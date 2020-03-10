«Один вдох» человека-амфибии

В российском кино о спортивных героях — новый сюжет. Героиня «Одного вдоха» не похожа на накачанных бойцов из спортивных био про подвиги и рекорды, она — с потухшими глазами, пережившая кризис среднего возраста, загнанная в угол разрушением семьи и потерей интереса к жизни.

Сорокадвухлетняя Марина Гордеева (Виктория Исакова), мать двоих взрослых детей, отправляется отдыхать в Турцию, чтобы прийти в себя после развода с мужем. Волей случая спасает недотепу, тонущего в волнах рядом со своим надувным матрасом. И местный спасатель Игнат (Владимир Яглыч) с первого взгляда угадывает в ней потенциал фридайвера.

Фридайвинг — один из самых красивых видов спорта, в котором потомки человека-амфибии ныряют на задержке дыхания без вспомогательных средств.

Кадр из фильма. Kinopoisk.ru

Став в 12 лет самой молодой чемпионкой по плаванию, Марина бросила спортивную карьеру по семейным обстоятельствам (отец, тренировавший ее, ушел из семьи) и теперь проводит одинаковые дни в бассейне, натаскивая других. Узнав о необыкновенном виде спорта, влюбляется в него, ныряет с головой в новую опасную жизнь.

Пробиться к рекордам, преодолеть собственные страхи и сомнения ей поможет странный ученый-тренер с мутным прошлым (Максим Суханов), изучающий возможности мозга. Например, он велит своей подопечной ходить по горящим углям, закрывает решеткой глубокий колодец, из которого она должна выбраться, отыскав в темной глубине ключ. А еще проплыть подо льдом. Кстати, эти диковатые уроки выживания не высосаны из пальца. Известны эксперименты знаменитых фридайверов над собой: опыты с измененными состояниями сознания, гипнозом, самогипнозом.

Гордеева — в самом деле обладательница редкого дара: она умеет не дышать почти 9 минут. И амбиций. И одержимости. Ни одна женщина в мире не ныряла на 100 метров, а она рискнет. Есть ограничения по возрасту, по здоровью, о них ей постоянно напоминает пренеприятный врач. Но она уже неизлечимо больна фридайвингом. Как говорила прототип героини Наталья Молчанова:

«Фридайвинг — это ныряние за эйфорией. Когда для счастья, оказывается, нужно только вдохнуть…»

Для героини это еще и способ избавиться от ощущения никчемности, исследовать собственные страхи и отчаяние. И, избавившись от них, научиться жить заново.

Фильм Елены Хазановой («Любовницы», «Синдром Петрушки») делится на два пространства. Наземная жизнь героини, обвешанной проблемами и травмами. Сложные отношения со сварливым папашей (Сергей Сосновский), не простившим ей уход из спорта. Дети, возмущенные решением мамы «уйти на дно». Исчезнувший муж.

Эта история еще в сценарии выглядела довольно банальной, режиссеру трудно преодолеть мелодраматические всхлипы и штампы, предсказуемые драматургические ходы. И виртуозность операторов, и режиссура, и даже талант великолепной Виктории Исаковой, умеющей оправдывать, кажется, любые обстоятельства, не в силах этому противостоять, хотя актриса не сфальшивит ни в одном кадре. Тем более что для большего понимания неукротимой страсти своей героини актриса год занималась фридайвингом.

Кадр из фильма. Kinopoisk.ru

Но есть и подводная часть фильма, и она затягивает вас, делая понятными причины страсти дайверши с морским именем. В этой мерцающей красками притягательной глубине Марина превращается в русалку, моноласта оказывается ее гибким хвостом. Здесь между стайками рыбешек, потоками света и манящей тьмы она оказывается в своей стихии, где нет страха, травм. Ни блэкаут — потеря сознания под водой, ни даже угроза гибели ее не пугают.

Оставаясь наедине с глубиной, она плывет по кромке между вздохом — там, над водой — и долгой задержкой дыхания здесь, в глубине. Именно эти сцены, а не воспоминания героини о трудном детстве, психологических травмах, проясняют это странное влечение на глубину. Туда, где спят затонувшие корабли, где свет соединяется с тьмой, а страх — с храбростью.

Конечно, здесь вспомнится «Голубая бездна» Бессона про самоотрешенность и самоотверженность настоящих дайверов. Или «Бездна» Йетса. Опасная дайверская экспедиция в «Санктуме». Подводные кошмары в «Открытом море» Кентиса. Или триллер «Опасное погружение» с милым слоганом «Задержи дыхание».

Смотреть это кино лучше на большом экране, чтобы почувствовать очарование и магнетизм многокрасочного подводного мира. По киногении «Один вдох» не уступает европейским или американским картинам.

Для работы над подводными кадрами были приглашены ведущая мировая команда спецсъемок на открытой воде и режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками, которые она снимает вместе с мужем Гийомом Нери. Оба — чемпионы и рекордсмены фридайвинга.

В финале мы увидим Наталью Молчанову, спортсменку уникальных природных способностей, обладательницу более 40 мировых рекордов, 22-кратную чемпионку мира.

Наталья Молчанова. Фото: wikipedia.org

Она первая в мире женщина, преодолевшая отметку 100 метров при погружении, пронырнувшая на одном вдохе египетскую пещеру «Голубая дыра», которую называют кладбищем дайверов. Пропала без вести 2 августа 2015 года у берегов острова Ивиса. В хронике мы увидим ее живую, смеющуюся.