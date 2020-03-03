Чемодан с биткоинами

О том, что самый матерый человечище по части инвестирования 89-летний Уоррен Баффетт будет обедать с самым матерым шоуменом по части криптостроительства 29-летним Джастином Саном, мир узнал 3 июня 2019 года от самого Сана: «Официально сообщаю, что я стал победителем 20-го благотворительного аукциона, на котором разыгрывался обед с Уорреном Баффеттом», — гордо написал китайский молодой человек у себя в твиттере.

За право отведать бифштекс с кровью и запить его кока-колой (любимое меню легендарного «Оракула из Омахи» Баффета) Джастин Сан заплатил рекордную сумму — 4 миллиона 567 тысяч 888 долларов.

В прошлом «входной билет» никогда не превышал трех с половиной миллионов.

Бонусом за щедрость шло разрешение захватить с собой товарищей. Джастин Сан пригласил на обед создателя криптомонеты Litecoin Чарли Ли, главу израильской биржи eToro Йони Ассия и представителя биржи Huobi Криса Ли.

Интрига трапезы в персоналиях. Уоррен Баффетт — не только неомальтузианец, озабоченный сокращением лишнего населения планеты, но и видный криптоскептик, а его эпитеты в адрес биткоина растасканы на поговорки: «морская ракушка», «инструмент для азартных игр», «подарок для лудоманов», «пузырь», «пуговица», «крысиный яд в квадрате», «иллюзия, не имеющая ценности и привлекающая шарлатанов».

Вторая половина трапезной интриги воплощена в самом Джастине Сане — самом скандальном, лукавом и ушлом трибуне криптореволюции. Летом 2017 года на волне авантюрных ICO Джастин Сан, искусствовед по образованию, запустил свой криптопроект TRON, использовав в оформлении документации готовые тексты конкурентов, и с тех пор не проходило и дня, чтобы талантливого маркетолога не обвиняли в плагиате, манипулировании рынком, организации финансовых пирамид, обмане инвесторов, поддержке мошенников и нескончаемом самопиаре.

Представили себе картину? Юный китайский пиарщик, ни бельмеса не понимающий в криптотехнологиях, платит 4,5 млн долларов ради попытки изменить мировоззрение 89-летнего старика, не понимающего тонкостей не только криптотехнологий, но любых технологий вообще.

Когда великого инвестора всех времен и народов спросили 20 лет назад, почему в его портфеле нет акций технологичных компаний, даже таких гигантов, как Intel и Microsoft, Баффетт гордо ответил:

«Я не понимаю, как все это изготавливается. А если я чего-то не понимаю, то и не инвестирую».

Финансовая империя Баффетта контролирует банкиров и страховщиков, производителей продуктов питания и напитков, мебельщиков и строителей, энергетиков и газопроводчиков, торговцев одеждой и украшениями, даже СМИ, но только не биотехнологов, кодописателей и создателей компьютерного железа.

Единственное исключение Баффетт сделал для акций Apple. Их он тоже не понимает, однако нутром гениального Скруджа ценит раж, в который продукты Apple вводят потребителей планеты. Сам «Оракул из Омахи», разумеется, не пользуется ни компьютерами, ни планшетами, ни электронной почтой, ни, прости господи, мессенджерами и фейсбуками. Весь этот хлам великому человеку с лихвой заменяет телефон-раскладушка. В январе 2020 года консультанты уговорили Баффетта купить айфон, но, зная его непоколебимую приверженность принципам, можно не сомневаться: диковина в хозяйстве не приживется.

Одним словом, встреча юного искусствоведа с пожилым технохейтером обещала выйти веселой, однако за два дня до мероприятия, назначенного на 25 июня 2019 года, Джастин Сан захворал почками. Злые языки стали намекать, что у криптоюноши случились серьезные проблемы на коммунистической родине, куда его срочно выдернули из Сан-Франциско для допроса по делу об очередной финансовой пирамиде, но Джастин наветы отмел: пошли камни. Ничего, кроме камней.

Отменив обед с Баффеттом, Джастин в назначенный день отправился на модную дискотеку. Не иначе как почки отпустили к вечеру.

В сентябре 2019 года Джастин Сан пообещал назначить новую дату для обеда с Баффеттом, но общественность свои выводы уже сделала: летний самопиар пошел в зачет, однако общаться вживую с матерым «Оракулом» китайский паренек, похоже, сдрейфил.

Бомба взорвалась на прошлой неделе: Джастин Сан и Уоррен Баффетт таки залили кока-колой бифштекс с кровью в одном из загородных клубов Омахи. Да еще как залили: целых три с половиной часа Джастин при поддержке коллег по крипторемеслу доказывал «Оракулу» ценность криптовалют и блокчейна. И даже закрепил слово делом: подарил Баффетту «биткоин» и горсть «трониксов», токенов криптоплатформы TRON.

Можете себе представить?!

Сразу после встречи Уоррен Баффетт дал двухчасовое интервью CNBC, в котором, среди прочего, поделился результатами обеда:

во-первых, «Джастин и его друзья вели себя безупречно»;

во-вторых, «у криптовалют нет никакой ценности»;

в-третьих, «бездомные Сан-Франциско получат много бесплатных обедов и новых мест в ночлежках» (именно таким образом распределяет деньги от благотворительного обеда организатор — фонд Glide. — С. Г. );

); в-четвертых, «у меня нет никаких биткоинов».

Три первых комментария Джастин Сан пропустил мимо ушей, а вот на четвертый, похоже, обиделся: «Прелесть блокчейна в том, что любой может сам удостовериться: биткоины и трониксы, принадлежащие мистеру Баффетту, по-прежнему находятся в его кошельке», — твитнул юноша.

Неужто Баффетт соврал, открестившись от щедрого подарка? Разумеется, не соврал: у НЕГО лично никаких биткоинов как не было, так и нет! Какой, к лешему, блокчейн, какой криптоадрес, какой криптокошелек, какой троникс-шмоникс?

«Оракул» не умеет пользоваться простым компьютером, а вы пристаете к старому человеку со своими криптоглупостями.

Теперь мы подобрались к главному. Эту историю я поведал читателю отнюдь не для того, чтобы лишний раз покуражиться над конфликтом поколений, технической дремучестью «отцов» и нахрапистым самопиаром «детей». В мыслях такого не было.

Не собираюсь я оспаривать и упреки Уоррена Баффетта в адрес криптовалют, которые якобы лишены материальной ценности. Разумеется, у них нет никакой материальной ценности, и сто раз прав «Оракул», когда говорит, что биткоин сегодня — это инструмент для финансовых спекуляций (в девственном смысле этого слова: купить дешевле, чтобы потом продать кому-то другому дороже). Другое дело, что финансовыми спекуляциями ценности криптовалют не ограничиваются, но я совершенно не хочу заводить эту пластинку.

Информационный повод мне понадобился для цели, которая, как вы сейчас увидите, важнее и ярмарки тщеславия с обедами за четыре с половиной миллиона долларов, и даже самой криптореволюции.

Если бы Уоррен Баффетт ограничился в интервью CNBC четырьмя перечисленными выше комментариями, вся история с благотворительным обедом не стоила бы и выпитой на нем кока-колы. Баталии о пользе и вреде криптоэкономики не утихают уже как 10 лет, и трапеза в Омахе ничего нового к утомившему всех дискурсу не добавила.

Однако на «в-четвертых» Баффетт не остановился и под занавес интервью CNBC выдал «в-пятых». Цитирую: «Я думаю, что биткоин используется для незаконного перемещения больших сумм денег. Логический вывод: при оценке биткоина следует делать биржевую ставку на падение акций компаний, изготавливающих чемоданы. Чемоданы нужны для перевозки больших сумм налички из одной страны в другую, а теперь (с появлением биткоина. — С. Г.) спрос на чемоданы резко падает. В этом и заключается экономический вклад биткоина в развитие общества».

На первый взгляд — всего лишь неуклюжая шутка. Но только на первый взгляд. Проблема в том, что Уоррен Баффетт по какой-то причине перевел разговор из экономики в сферу этики.

Одно дело говорить, что у криптовалют нет материальной ценности, и совершенно другое — обвинять технологию в том, что ее главное предназначение — облегчать жизнь преступникам.

Пока Баффетт находился в рамках технологий, его слова мало кого беспокоили. Некрасиво, конечно, когда влиятельнейший финансист публично дискредитирует технологию, в которой совершенно не разбирается. Некрасиво, но не более. Совсем другое дело, когда тема получает моральное звучание. Можете себе представить, какие выводы сделали сотни миллионов зрителей CBNC во всем мире после того, как услышали обвинение в преступной безнравственности криптоэкономики от такого авторитета, как Уоррен Баффетт? Вопрос риторический.

В сложившихся обстоятельствах считаю своим долгом дополнить картину некоторыми фактами. Тем более что мое негодование может показаться утрированным читателям, не знакомым с подробностями бизнеса Уоррена Баффетта. Восполняю пробелы.

Вся империя Баффетта находится под одной зонтичной компанией — Berkshire Hathaway. Самый крупный актив финансового сектора в портфеле Berkshire Hathaway — акции Wells Fargo, банка, которым Баффетт неоднократно публично восхищался. Berkshire Hathaway контролирует 10% акций Wells Fargo на сумму более 20 миллиардов долларов. Банк Wells Fargo — четвертый в мире по рыночной капитализации и четвертый в США по размеру активов.

Привожу список криминальных расследований, которые велись в отношении Wells Fargo только за последние годы:

участие в отмывании денег наркоторговцев, в том числе предоставление наличных денег для покупки четырех самолетов, которые доставили 22 тонны кокаина в Мексику (2004–2007);

склонение клиентов к овердрафту и введение в заблуждение относительно размера истинных штрафов и комиссионных за использование овердрафтов (2010);

систематические уклонения от уплаты налогов (2008–2011);

незаконные инвестиции в строительство частных тюрем с использованием подставных фондов (2012);

систематическое нарушение правил предоставления ипотечного кредитования (2012);

навязывание завышенных страховых премий 24 тысячам домовладельцам во Флориде (2013);

систематическое завышение комиссий за предоставление овердрафта (2013);

биржевые торги с использованием инсайдерской информации (2015);

открытие полутора миллионов расчетных и сберегательных счетов и эмиссия полумиллиона кредитных карт для клиентов без их ведома и согласия (2016);

участие в схеме по отмыванию денег мексиканского наркокартеля Синалоа (прием обналички, открытие подставных банковских счетов и т.п.) (2014–2016).

Это даже не половина списка, но, думаю, можно остановиться, потому как деловой вектор банка ясен, равно как и общая канва событий: Wells Fargo ловят с поличным, он платит штрафы и затем продолжает как ни в чем ни бывало «работать» дальше.

Напоминаю, что я перечислил «подвиги» банка, который является жемчужиной инвестиционного портфеля Уоррена Баффетта. И вот теперь Уоррен Баффетт обвиняет криптоэкономику в безнравственной переброске наличных денег через границы государств.

В русском языке есть замечательная поговорка про мычащую чужую корову, однако я не собираюсь резонерствовать по поводу безнравственности бизнеса Wells Fargo. Проблема совсем не в этом. Проблема в том, что Wells Fargo — образцово-показательный банк, и в его активности нет абсолютно ничего необычного. Это норма. Причем норма не только для банков, но и для всей экономической системы «материальных ценностей», апологетом которых выступает Уоррен Баффетт. При этом «Оракул из Омахи» считает в порядке вещей обвинять в безнравственности криптоэкономику.

Я вот что подумал. Ведь дело не в Уоррене Баффетте, не в Джастине Сане, не в Wells Fargo и не в биткоине. Дело именно что в этической парадигме Старого мира.

В отвратительной способности этого мира демонстрировать на каждом шагу фальшь, лицемерие и двойные стандарты. Самое же невыносимое: все мерзости совершаются в позе нравственного превосходства.

Чем больше я размышлял над шуткой Уоррена Баффетта о «чемоданах», тем сильнее убеждался, что тектонические сдвиги в мировой политике последних лет — «вставание с колен» одной шестой части суши, Брексит, борьба за независимость Каталонии, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Мари Ле Пен, «Альтернатива для Германии», Виктор Орбан, Ливиу Драгня, Реджеп Эрдоган — все это, конечно, политический популизм, однако он отражает неподдельное возмущение простых людей фальшью и нравственной мерзостью экономической и цивилизационной модели, безальтернативно завладевшей миром.

Приятно, конечно, в очередной раз самообмануться и списать череду судьбоносных оменов на фейковые аккаунты «русских троллей» в фейсбуке. Интуиция, однако, подсказывает, что мы стоим на пороге тотального выкорчевывания лживой парадигмы. И если я прав, то больше всего мне бы хотелось пожелать крепкого здоровья Уоррену Баффетту. «Оракул», безусловно, заслужил, чтобы дожить до исцеления от собственных иллюзий.