«Скажите нам правду», — мать погибшего в катастрофе МН17

Семья Силейны в катастрофе рейса МН17 потеряла 23-летнего сына Брайса и его 20-летнюю девушку Дейси.

Силейна Фрейдрикс за шесть лет так и не решилась изменить что-то в комнате сына: там до сих пор разослана кровать, разбросаны вещи, на диване лежит журнал, датированный июнем 2014 года, а на столе — бутылка с водой.

Сейчас Силейна ждет суда по сбитому над Донбассом боингу малайзийских авиалиний, в котором погибли ее родные. Она не верит, что Россия признает свою причастность к тому, что самолет был сбит, но главное для Силейны — узнать правду о том дне.

Оригинал