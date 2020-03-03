«В Болгарию мы не сунемся — там очень жестокие люди!»

Как только президент Эрдоган дал вольную 3,7 миллионам беженцев и мигрантов, находящихся на турецкой территории, власти начали содействовать их организованному исходу. Из Стамбула и других частей Турции людей стали доставлять на автобусах и даже такси в район границы с Грецией. Для самостоятельных беженцев телеканал TRT опубликовал в соцсетях карты с несколькими возможными маршрутами

Сведения о численности тех, кто достиг вожделенного рубежа и пересек его, постоянно менялись. Твиттеру министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу не поверили: он еще в воскресенье «переместил» в Грецию 100 тысяч человек. Греки сообщили, что пытавшихся незаконно пересечь границу было впятеро меньше, и все были остановлены. Пограничные пункты закрыты, подходы к ним огорожены колючей проволокой, а попытки преодолеть заслоны отражаются с применением слезоточивого газа и гранат шокового действия.

Были сообщения о том, что турецкие военные помогали делать бреши в металлическом заборе на границе.

Беженцы на границе Турции и Греции. Фото: EPA

К началу этой недели на границе двух стран возникла ничейная земля с обычным беженским адом: ночевка под открытым небом при температуре, близкой к нулевой, и сильном ветре. Большинство находящихся здесь — мужчины, однако есть и семьи с детьми, рассказывает шеф турецкой миссии Международной организации по делам беженцев Ладо Гвилава. Иногда им раздают коробки с едой и воду, но граница длинная — 212 километров, и положение этих людей нас сильно беспокоит.

На греческих островах удалось высадиться относительно небольшому количеству беженцев, до тысячи человек, и этот метод достаточно уязвим, а потому особой опасности для Греции не представляет. Тем не менее министр морского флота и островной политики страны Яннис Плакиотакис заявил, что Греция готова защищать национальную границу в Эгейском море «всеми средствами». В полной боевой готовности находятся более 50 военных кораблей, не считая подразделений Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

На соседнюю Болгарию, которую от места сосредоточения беженцев — турецкой провинции Эдирне — отделяет всего два десятка километров, давления практически нет. При сходной с греческой длине границы она хорошо укреплена, в том числе на средства Евросоюза, но главное не в этом: беженцев здесь, мягко говоря, совсем не жалуют, и это им хорошо известно. «В Болгарию мы не сунемся — там очень жестокие люди!» — цитирует портал bTV афганского беженца Мохамеда Мотофела.

Балканские страны проявляют не слишком много энтузиазма в стремлении помочь беженцам. Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Желька Цвиянович выразила открытую озабоченность тем, что Балканский регион может превратиться в «стационар для мигрантов». Хорватия заявила о решимости содействовать «защите границ Евросоюза», а Северная Македония усилила патрулирование границы с Грецией. На этом фоне выигрышно прозвучала инициатива премьер-министра Болгарии Бойко Борисова: в понедельник он слетал в Анкару, где попытался организовать встречу лидеров Турции и Греции в Софии уже на этой неделе и почти преуспел — но в последний момент по не вполне ясным причинам Эрдоган участвовать в ней отказался. Премьер Борисов, передает nova.tv, поблагодарил коллегу за то, что Турция выполняет часть соглашения с ЕС относительно болгарской границы. «Это позволяет болгарским гражданам спать спокойно», сказал он.

Беженцы на турецкой границе. Фото: EPA

В момент, когда этот номер сдавался в печать, на линии фронта — турецко-греческой границе — ожидали совместного появления высшего руководства Евросоюза: председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европарламента Давида Сассоли. 6 марта в Загребе состоится посвященная Сирии внеочередная встреча министров иностранных дел стран Европейского союза, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Делают все, что могут. Однако согласно оценке агентства Frontex, обратить вспять процесс исхода мигрантов из Турции будет сложно даже в том случае, если турецкие власти перестанут их к этому поощрять.