Моя собачья реабилитация

Я пишу о детях-инвалидах, и обычно это получаются нерадостные и даже злые тексты. А иногда так хочется написать о чем-нибудь добром, веселом, даже пушистом! Так я отправилась на программу социальной реабилитации «По пути с хаски», которую организовали Дмитрий Шпаро и фонд «Клуб Приключение».

Программа работает в парке «Сокольники» с 2013 года и принимает особенных детей, которым нужна помощь и поддержка. Дмитрий Шпаро объясняет: «Сначала мы сделали эту программу для ребят из коррекционных детских домов, школ и психоневрологических интернатов. Но в этом году в нашем «Хаски-парке» побывали и дети из обычных семей, которым нужна дополнительная опека. Среди этих детей были ребята, которые передвигаются на инвалидных колясках. Работа с такими детьми оказалась первым опытом для инструкторов «Хаски-парка». Вы даже не представляете, какой была наша радость, когда мы увидели успех в своем маленьком эксперименте! На наших глазах зажатые и закрепощенные дети, которые всю свою жизнь сидели в инвалидных креслах, стали вылезать из своих колясок и играть с нашими дружелюбными хаски на снегу».

Да, действительно, многие дети, с которыми мы вместе проходили квест, боялись подходить к хаски, но уже через пару минут они гладили собак и обнимались с ними.

Но обо всем по порядку. Самое главное — безупречная организация. Обычно, когда ты приходишь на социальную программу, кажется, что ты никому не нужен: организаторам, по сути, все равно, где ты и с кем. Но тут все было предусмотрено до мелочей. Если ты обратишься к сотрудникам «Хаски-парка» — они тебе ответят на любой вопрос. Если ты замерз — пожалуйста, пойди в теплое помещение, попей чаю. На этой программе дружеская атмосфера сохраняется с самого начала и до самого конца. И ее поддерживает улыбчивый и веселый инструктор Дмитрий Вязников. Он родом из Екатеринбурга, и, как я узнала, он один из лучших инструкторов в детских лагерях Шпаро.

После того как мы узнали основные правила поведения с хаски, нас повели в вольер. Там детей познакомили с каждой собакой. Все хаски хорошо обучены. С первых минут знакомства с ребенком каждая собака готова подружиться с тобой. У каждого ребенка была возможность выбрать ту собаку, с которой ему комфортно. После знакомства Дмитрий повел нас в лес гулять с хаски. За короткий срок прогулки по лесу мы стали с нашими новыми четвероногими друзьями настоящей командой, которая работает четко и слажено. Дети научились доверять хаски, а умные собаки сразу выполняли команды управления, которые давали им ребята.

После пробежки по лесу ребята сказали, что хотят завести хаски дома. Дмитрий улыбнулся и ответил: «Безусловно, хаски милые, добрые, ласковые и преданные собаки, которые будут любить вас всей душой. Но им не место в обычной московской квартире. Они очень активные и свободолюбивые. Они требуют большого внимания. Конечно, если вы безработный, бесконечно любящий собак человек, да к тому же у вас есть силы и время бегать со своим питомцем по 20 километров в день, то можете смело заводить хаски. А если у вас нет ничего из перечисленного, то вы навредите собаке».

Необычная квест-программа не только развлекает, но и учит. На станциях квеста его участники узнали много нового и интересного. Например, что гора Эльбрус — не только самая высокая точка нашей страны, но и всей Европы, Байкал называют славным морем России, а на Камчатке — 30 действующих вулканов. А еще мы выучили команды, с помощью которых каюр управляет упряжкой.

Оказалось, эта программа может всего за четыре часа сплотить незнакомых людей. В самом конце квеста у нас было командное задание, в котором надо было всем вместе взять за ниточки деревянную платформу и донести на ней мяч до определенной точки. Дети, которые в начале программы стеснялись, не говорили ни слова, к концу стали помогать друг другу и эмоционально радоваться общей победе.

После долгого путешествия нас ждал настоящий пир: мы с удовольствием съели суп, макароны и сладкое печенье. Потом участников квеста ждали подарки.

Перед прощанием я спросила директора «Хаски-парка» Владимира Родионова, нельзя ли на каникулах поработать в «Хаски-парке» волонтером. Он сказал: «Можно». Я слышала, что когда приходишь во второй раз, то «твоя» собака узнает тебя. Так что до встречи, моя Акела!

Спасибо создателям этой программы — фонду «Клуб Приключение», департаменту труда и соцзащиты города Москвы. Действительно, дети, которые в ней участвуют, меняются на глазах. Но ведь в других городах тоже есть дети с особенностями. Им тоже нужно чувство, что ими занимаются и что они нужны.