Ильич поедет в Роттердам!

Конкурс еще не начался, а Россия его уже выиграла. Новость о предстоящей поездке Little Big стала не только национальной, но и мировой сенсацией. Ожидания зашкаливают. Все рады, все ждут, что им покажут что-то нестандартное и веселое. Рады европейские продюсеры, рад Филипп Киркоров, рада Анита Цой, даже Иосиф Пригожин — и тот рад. И только зрители Первого канала в легком недоумении: «Если это такая хорошая группа, почему мы не видели ее раньше по телевизору?» А действительно, почему? Как можно было проспать, например, трек Skibidi, под который в 2018 году танцевала половина Европы?

Фото: Facebook

Ответ прост: Little Big на протяжение всей своей истории занималась андеграундным шоу-бизнесом. Это тоже шоу-бизнес, но параллельный официальному. Без использования телевидения, больших радиостанций, мощных рекламных и продюсерских фирм.

Илья Прусикин, «Ильич», так и говорит: «Мы не вложили в свою раскрутку ни единой копейки».

А на нашей эстраде преобладают артисты, в которых вложены миллионы. Гигантские музыкальные конюшни продвигают своих фаворитов, идет большая игра. Так зачем им двигать питерских ребят, которые все делают сами и не вписываются в парадигму Киркоров–Билан–Лазарев?

Илья Прусикин. Фото: Facebook

Но вот наступил 2018 год, когда их и таких, как они, стало невозможно не замечать. Это удивительный год, время, когда артисты из интернета ломали устоявшийся расклад и становились звездами в одночасье.

Гаражная группа из Дубны «Порнофильмы» выпускает видео-миллионник.

Появляются в поле видимости IC3PEAK, главные хиты которых впереди, но цифры уже зашкаливают — 1,8 миллиона, 3,3 миллиона, 20 миллионов… АИГЕЛ из Набережных Челнов записывает клип «Татарин» — 54 миллиона просмотров.

У Skibidi будущих кандидатов на «Евровидение» — 364 миллиона.

Это больше, чем население нашей страны!

Шнуровские «Лабутены» остались далеко позади.

К большому шоу-бизнесу никто из них отношения не имеет. Вдруг выяснилось, что продюсеры просмотрели огромный сегмент новой музыки, который востребован слушателем. Пройдет еще два года, прежде чем они проснутся.

Софья Таюрская — вокалистка Little Big. Фото: Facebook

Little Big могли попасть на EV еще в прошлом году, но Киркоров, курирующий эту историю, сделал выбор в пользу Сергея Лазарева. Да и в этом году Игорь Крутой предлагал отправить на «Евровидение» кондового попсовика Тиму Белорусских, а вовсе не Little Big. А голос Крутого важен.

Известный феномен: продюсеры, директора каналов, руководители станций дома слушают высококачественную и очень неглупую музыку, а в эфир пускают всякую лабуду. Так они оценивают вкус и умственные способности массовой аудитории. Не поймут, не доросли, не хотят. «Любит наш народ всякое говно», как пел Шнуров. Оказывается, доросли, причем давно, просто вы не заметили. И научились искать хорошую музыку в обход ваших медиа и ваших артистов.

Рейтинги — упрямая вещь, против них не попрешь. Когда это стало окончательно ясно даже топ-менеджерам, Первый канал сломя голову кинулся догонять ютуб.

Кто такие Little Big? Это компания питерских ютуб-блогеров из объединения «КликКлак», которое выпускает целую линейку проектов: «Зашкварные истории», «Дай леща», «Трэш лото» и другие.

Все крайне успешны, почти все — с участием звезд независимого стендапа. Это круг Данилы Поперечного, Ильи Соболева, Эльдара Джарахова. И Ильи Прусикина, лидера Little Big.

У Little Big, как и у их друзей, все построено на пародии, юморе, причем особого свойства. Это трешовый, панковский юмор, жесткий и непристойный. Чем-то напоминающий Сашу «Барона» Коэна в комедии «Борат». А по музыке — рейв, местами довольно тяжелый, местами истерически веселый. Недаром именно Little Big позвали в свое время играть на разогреве у звезд Die Antwoord, таких же приколистов из Южной Африки.

Фото: Facebook

Little Big иногда поют по-английски, но чаще — на придуманном языке. «Скибиди вапапа» — из этого лексикона. Этот прием использовала в свое время питерская же группа «Два самолета». И лучше так, чем «Любовь так жестока», как поет Дима Билан.

Little Big не вылезают из Европы, их знают в Германии, Франции и Бельгии, более того — они неоднократно получали там музыкальные премии. Юмор Little Big, их музыка, их клипы — все это выглядит вполне европейски. Именно поэтому так важна их поездка на «Евровидение». Чуть ли не в первый раз у нас появился шанс говорить с европейцами как европейцы. Без поправок на имперское величие и супербюджеты.