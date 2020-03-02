«Виновники убийства Листьева должны предстать перед судом»

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Мы, журналисты-расследователи и руководители независимых СМИ, обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве Влада Листьева.

Накануне 25-й годовщины со дня убийства Влада Листьева Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель независимо друг от друга выпустили фильмы-расследования об убийстве журналиста и пришли к выводу, что

у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Однако в 2017 году тогдашний официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока дело не будет раскрыто. Через 25 лет после убийства Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель утверждают: «Сегодня у нас тоже есть надежда».

Готовя свои материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, расследователи имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности. Глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генеральной прокуратуры, давшие развернутые интервью, неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления. Это подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми удалось ознакомиться авторам материалов.

Мы журналисты и не имеем права выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц. Но мы уверены, что это обязаны наконец сделать компетентные органы и суд.

Те, кто причастен к совершению этого убийства, должны понести наказание. Мы уверены, что завершение такого резонансного дела будет важным достижением на пути укрепления правопорядка в нашей стране.

Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено.

Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование.

Господин Бастрыкин, для возглавляемого Вами Следственного комитета это дело — способ показать независимость и эффективность вашего ведомства.

Для Вас, господин Краснов, это прекрасный способ на новой высокой должности показать, что прокуратура способна обеспечивать соблюдение прав и свобод человека.

Поэтому мы ждем вашей реакции. Мы считаем, что придание делу особого статуса поможет вывести расследование на новый уровень и закончить его судом.

В деле об убийстве Влада Листьева должна быть поставлена точка.

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»

Екатерина Котрикадзе, руководитель информационной службы RTVI

Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты»

Алексей Пивоваров

Ксения Собчак

Родион Чепель