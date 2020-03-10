Стыковка с Советским Союзом. Есть контакт!

10 марта депутаты Государственной думы должны были рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Единоросс Александр Карелин выступил с предложением к уже заявленным ранее поправкам добавить пункт о досрочных парламентских выборах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал рассмотрение прямо в тот же день. А через некоторое время выступила депутат «Единой России» Валентина Терешкова с предложением убрать ограничения по числу президентских сроков, то есть «обнулить их». Владимир Путин, удачно нашедший время в плотном графике в тот же день появиться на Охотном ряду, заявил, что обнуление сроков президентства возможно, только если Конституционный суд одобрит это решение. А пока поправку об «обнулении» поддержала Госдума.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Для начала с утра лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием рассказал всем собравшимся о поддержке со стороны ЛДПР конституционных поправок, а потом вдруг заявил, «что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы». Затем оказалось, что единоросс Александр Карелин готов оперативно внести такую поправку — о досрочных парламентских выборах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился рассмотреть предложение прямо в тот же день: «в рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать», — заключил Володин.

— Ни один депутат «Единой России» не будет выступать с законодательной инициативой в такое непростое время, не согласовав это с партийным руководством, — считает политолог Дмитрий Орешкин. — Партийное руководство ни в коей мере не позволит своим членам партии артикулировать эти инициативы, не согласовав их с руководством Кремля. Ни одна партия и ни один парламент не пойдет на досрочные выборы без острой необходимости. Выборы — это всегда неопределенность, можно выиграть, а можно и проиграть. Особенно это касается одномандатных депутатов. Поэтому нужна веская причина. И мне кажется, причина достаточно прозрачная. России в целом и ее среднему избирателю представят очень правдоподобную картинку: у страны по сути — новая Конституция, у страны по сути — новый парламент и новая Государственная дума.

— Очевидно, что власти опасаются растущих протестных настроений и решили провести выборы сейчас, пока их рейтинги не упали слишком низко, а оппозиция еще не консолидировалась, — рассказывал «Новой» политолог Аббас Галлямов в тот момент, когда в Госдуме только была озвучена идея досрочных выборов.

— Следуя этой логике, кстати, можно ожидать, что вслед за досрочными парламентскими выборами власти объявят досрочные президентские.

На волне ожидаемого предложения о досрочных выборах в Госдуму, о которых, по данным источников «Открытых медиа», было известно уже с февраля, поступило другое громкое предложение. Член «Единой России» Валентина Терешкова предложила либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одной из статей законопроекта положение о том, что «после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».

После такой инициативы Володин объявил, что депутатам нужен полуторачасовой перерыв, а поправка, предложенная Терешковой, требует обсуждения с президентом. Владимир Путин приехал в Госдуму оперативно — после 15 часов. Депутаты встретили президента аплодисментами, стоя. Президент сразу заявил, что был проинформирован о дискуссии. И так как с него «все началось», то ему следует выступить со своей позицией. Поправку о досрочных выборах в Госдуму президент не поддержал: «Если россияне проголосуют за новую Конституцию, значит, они и за эту Думу. Вопрос закрыт». После слов президента депутат Карелин, конечно, снял с рассмотрения поправку о «досрочных выборах».

А вот обнуление президентских сроков, по словам Путина, было бы возможно «при условии, что Конституционный суд сочтет это не противоречащим Конституции».

Фракция КПРФ проголосовала против «обнуления сроков». «За» — остальные присутствующие 380 депутатов.

— То, что происходит последние месяцы, — это метания внутри одного и того же политического руководства, где постоянно борются разные концепции друг с другом, — рассказывает корреспонденту «Новой» политолог Александр Кынев. — Получаются, что концепции меняются слишком быстро, и не всем об этом успевают сообщить. Слухи про досрочные выборы ходили достаточно давно: перед последней встречей Путина с лидерами фракций. Ожидалось, что вот-вот будет объявлено. Все бродило-бродило, а вот пришло первое лицо и сказало: «Нет, не надо», но поддержало другую идею по поводу обнуления сроков.

На мой взгляд, это говорит о двух вещах: власть не понимает, что она хочет. Она понимает, что есть некая проблема трансформации, и каким-то образом надо себя пролонгировать.

При этом нет понимания, какой сценарий лучше, поэтому она мечется между несколькими сценариями. Именно поэтому [получается] такой мутный проект, потому что власть не понимает, что ей надо. Я думаю, что населением и элитами это не будет воспринято как сила власти, это будет воспринято как слабость и непонимание, что делать и как быть. Более того, для многих людей это будет признаком разочарования и безнадежности.

Политолог Аббас Галлямов считает, что метания власти относительно проведения досрочных выборов свидетельствуют о «борьбе, которая шла внутри нее» до самого последнего момента. Что касается слов Путина об «обнулении сроков» в зависимости от решения Конституционного суда, Галлямов говорит следующее: «Отсылка к Конституционному суду показывает, что Путин считает своей первоочередной задачей подвесить ситуацию так, чтобы никто ничего не понимал. Чтобы свобода действий оставалась за ним».

— Я не думаю, что то, что сегодня произошло, — заранее срежиссированный спектакль. Перед нами импровизация, — подытоживает Кынев. — Никакого изначального плана не было, эта концепция менялась на глазах, что говорит о внутренней неуверенности. Я думаю, что было несколько альтернативных сценариев, и все они реализовывались одновременно.