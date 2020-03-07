Гуманитарная катастрофа: вид из космоса

На совещании в Загребе министры иностранных дел Евросоюза рассматривали снятые со спутника кадры гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе. По всему анклаву, особенно на границе с Турцией – море палаток, в которых миллион или больше беженцев выживают в зимний холод. Чем ближе бои на окраинах анклава, словно с издевкой именуемого «зоной безопасности», тем плотнее прижимается скопление палаток и шалашей к турецкой границе, которая закрыта. В зонах городской застройки не намного легче: ни дня без обстрелов и бомбардировок.

Заседание министров иностраннцых дел ЕС в Загребе. Фото: EPA

В четверг загребское совещание проходило в неофициальном формате «гимниха». Так называются встречи, собираемые дважды в год в стране-председателе ЕС (в текущем полугодии это Хорватия). А в пятницу было чрезвычайное заседание Совета ЕС об отношениях с Турцией в связи нашествием мигрантов на греческую границу.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал журналистам, что темой первого дня была Россия в контексте Украины и Сирии. Во второй день принято заявление по Турции. ЕС подтвердил решимость защитить свои юго-восточные рубежи от нелегальных мигрантов и призвал Анкару не распространять ложные слухи об открытых границах.

В заявлении также отмечается, что в сирийском Идлибе наступление войск режима и его союзников, в том числе России,

«вызвало неисчислимые человеческие страдания и спровоцировало наихудший гуманитарный кризис с начала конфликта».

Хотя давление мигрантов на границах ЕС и наступление проасадовских сил на Идлиб — две стороны одной медали, непосредственной связи между ними нет, как бы ее ни старался доказать турецкий президент Эрдоган. Его страхи и мотивы объяснимы.

Наступление армии Асада на Идлиб напомнило ему, что сочинское соглашение с Путиным не гарантирует сохранения последнего оплота сирийской оппозиции, которая находится под влиянием Анкары.

С падением Идлиба не менее миллиона беженцев хлынут оттуда через турецкую границу и добавятся к значительной части сирийского народа, которая разбежалась за девять лет гражданской войны от режима, поддержанного Россией. Эрдоган говорит, что его войска «находятся в Сирии по приглашению ее народа». Из миллионов сирийских беженцев, разбросанных по региону, 3,6 миллиона — в Турции. Беженцы из Идлиба стали бы для нее катастрофой.

Беженцы на границе Турции и Греции. Фото: EPA

Эрдоган воспользовался обострением в Идлибе, чтобы надавить на Евросоюз. Соглашение 2016 года, которое помогло Европе справиться с беспрецедентным миграционным кризисом, было результатом торга с Турцией. Сейчас Анкара считает, что Брюссель слишком медленно выплачивает шесть миллиардов евро, обещанные на содержание сирийских беженцев в Турции. Дело в том, что ЕС вообще никаких денег правительству Турции не дает, а работает с гуманитарными службами ООН и неправительственными организациями, через них заключает контракты на поставки гуманитарной помощи, строительство инфраструктуры и другие проекты. Процедура, которая непонятна авторитарным режимам.

Еще Анкара считает, что ЕС не выполнил обещаний о безвизе для турецких граждан, об углублении таможенного союза с Турцией, слишком мало принимает сирийских беженцев для расселения в Европе, не подтолкнул замороженные переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Эрдоган объявил, что из-за наступления Асада и России на Идлиб Турция не справляется с лавиной сирийских беженцев и отказывается удерживать их в своих границах.

С декабря из «освобожденных» армией Асада районов Сирии в Идлиб бежал почти миллион жителей. Сирийско-турецкая граница для них закрыта. Из четырех миллионов беженцев, находящихся в Турции, 80 процентов — сирийцы. Большинство из них далеко от родины не ушло, они сосредоточены на юге, вблизи границы. Греческие пограничники посчитали, что в среднем только один из семи задержанных нарушителей — сириец. Остальные — выходцы из Афганистана, Пакистана, стран Африки. Прямой тропы между Идлибом и турецко-греческой границей нет…

Тем не менее, министры в Загребе говорили о гуманитарной катастрофе, которая грозит расшириться и дестабилизировать также Европу. Дипломаты в открытую обвиняют Россию, которая добивается военной победы для Асада и вытесняет всех его противников, невзирая на гуманитарные издержки.

С Турцией ЕС пытается договориться и сдерживает эмоции. При всех различиях в политическом менталитете и приемах их интересы, по крайней мере, в сирийском конфликте совпадают.

Министры сказали, что с пониманием относятся к проблеме Турции, вынужденной приютить столько беженцев, сколько не приходилось ни одной стране мира.

Российский телевизор, рассказывая о Сирии, насаждает простые ярлыки: наши военные «помогают законному правительству, по приглашению которого они там находятся, освобождать страну от террористов». Для российских военных представителей, пренебрегающих дипломатическими нюансами, террористы — это все, кто воюет против режима. Беженцев в Идлибе нет, а есть жители, насильно удерживаемые террористами. Война отражается в кривом зеркале…

«Хотя Европейский союз признает присутствие террористических групп, признанных таковыми ООН, — говорится в Загребском заявлении, — неизбирательные атаки и разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений, школ и поселений перемещенных лиц, совершаемые в этом регионе сирийским режимом и его союзниками, не могут быть оправданы никакими обстоятельствами и должны быть прекращены. Мы подтверждаем позицию ЕС, согласно которой все виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности».

На встречу Эрдогана и Путина европейские министры отреагировали сдержанно. Приняли к сведению и повторили призыв «обеспечить немедленное и устойчивое прекращение огня, чтобы гарантировать защиту гражданского населения на земле и с воздуха и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи международным сообществом».

Почему в документе нарочито оговорено «на земле и с воздуха»?

Намек на бесполетную зону над Идлибом, которую предлагают установить некоторые члены ЕС? «Евросоюз не готов говорить о том, что не может выполнить, — сказал Боррель. — Неважно, что мы хотим, а важно, что можем… У нас нет возможности установить бесполетную зону в Сирии. Мы можем желать этого, поддержать эту идею ресурсами, обратиться в СБ ООН, в который входят некоторые члены ЕС. Я не исключаю этого. Но пока решения нет, мы не можем действовать».

Сирийские беженцы на территории Турции. Фото: EPA

Остается надеяться, что прекращение огня в Идлибе продержится и ЕС сможет выполнять миссию, в которой он силен: быть главным донором гуманитарной помощи, спасать людей.

Сейчас ясно лишь одно, размышляет Боррель. Миллион людей ежедневно хочет пить, есть, спать. Никто этого не может им дать, кроме гуманитарных организаций. Каждый день сто тяжелых фур пересекают границу с турецкой стороны, чтобы доставить эту помощь.

Вообразите себе доставку воды, пищи и материалов для временного жилья миллиону человек среди гор, зимой, в войну.

Одно дело заплатить, что для ЕС не проблема, другое дело доставить все необходимое под бомбардировками и обстрелами людским массам, которые в стихийном движении теснятся все ближе к границе, закрытой для них. Прекращение обстрелов и особенно бомбардировок с воздуха облегчит работу. У ЕС там нет армии, кроме армии гуманитарных служб. ЕС платит службам ООН и неправительственным организациям, которые делают эту трудную работу… Он готов платить и больше, но зная точно, что есть физическая возможность доставить помощь.

Европейские министры договорились созвать в Брюсселе 29-30 июня междунадную конференцию о будущей поддержке Сирии и других стран региона. Ее цель — поддержать усилия ООН, направленные на политическое решение сирийского кризиса, собрать новые деньги для гуманитарной помощи и для экономического развития Сирии и региона.

Министры обсуждали отношения с Россией, не только в связи с Идлибом, а вообще.

После смены руководящей команды в Брюсселе страны ЕС сверяли взгляды на большого восточного соседа. Решили по-прежнему следовать утвержденным в 2016 году «пяти принципам».

Требовать выполнения Минских соглашений,

возврата Крыма Украине,

укреплять отношения с другими странами постсоветского пространства,

уменьшать зависимость от российских энергоносителей,

противодействовать российской пропаганде.

Возможность восстановления сотрудничества с Россией они видят только по отдельным направлениям, и только если без него пострадают стратегические интересы ЕС. Европа оставляет за собой право содействовать восстановления гражданского общества в России.

Боррель собрался полететь с визитом в Москву при ближайшей возможности. Но сначала в Киев и на Донбасс…

На пресс-конференции он приветствовал открытие 9 марта судебного процесса по делу рейса МН17. Назвал это «значительной вехой в установлении правды и справедливости по отношению к жертвам и привлечении виновных к ответственности».