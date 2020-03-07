В 3333 раза больше, чем рассказал

Основатель российского онлайн-банка «Тинькофф Кредитные Системы» (c 2015-го — «Тинькофф Банк») миллиардер Олег Тиньков обвинен властями США в налоговом мошенничестве. Обвинение — результат расследования Службы внутренних доходов министерства юстиции США. Бизнесмену вменяют подачу ложных налоговых деклараций в 2013 году и сокрытие активов и доходов в общем размере на 1 млрд долларов США. По двум пунктам обвинения, которое было направлено в суд Калифорнии еще в сентябре прошлого года, а обнародовано на днях, Тинькову может грозить до 6 лет тюремного заключения, налоговые доначисления и штраф.

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Олег Тиньков контролировал TCS Group Holding через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Tadek Holding и Tasos Invest. С мая 2013 года все акции этих компаний перешли в распоряжение Beckett Group, акционером которой бизнесмен стал незадолго до того. TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России, в его состав входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование».

В документе утверждается, что в результате первичного публичного размещения на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков стал владельцем акций банка на сумму более 1 млрд долларов. Через три дня после IPO Тиньков отказался от своего американского гражданства, что никоим образом формально не освободило его от уплаты налогов. Более того, по закону это событие требовало от «отказника» отчета перед Налоговой службой США о так называемой «конструктивной продаже» (constractive sale).

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Правило конструктивной продажи является разделом американского Налогового кодекса, определяющего типы операций, которые считаются продажами и облагаются налогом на прирост капитала. Согласно этому правилу, транзакции, которые фактически занимают взаимозачетную позицию по отношению к уже находящейся в собственности позиции, рассматриваются как конструктивные продажи. Цель правила конструктивной продажи состоит в том, чтобы не дать инвесторам зафиксировать инвестиционную прибыль без выплаты прироста капитала и ограничить их способность переводить прибыль из одного налогового периода в другой. При этом вся собственность рассматривается как «проданная» за день до отказа от гражданства и требуется отчет о прибыли от продажи и, естественно, уплаты налога с такой прибыли.

Несмотря на то что, как утверждает следствие, на момент экспатриации через структуру Британских Виргинских островов Тиньков якобы владел более чем 1 млрд долларов акций TCS, он «по доброй воле» подал в Службу внутренних доходов США заведомо ложную, как считают в Вашингтоне, налоговую декларацию за 2013 год, в которой сообщалось о доходах менее 206 тыс. долларов, а также Декларацию об экспатриации за 2013 год (Initial and Annual Expatriation Statement), в которой говорилось, что его чистые активы составили 300 тыс. долларов США. При этом, как утверждает обвинение, он «знал, что это неправда и не соответствует действительности».

Журнал «Форбс» подсчитал, что расчеты американского налогового ведомства указывают на сумму в 3333 раза превышающую данные, поданные российским миллиардером.

Правоохранительные органы США выдали предварительный ордер на арест бизнесмена. Экстрадицией бизнесмена в США занимается Управление по международным делам Уголовного отдела минюста США.

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В начале марта стало известно, что Тиньков арестован в Лондоне, где теперь проходят судебные слушания по вопросу об экстрадиции в США. Он временно освобожден из-под стражи под гигантский залог в 20 млн фунтов стерлингов. Суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю. Бизнесмен не имеет права выезжать за пределы города и выходить из дома с 7 вечера до 7 утра.

Слушание по экстрадиции, в ходе которого не будет рассматриваться существо обвинений, предварительно назначено на 27 апреля.

Накануне Олег Тиньков сделал заявление, что у него диагностирована острая форма лейкемии. По его словам, диагноз был поставлен в октябре, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Банкир подчеркнул, что в настоящее время занимается прежде всего здоровьем, передав дела банка команде управленцев, а дела, связанные с обвинениями американских властей, — адвокатам.

Financial Times, со слов Тинькова, написала, что ни банк, ни Тиньков не знали о выдвинутом обвинении вплоть до ареста.

В своей автобиографической книге «Я такой, как все», изданной в 2010 году, Олег Тиньков с удовольствием рассказывает об Америке и настаивает, что это «очень правильное место для обучения жизни и бизнесу». Он обращает внимание, что «американцы умудрились построить такое общество, где бизнесмены не на словах, а на деле» — как выражается автор — «заботятся о социальной ответственности».

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Весьма неточно вспоминая «цитату из Маркса» о сути капитализма (которая на самом деле принадлежит Томасу Джозефу Даннингу, британскому профсоюзному деятелю середины XIX века) о том, что за 100 процентов прибыли любой бизнесмен совершит преступление, а за 300 процентов — убьет человека, Тиньков уточнял, что современные бизнесмены «дают примеры высокой морали».

Как же получилось, что человек, который, по его словам, с уважением относится к США, учился вести бизнес в Америке, мог нанять самых профессиональных юристов и специалистов по налогам, допустил такую ошибку в налоговых документах? Этот вопрос мы задали официальному представителю Олега Тинькова в Лондоне, но на момент публикации материала ответа не получили.

«Тинькофф Банк» входит в топ-25 российских банков по объему активов. В 2018 году Тиньков, которому принадлежит чуть больше 40% акций банка, был включен в «кремлевский доклад» минфина США (список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину).

С конца февраля акции банка начали падение на Лондонской бирже. В пятницу, как сообщает Блумберг, ценные бумаги TCS Group упали на 23%.

На Московской бирже в силу ее особенностей падение оказалось менее значительным: в пятницу, 6 марта, сразу после открытия торгов ценные бумаги TCS Group упали на 9% (до 1350 рублей за штуку).

А точная цитата Томаса Джозефа Даннинга, приведенная Карлом Марксом в «Капитале» и потому ставшая известной, звучит так: «Капитал, — говорит Quarterly Review, — избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

А тут — разница в 3333 раза и миллиард долларов.

Миллиард, Карл!