Красный день календаря

На городском пруду Екатеринбурга вечером 5 марта группа активистов устроила фейерверк в честь дня смерти Иосифа Сталина. Долбили черное уральское небо из девяти салютных батарей.

Зрителей было мало — всего человек пятьдесят. Но это не удивительно: об акции организаторы сообщили только утром в день ее проведения. И даже место раскрывать не стали. Как и свои имена. «Чтобы не было провокаций».

«Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения», — заявили они Znak.com.

Организаторов поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Помните, как горожане установили на въезде в Екатеринбург табличку «Город храбрых»? И ведь не обманули. Поступок жителей смелый и откровенный», — написал он в своем Instagram. И тут же признался: «Моих родных тоже репрессировали».

О масштабе сталинского террора ученые спорят десятилетиями. Называются цифры от 13 до 20 млн человек, из которых расстреляно, по разным данным, от 600 тысяч до 1,3 млн. Показательный факт — репрессированные родственники были у двух из трех свердловских губернаторов: помимо Евгения Куйвашева — еще у Эдуарда Росселя, папу которого расстреляли в 1938-м за «шпионаж» и «контрреволюцию», а маму в 1941 году выслали из Горьковской области в Коми за то, что она была немкой. При этом разлучили с четырехлетним сыном.

Да что губернаторы. С 1937 по 1938 годы, пишет в «Календаре памятных дат истории Урала» доктор исторических наук Игорь Мосин, было репрессировано восемь(!) ректоров Уральского государственного университета. В подвалах управления НКВД на Ленина, 17 в Свердловске — расстреляны свыше 20 000 человек.

Словом, Екатеринбургу есть, отчего радоваться смерти Сталина.

Фейерверком ли, или чуть тише — пикетами, как это сделали сторонники либертарианства, вставшие на главной площади города с плакатами «Умер и слава богу».

Это празднование, как ни странно, имеет исторические корни.

Всем, наверное, хорошо известна фотография «Free Borsht in celebration of Stalin death», сделанная в Вашингтоне через неделю после смерти вождя. Улыбающаяся девушка в белом платье зазывает всех желающих угоститься бесплатным борщом в честь смерти Сталина. Название кафе —«1203», оно находилось на севере американской столицы. Его владельцы, по документально неподтвержденным данным, были беженцами из Украины.

В самих Советах смерть вождя отмечали, конечно, скромнее и скрытнее.

«Зэк Алексей Кравченко из г. Мариуполя принес нелегально в колонию бутылку водки, разлил по 100 грамм на каждого из нашей группы зэков, и мы выпили «за упокой его души».

Предложил: кому скоро на свободу должны выпить стоя, а кому сидеть, выпить сидя. Выпили. Закуски не было. Да где ее взять?…

Мы работали полуголодные <...> Сфотографировал нас нелегально воспитатель колонны старший лейтенант МВД, за что мы его очень и очень благодарили», — вспоминал заключенный Хабаровского исправительно-трудового лагеря Александр Жуков.

«Что до меня, то (тогда — к стыду, сейчас — к гордости) я не плакал, хотя стоял на коленях и шмыгал носом, как все. Скорее всего потому, что незадолго до этого я обнаружил в учебнике немецкого языка, взятом у приятеля, что «вождь» по-немецки — фюрер. Текст так и назывался: «Unser Fuhrer Stalin». Фюрера я оплакивать не мог», — писал Иосиф Бродский в эссе «Размышления об исчадии ада».

Министр госбезопасности СССР Семен Игнатьев в докладной записке от 5 марта 1953 года, среди прочего, указывал, что некоторые военнослужащие рады новости «о болезни Сталина» (советскому народу о смерти главы государства сообщили лишь 6 марта):

«Начальник клуба артиллерийской базы: "Туда и дорога". (Дано указание документировать и арестовать).

Солдат бронетанкового склада: "Сталин долго не протянет, да это даже лучше. Посмотрите, как все сразу изменится". (Проводится оперативное расследование)».

А вот другие выдержки из протоколов надзорных производств в эти дни:

Телешов С.М. (1909 года рождения, русский, модельщик в научно-исследовательском институте, г. Москва) 6 марта 1953 г. в вагоне электрички в нетрезвом состоянии говорил: «Какой сегодня хороший день, мы сегодня, похоронили Сталина».

«Щукин В.А. (1933 года рождения, русский, грамотный, столяр, г. Тула) «в течение 40 минут проявлял буйство и бесчинство, выражался нецензурными словами. В адрес вождя советского народа произносил похабные слова, обзывая дешевкой, предателем, извергом, изменником и подлюкой».

Стоит ли в честь смерти Сталина запускать фейерверки, выпить рюмку или просто вспомнить о репрессированных — общество решит само. Выверит. Одно понятно: Екатеринбург задал далеко идущий тренд, который уже поддержан на государственном уровне и обеспечен личной болью людей разных рангов.

Может быть, скоро вместо могилы Сталина люди понесут цветы к могилам репрессированных.