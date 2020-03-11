Торги, принятие, депрессия

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит». Фото: kinopoisk.ru

Вот бывает иногда так: работаешь ты в «Новой газете», откладываешь каждый месяц по копеечке и покупаешь через одно из специальных банковских приложений акции российских компаний (ценных бумаг в физическом виде уже не существует, а биржа сейчас в интернете, идти никуда, как в «Волке с Уолл-стрит», не нужно). И думаешь при этом: «Какой же я красивый и умный: только 31 % моих сограждан имеют хоть какие-то накопления, треть из них при этом просто хранят наличку, а у меня деньги не лежат, а работают!» Ну и воображаешь себе, как заживешь сытой мелкобуржуазной жизнью в новостройке в пределах ТТК.

А еще вот так бывает: просыпаешься ты, к примеру, в понедельник, 9 марта, открываешь окно настежь, умываешься московской весной, а потом заходишь в новостную ленту «ВКонтакте» и понимаешь, что будет твоя новостройка максимум на южной окраине Новой Москвы: «Brent упала на 30 % после разрыва сделки России с ОПЕК», «Курс евро поднялся выше 85 рублей», «Акции российских технологических компаний упали на биржах США».

И, что самое обидное, сделать ничего не можешь: ни продать акции, ни докупить по низкой цене с надеждой на будущий рост. Потому что на Московской бирже 9 марта выходной

и в приложении написано, что «торги возобновятся через 23 часа»! В общем, сидишь 23 часа внутри падающего самолета и молишься.

Но 10 марта ровно в 10 утра по Москве (именно в это время открывается Мосбиржа) самолет все равно упал: более чем на 13 % упали «Магнит», Сбербанк и «Новатэк», почти на 15 % подешевел ЛУКОЙЛ. Смотришь на это и думаешь, что надо было все денежки в узелок зашить и хранить в серванте, как гробовые. Ну вот когда теперь все это вырастет?

И я не один такой. На Мосбирже сейчас около 3,5 миллиона частных инвесторов (за 2019 год их число увеличилось более чем на 1,6 миллиона). Кому-то из них, конечно, удалось сегодня заработать: например, тем, кто покупал валюту подешевке, или тем, кто, вовремя сообразив, купил с утра акции по низкой цене (например, обвалившийся на Мосбирже утром «Газпром» вырос уже к обеду на 10 %). Ну а кто-то, как я. Чтобы узнать, что чувствуют в эти часы российские инвесторы из народа, я зашел в ленту одного из банковских форумов, своеобразного тематического Твиттера.

Кто-то из ребят старается не унывать. «Как говорится, первый блин комом. Инвестировал впервые, купил Сбер по 246 руб. на 25 к. (для студента ощутимо). Подожду 1–2 года, должен обратно отрасти», — пишет пользователь с ником Alexey_iz_leti, чьи вложения, судя по профилю, ушли в минус на 12 %.

Монитор с интерактивными графиками курса доллара, евро и нефти на Московской бирже. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пользователь с ником Maginskiy, чей портфель в 25-процентном минусе, менее оптимистичен: «Интересно, сколько сегодня людей выйдет в окно вместо двери?» Ему словно отвечает пользователь GustaFrih (с 15-процентным минусом): «Пойду повешусь».

Некоторые пользователи на нервной почве делятся внезапными мудростями. «Говорил я два месяца назад, что нефть подешевеет, а доллар подорожает, нет ведь затроллили меня, чуть ли дебилом не назвали и сказали, что я говорю все бред, я подумал, может, и вправду я здесь новичок, а здесь настоящие инвесторы, знающие рост и падения акций.

Взял и еще докупил «Газпрома». Это была самой большой ошибкой, никогда никого не слушал, и тогда не нужно было этого делать.

ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ», — призывает пользователь Slavetskii c 12-процентным минусом.

Многие пользователи приложения во всем винят российские власти. «Как я и предполагал, коронавирус был лишь прикрытием, и уже его начали сравнивать с обычным гриппом. К лету, возможно, уже все уляжется. Но кризис в России останется, потому что на этот раз он рукотворный, и сотворили его те самые руки, которые 20 лет пытаются выйти из всех предыдущих кризисов», — пишет Pavlentiy. Пользователь с ником Thorn высказывается еще более определенно: «Я правильно понимаю, что вниз ползем из-за того, что Великий еще на 12 лет собрался?!»

Есть место и народному творчеству среди сегодняшних постов на форуме. Пользователь Verberry, например, придумал вот такую частушку:

Акции российских фирм

Буду продавать.

Минус 22 процента,

Вот едрёна мать.

А вообще, ему легко шутить — у него портфель в жирном плюсе, почти 30 %.