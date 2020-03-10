Путин согласен с обнулением своих президентских сроков

10 марта во время второго чтения поправок в Конституцию Госдума объявила перерыв, чтобы провести срочные консультации по предложению депутата Валентины Терешковой. Терешкова предложила обнулить президентские сроки для Владимира Путина и вообще отменить ограничение на количество сроков на этом посту. Ее тут же поддержала «Единая Россия», а спикер Вячеслав Володин объявил, что предложение требует консультаций с самим Путиным. Уже через несколько минут стало известно: Владимир Путин лично прибудет в думу в 15:00 по Москве. Смотрите трансляцию на сайте «Новой»