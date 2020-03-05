Ильич поедет в Роттердам!
Группа Little Big — кандидат от России на «Евровидение». Почему у них слушателей больше, чем население нашей страны?
Little Big. Фото: Facebook
Ян Шенкманспецкор
Конкурс еще не начался, а Россия его уже выиграла. Новость о предстоящей поездке Little Big стала не только национальной, но и мировой сенсацией. Ожидания зашкаливают. Все рады, все ждут, что им покажут что-то нестандартное и веселое. Рады европейские продюсеры, рад Филипп Киркоров, рада Анита Цой, даже Иосиф Пригожин — и тот рад. И только зрители Первого канала в легком недоумении: «Если это такая хорошая группа, почему мы не видели ее раньше по телевизору?» А действительно, почему? Как можно было проспать, например, трек Skibidi, под который в 2018 году танцевала половина Европы?
Ответ прост: Little Big на протяжение всей своей истории занималась андеграундным шоу-бизнесом. Это тоже шоу-бизнес, но параллельный официальному. Без использования телевидения, больших радиостанций, мощных рекламных и продюсерских фирм.
Илья Прусикин, «Ильич», так и говорит: «Мы не вложили в свою раскрутку ни единой копейки».
А на нашей эстраде преобладают артисты, в которых вложены миллионы. Гигантские музыкальные конюшни продвигают своих фаворитов, идет большая игра. Так зачем им двигать питерских ребят, которые все делают сами и не вписываются в парадигму Киркоров–Билан–Лазарев?
Но вот наступил 2018 год, когда их и таких, как они, стало невозможно не замечать. Это удивительный год, время, когда артисты из интернета ломали устоявшийся расклад и становились звездами в одночасье.
Гаражная группа из Дубны «Порнофильмы» выпускает видео-миллионник.
Появляются в поле видимости IC3PEAK, главные хиты которых впереди, но цифры уже зашкаливают — 1,8 миллиона, 3,3 миллиона, 20 миллионов… АИГЕЛ из Набережных Челнов записывает клип «Татарин» — 54 миллиона просмотров.
У Skibidi будущих кандидатов на «Евровидение» — 364 миллиона.
Это больше, чем население нашей страны!
Шнуровские «Лабутены» остались далеко позади.
К большому шоу-бизнесу никто из них отношения не имеет. Вдруг выяснилось, что продюсеры просмотрели огромный сегмент новой музыки, который востребован слушателем. Пройдет еще два года, прежде чем они проснутся.
Little Big могли попасть на EV еще в прошлом году, но Киркоров, курирующий эту историю, сделал выбор в пользу Сергея Лазарева. Да и в этом году Игорь Крутой предлагал отправить на «Евровидение» кондового попсовика Тиму Белорусских, а вовсе не Little Big. А голос Крутого важен.
Известный феномен: продюсеры, директора каналов, руководители станций дома слушают высококачественную и очень неглупую музыку, а в эфир пускают всякую лабуду. Так они оценивают вкус и умственные способности массовой аудитории. Не поймут, не доросли, не хотят. «Любит наш народ всякое говно», как пел Шнуров. Оказывается, доросли, причем давно, просто вы не заметили. И научились искать хорошую музыку в обход ваших медиа и ваших артистов.
Рейтинги — упрямая вещь, против них не попрешь. Когда это стало окончательно ясно даже топ-менеджерам, Первый канал сломя голову кинулся догонять ютуб.
Кто такие Little Big? Это компания питерских ютуб-блогеров из объединения «КликКлак», которое выпускает целую линейку проектов: «Зашкварные истории», «Дай леща», «Трэш лото» и другие.
Все крайне успешны, почти все — с участием звезд независимого стендапа. Это круг Данилы Поперечного, Ильи Соболева, Эльдара Джарахова. И Ильи Прусикина, лидера Little Big.
У Little Big, как и у их друзей, все построено на пародии, юморе, причем особого свойства. Это трешовый, панковский юмор, жесткий и непристойный. Чем-то напоминающий Сашу «Барона» Коэна в комедии «Борат». А по музыке — рейв, местами довольно тяжелый, местами истерически веселый. Недаром именно Little Big позвали в свое время играть на разогреве у звезд Die Antwoord, таких же приколистов из Южной Африки.
Little Big иногда поют по-английски, но чаще — на придуманном языке. «Скибиди вапапа» — из этого лексикона. Этот прием использовала в свое время питерская же группа «Два самолета». И лучше так, чем «Любовь так жестока», как поет Дима Билан.
Little Big не вылезают из Европы, их знают в Германии, Франции и Бельгии, более того — они неоднократно получали там музыкальные премии. Юмор Little Big, их музыка, их клипы — все это выглядит вполне европейски. Именно поэтому так важна их поездка на «Евровидение». Чуть ли не в первый раз у нас появился шанс говорить с европейцами как европейцы. Без поправок на имперское величие и супербюджеты.