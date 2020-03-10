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Путин согласен с обнулением своих президентских сроков

Но сначала это должен одобрить Конституционный суд. Итоги визита в Госдуму 10 марта

Политика

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10 марта во время второго чтения поправок в Конституцию Госдума объявила перерыв, чтобы провести срочные консультации по предложению депутата Валентины Терешковой. Терешкова предложила обнулить президентские сроки для Владимира Путина и вообще отменить ограничение на количество сроков на этом посту. Ее тут же поддержала «Единая Россия», а спикер Вячеслав Володин объявил, что предложение требует консультаций с самим Путиным. Уже через несколько минут стало известно: Владимир Путин лично прибудет в думу в 15:00 по Москве. Смотрите трансляцию на сайте «Новой»

есть продолжение
 

​Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это одобрит Конституционный суд

 


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Теги:
терешкова, госдума, конституция, путин

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