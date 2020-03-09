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«Скажите нам правду», — мать погибшего в катастрофе МН17

Видео «Громадского»

Общество

 

Семья Силейны в катастрофе рейса МН17 потеряла 23-летнего сына Брайса и его 20-летнюю девушку Дейси.

Силейна Фрейдрикс за шесть лет так и не решилась изменить что-то в комнате сына: там до сих пор разослана кровать, разбросаны вещи, на диване лежит журнал, датированный июнем 2014 года, а на столе — бутылка с водой.

Сейчас Силейна ждет суда по сбитому над  Донбассом боингу малайзийских авиалиний, в котором погибли ее родные. Она не верит, что Россия признает свою причастность к тому, что самолет был сбит, но главное для Силейны — узнать правду о том дне.

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Теги:
процесс, посольство, боинг, бук, жертвы, нидерланды, mh17

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