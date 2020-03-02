Рубль с первого взгляда

Пришла весна, и самое время разобраться, кто желаннее — тургеневские девушки или некрасовские женщины.

Тургеневские вроде ничего, но некрасовские в наших условиях предпочтительнее. Помните, некрасовская женщина «посмотрит — рублем подарит»? Плохо ли?

Недавно стало ясно, что так в девятнадцатом веке были заложены основы биометрических платежей. Сейчас они уже внедряются в жизнь. Появились сообщения, что в одной из московских кофеен за кофе можно расплатиться взглядом. Клиент, если он прошел биометрическую регистрацию в банке, может просто бросить взгляд в камеру возле кассы, и с его счета автоматически спишется стоимость чашечки кофе (если же он вдобавок задержит взгляд на девушке за стойкой, за эту биометрию банк ответственность на себя не возьмет).

Что-то вроде биометрического подхода стало проявляться и при более крупных финансовых операциях. Глава правительства или министр финансов бросают взгляд на область или республику, и местное начальство с волнением считывает с их глаз транш в несколько миллиардов.

Так, на глаза премьер-министра Михаила Мишустина попалась Курганская область. Мишустин взгляд не отвел. На прошлой неделе он посетил Курган, и в итоге жителей области можно поздравить: из федерального бюджета сюда поступят до 2024 года 5 миллиардов рублей — на ускоренное социально-экономическое развитие региона и на зависть другим регионам.

Почему премьер-министр первым делом обратил взор именно на Курганскую область, а не на Псковскую или, допустим, Тамбовскую? Возможно, потому, что еще раньше на эту территорию пристально посмотрел ее куратор, министр финансов Антон Силуанов. Повезло курганцам, что куратором им назначили министра финансов. Назначили бы министра культуры, прислали бы в Зауралье вместо денег ансамбль песни и пляски.

Между тем, другие регионы тоже хотят ускоренно развиваться и ждут из Москвы денег, отправленных любым способом: биометрическим или каким-то старинным —

пусть хоть самосвал с купюрами отгрузят (правда, в наших условиях содержимое самосвала сильно растрясет, пока он доберется до получателей).

Да, так устроена наша финансовая система. Как повелось, Москва собирает деньги с регионов, а потом им же и раздает. По какому принципу? В какую сторону правительство посмотрит. К примеру, недавно стало известно, что Чувашия в 2020–2022 годах не получит субсидий на строительство больниц. Девять субъектов Приволжского федерального округа получат, а депрессивная Чувашия (наряду с относительно благополучной Нижегородской областью) — нет. Почему? На местных дискуссионных площадках жители республики гадают: «Какие еще больницы? В имеющихся работать некому». И вносят предложения: «Зачем Чувашии новые учреждения здравоохранения? Умирают больше, чем рождаются, так что лучше крематорий побыстрее построить». Что тут скажешь? Если когда-нибудь деньги на крематорий перечислят в Чебоксары биометрическим способом, то при этом взгляд на Чувашию из Москвы должен быть печальным и со слезой.

Взгляд из столицы в сторону Хакасии тоже может быть со слезой, но со слезой умиления: «У-тю-тю, какие симпатичные детишки в этой горной республике! Ну-ка, перечислим мы им пару миллиардов на манную кашу!»

Деньги из центра в республике ждали. Достаточно прочитать прошлогоднюю октябрьскую публикацию интернет-издания «Хакасия» под заголовком «Москва поддержит Хакасию миллиардами». В ней подробно рассказано, какие деньги придут в 2020 году и куда они будут потрачены. В частности, на детей.

Эту жизнерадостную статью так и хочется перепечатать целиком. Без купюр. Но без купюр и даже без звонкой мелочи осталась в итоге Хакасия.

На запросы республиканских властей Минфин РФ отвечает, что дотации нынче не предусмотрены. Некоторые наблюдатели увязывают прохладное отношение Москвы к Абакану с тем, что республику в результате последних выборов возглавил выдвиженец КПРФ неопытный управленец Валентин Коновалов. Если так, то в советском лозунге: «Коммунисты всегда там, где трудно!» — можно переставить слова: «Где коммунисты, там всегда трудно!»

Теперь Абакан ищет, где добыть недостающие в республиканском бюджете 14 миллиардов, собирается взять бюджетный кредит, а пока здесь уже объявили о том, что школы и детские сады могут остаться без питания и освещения. То есть манной каши в тарелках не будет, но этого, может, никто и не разглядит, так как электричество за долги отключат еще раньше.

При этом деньги у Федерального центра есть, и, как оказалось, даже лишние. Счетная палата обнаружила, что к концу минувшего года Минфин не сумел израсходовать около триллиона рублей. Не то чтобы они завалились в каком-то кабинете за тумбочку — просто желающим получить их не удалось преодолеть громоздкие бюрократические процедуры. И глава палаты Алексей Кудрин высказал мысль о том, что нужно думать об упрощении некоторых процедур при прохождении федеральных ресурсов. Это правильно. И неплохо шире освоить биометрические платежи, если уж не получается передать для детей Хакасии набитую деньгами картонную коробку с каким-нибудь дальнобойщиком или с проводницей поезда Москва — Абакан.