«В поправках есть все, даже про бога, но нет про детей, которые умирают сейчас»



6 марта в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал Ирине Воробьевой об одной из самых важных для редакции тем последнего времени — проблеме детей, больных СМА, которые не выживут без дорогостоящего лечения. И о том, как государство игнорирует эту проблему, хотя средства для ее оконательного решения у государства есть.

Расшифровку этого эмоционального эфира читайте на сайте «Эха».

«Новая» ведет общественную кампанию с призывом включить в текст Конституции вместе с поправками еще и требование обязать государство гарантировать качественное медицинское сопровождение для всех детей с редкими заболеваниями.

Заявление редакции читайте здесь.