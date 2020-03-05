«Допускали самовольные заявления в СМИ»

На призывном пункте. Фото: РИА Новости

О том, что системной проблемы с увольнением в запас военнослужащих контрактной службы нет, в Минобороны РФ сообщили «Новой газете». Как подчеркнули в ведомстве, решения по порядку прохождения военной службы некоторых указанных редакцией граждан приняты в соответствии с российским законодательством и нормативными актами военного ведомства. «Военнослужащие добровольно заключили контракт о прохождении военной службы, и за счет этого получили в военном вузе качественное высшее образование на средства российских налогоплательщиков», — отметили там.

Напомним, в конце октября «Новая газета» обнаружила, что часть действующих военнослужащих контрактной службы не могут досрочно уволиться, так как старшие офицеры или командование воинских частей угрожают членам семей лейтенантов, пугают уголовным преследованием или даже не выпускают из гарнизона. Тема получила резонанс, после чего спустя месяц был уволен в запас лейтенант Станислав Мазепин, о чем он сам сообщил «Новой газете». Затем, как следует из выписки приказа министра обороны России Сергея Шойгу от 26 декабря (есть в распоряжении редакции), был уволен и лейтенант Виктор Дей. Последним из героев текста был уволен Егор Гламбоцкий.

После выхода материала в конце октября 2019 года в редакцию начали поступать письма с аналогичными историями. 17 февраля «Новая газета» рассказала истории еще трех лейтенантов — Дениса Леонова, Аркадия Назина и Виктора Текучева. С момента запроса информации о них до поступления ответа от Минобороны РФ в редакцию прошло чуть больше трех недель.

Ответ Минобороны — «Новой газете»

В ведомстве не прокомментировали, планируют ли увольнять данных лейтенантов, однако сослались на нарушения ими условий контракта. «После получения образования и распределения для прохождения дальнейшей службы в воинские части офицеры, вместо того, чтобы добросовестно исполнять обязанности по службе в соответствии с заключенным контрактом, начали систематически нарушать его условия», — заявили в Минобороны РФ. «Наряду с нарушением требований положения о порядке прохождения военной службы, регламента служебного времени, офицеры допускали самовольные заявления в средствах массовой информации без разрешения командования», — добавили в ведомстве.

Там также обратили внимание, что Вооруженные Силы страны «в настоящее время находятся на новом качественном уровне развития и продолжают укрепляться как в области боевых возможностей, совершенствования вооружения и военной техники, так и в обеспечении социальных гарантий военнослужащих и членов их семей». По мнению Минобороны, большинство молодых офицеров, которые выбрали свою профессию, добросовестно исполняют обязанности и гордятся службой. «Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы оказать содействие «Новой газете» в подготовке материалов о современных Вооруженных силах России и о молодых людях, которые гордятся выбранной профессией военнослужащего и добросовестно исполняют свой долг», — предложили там.

Один из героев нашей публикации, Виктор Текучев, рассказывает, что с середины февраля у него ситуация пока не поменялась: «Более месяца назад отправил рапорт на увольнение по несоблюдению условий контракта, у меня открыт с сентября 2019 года, имею несколько грубых дисциплинарных проступков, которых уже хватает для увольнения по этой статье, когда состоится очередная комиссия не знаю и начальство не говорит», — рассказал он. На просьбу прокомментировать ответ Минобороны РФ Текучев отметил, что, по его мнению,

за пять лет «мозг и планы человека» имеют свойство меняться, меняются семейные обстоятельства, и бросать свою семью и планы, подстраиваться под требования командования ему не кажется правильным.

«Что касается денег, то все затраченные на меня средства будут мной же возвращены», — подчеркнул он, добавив, что если с уважительными причинами не дают уволиться даже через полтора года, то он не знает, куда еще обращаться, как не в СМИ. «Поддержки больше нет ни от кого, и страна же у нас свободная», — добавил он.

На сегодняшний день, согласно закону, существует несколько оснований для ухода с военной службы — последние поправки в № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу с января 2020 года.

Так, согласно ст. 51, если речь идет о досрочном прекращении контракта, то причинами для этого могут стать: