всему миру;

(мифическое древо жизни) успешно работает mesh-сеть, кусты которой раскиданы по всему миру; сjDNS — это протокол, с помощью которого можно создать одноранговую сеть поверх интернета или без интернета;

— это протокол, с помощью которого можно создать одноранговую сеть поверх интернета или без интернета; Briar — свободный мессенджер, способный связывать людей зашифрованным соединением при отключенном интернете;

— свободный мессенджер, способный связывать людей зашифрованным соединением при отключенном интернете; Signal Offline и FireChat делают то же самое.

Так отчего же вдруг у двух российских учреждений возник такой сильный и болезненный интерес к этим прекрасным вещам?

Болезненный, потому что, конечно, маниакально думать об опасностях свободной жизни и заказывать исследования о том, как разрушить то, что делают другие на пользу людям, — все это нельзя назвать здоровьем. Это сдвиг мозга по фазе, который свойственен полицейскому сознанию, видящему в пустом листе бумаги оскорбление власти, в пластиковом стаканчике — оружие пролетариата, а в сети Yggdrasill — посягательство на основы и скрепы.

А тут еще и мессенджер, которым можно пользоваться анонимно и в который никак не влезть голове майора (фуражка мешает).

Но это еще не все интересное, что мы можем найти в техзадании. Читаем дальше — и вот здравствуйте, знакомые все лица. Заказчику нужен «анализ и описание принципов работы наиболее популярных существующих и перспективных технологий, используемых для построения анонимных сетей Darknet.

Перечень исследуемых технологий и протоколов Darknet обязательно должен включать в себя следующие технологии: Invisible Internet Project (I2P); The Onion Router (TOR); Telegram Open Network; Freenet; ZeroNet; anoNet».

Это перечень сетевых сервисов, которые нужны для обхода блокировок, и для анонимного пребывания в Сети, и для построения децентрализованных сетей; некоторые из них созданы именно для того, чтобы дать свободу и защиту людям, живущим под властью авторитарных режимов и диктатур.

Кто хочет их сломать — тот и есть диктатура.

Также повышенный и нездоровый интерес Роскомнадзора вызывают «умный дом» и сети IoT, то есть такие сети, по которым обмениваются между собой данными, например, холодильник нового типа и футуристический контроллер, управляющий всеми приборами в доме. Каналы эти, естественно, зашифрованы, потому что для защиты человека и его личных данных должны шифроваться все его каналы.

Это-то и вызывает тревогу в насупленных лбах Роскомнадзора и приданных ему контор: а вдруг IoT будет использоваться для распространения запрещенной в РФ информации?

Хайтек еще не создал полноценный «умный дом», над его созданием еще работают передовые умы и компании во всем мире — а мы в России уже думаем, как вскрыть передачу трафика между миксером и посудомойкой и заблокировать ее.

Мы живем в мире-перевертыше, где под красивыми названиями часто скрываются ужасные вещи, но все-таки нельзя не удивиться тому, что российская наука, призванная творить и создавать, в лице подразделения Академии наук принимает заказ на то, чтобы портить и разрушать.

Но стоп! И все это за девять миллионов рублей? За мизерные девять миллионов рублей и усилиями немногих программистов на службе интернет-охранки сделать недоступными и недееспособными сети, софт и системы, которые разрабатывали годами лучшие умы хайтека, в которые вкладывают ум и душу сотни программистов по всему миру? Влезть в многослойную луковую маршрутизацию TOR и динамические туннели I2P так глубоко, чтобы быть в состоянии нарушить их работу? Заколотить сетевые двери к децентрализованной ZeroNet, созданной венгерскими программистами, для того чтобы в нее всегда был легкий и простой доступ? И весь этот погром и запрет с предварительными научными танцами — всего за девять миллионов рублей? Самим не смешно?

Слабосильные, не способные заблокировать Telegram Дурова, бросают вызов мощному движению мирового хайтека и командам, среди которых главный разработчик i2p, известный как ZZZ, и не скрывающий имени и лица Иэн Кларк, разрабатывающий Freenet с 2000 года, и создатель мессенджера Briar Михаэль Роджерс, и те люди, которые создали и развивают TOR.

Тут надо денег на порядки больше. Сотни миллионов, миллиард! Но ведь в документе и написано крупными буквами: «ПЕРВЫЙ ЭТАП».