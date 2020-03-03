Конфликт совести и закона

что делать человеку, для которого слово «совесть» еще что-то значит?

Константин Котов



— Я не хочу долго говорить о своем деле, мои защитники прекрасно все сформулировали. Оно простое, как дважды два. Если бы не желание кого-то во власти показательно наказать меня, как и других фигурантов так называемого московского дела, то оно должно было развалиться еще на стадии судебного следствия. Вместо этого Следственный комитет, Тверской районный и Московский городской суды с упорством, достойным лучшего применения, издевались над здравым смыслом, правом и правосудием.

Мирный протест оказался в их глазах совсем не мирным, а якобы угрожающим здоровью и имуществу граждан, общественной безопасности и общественному порядку. А я, кто вместе с другими неравнодушными выходил за права человека, за личную свободу, за возможность участвовать в честных выборах — права, которые прописаны в нашей Конституции, — оказывается, их презирал. Так было сказано в приговоре.

Я думаю, что суд, который проходит сегодня, имеет возможность наконец прервать этот абсурд, царивший все это время. Мое дело, к сожалению, не уникально. Репрессивная машина, к сожалению, не останавливается. В Пензе молодым ребятам по делу так называемой Сети* дали огромные сроки, и чтобы выбить «чистосердечные» признания, их пытали. В XXI веке в России снова воцаряется средневековье, только наша новая инквизиция использует не испанский сапог и дыбу, а электронный провод.

По не менее громкому делу «Нового величия» люди почти два года лишены свободы. Моя жена Анна Павликова полгода провела в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом. Другая девушка, Маша Дубовик, тоже находится в заключении под домашним арестом. Ребята: Руслан, Дима, Слава, Петр — томятся в пресненском СИЗО. А единственный, кто по-настоящему во всем этом виновен, провокатор — разгуливает на свободе. И на судебном заседании с усмешкой повествует о своих подвигах, как он заманивал людей…

И что делать нормальному человеку, для которого слово «совесть» еще что-то значит в этой ситуации? Он видит: невиновных пытают и унижают в его стране. И это творит государство, которое вообще-то должно защищать человека и обеспечивать ему комфортные условия жизни. Ждать и надеяться, что суд разберется или выявит нарушения закона? К сожалению, в большинстве случаев этого не происходит, поэтому остается одно: проявлять солидарность, всеми законными способами кричать о несправедливости и поддерживать узников — и в том числе выходить на улицы городов с пикетами, маршами и митингами.

Что делал и я и за что получил свой немаленький срок. Желаю всем прежде всего поступать по своей совести, и если совесть вступает в конфликт с действующим законодательством, с его формальными нормами, то винить в этом стоит именно последние. Ведь понятия «сострадание» и «справедливость» стоят нормы закона, даже если эта «норма» — статья в Уголовном кодексе. И то, что такие законы, такие статьи, как моя статья 212.1, существуют, свидетельствует о серьезнейших проблемах в текущем политическом устройстве, которые надо исправлять, иначе нам не построить свободное общество и правовое государство.

Поэтому полная отмена приговора в отношении меня — это, конечно, маленький, но необходимый шаг в построении прекрасной России будущего. Пожелаю суду не побояться это сделать. Спасибо!