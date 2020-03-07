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В вашей Конституции не может быть слова «Бог». Заявление редакции «Новой газеты»

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«В поправках есть все, даже про бога, но нет про детей, которые умирают сейчас»

Дмитрий Муратов — на «Эхо Москвы» (ЭФИР)

Общество

Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»

 

Эфир прграммы «Особое мнение» от 6 марта 2020 года


6 марта в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал Ирине Воробьевой об одной из самых важных для редакции тем последнего времени — проблеме детей, больных СМА, которые не выживут без дорогостоящего лечения. И о том, как государство игнорирует эту проблему, хотя средства для ее оконательного решения у государства есть.

Расшифровку этого эмоционального эфира читайте на сайте «Эха».

«Новая» ведет общественную кампанию с призывом включить в текст Конституции вместе с поправками еще и требование обязать государство гарантировать качественное медицинское сопровождение для всех детей с редкими заболеваниями.

Заявление редакции читайте здесь.

Теги:
поправки в конституцию, конституция, спинальная атрофия, эхо москвы, муратов

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