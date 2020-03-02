Не делайте скоропалительных выводов

Бывшие боевики сдают оружие во время церемонии примирения в Джалал-Абаде, Афганистан. Фото: EPA-EFE

Подписанное в минувшую субботу в столице Катара Дохе соглашение в Белом доме называют «историческим», призванным окончить самую долгую войну в истории США (19 лет!) и принести «долгожданный мир на многострадальную афганскую землю». 45-ый президент выполняет предвыборное обещание — закончить «бесконечные войны». Часть американских военнослужащих выйдет из Афганистана еще до президентских выборов. Взамен «Талибан»* пообещал не предоставлять убежище и помощь врагам Америки из движений «Аль-Каида»*, ИГ* и им подобным. Критики Трампа называют соглашение «капитуляцией» перед талибами, перечеркивающей все прошлые достижения военной операции и восстановительных работ в Афганистане. К тому же, считают противники соглашения, оно несет угрозы США в самом ближайшем будущем.

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Суть сделки

В соответствии с соглашением, подписанным спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и заместителем лидера «Талибана» Абдуллой Гани Барадаром, в течение 135 дней США сократят количество военнослужащих в Афганистане с 12 тысяч до 8600. Пропорциально будут выводиться войска союзников из международной коалиции: общая численность сил НАТО — 16 тысяч человек. Если талибы выполнят свои обязательства, по истечении 14 месяцев иностранные войска покинут Афганистан полностью. «Талибан», в свою очередь, «не позволит ни одному из своих членов, другим лицам или группам, включая «Аль-Каиду», использовать территорию Афганистана, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников», говорится в документе.

Соглашение открывает путь переговорам по примирению талибов и правительства Афганистана.

Они должны начаться 10 марта. Внутриафганский диалог начнется освобождением пленных. Из афганских тюрем выйдут 5000 талибов, правительство Афганистана получит в обмен 1000 пленников «Талибана». Оставшиеся заключенные должны быть освобождены через три месяца. Соглашение призывает Соединенные Штаты пересмотреть санкции против «Талибана», взаимодействовать с ООН для снятия санкций Совета Безопасности против талибов и добиваться одобрения Совбезом сделки в Дохе.

В обмен на конкретные сроки вывода войск администрация Трампа получает взамен, по сути, декларацию о намерениях талибов, которые в прошлом неоднократно вступали в диалог с людьми Обамы и Трампа, чтобы потом прерывать его на неопределенные сроки.

Дональд Трамп. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Начиная с 2011 года, Катар принимает талибов, которые приезжают, чтобы обсуждать с Западом мир в Афганистане. В декабре 2018 года они объявили, что встретятся с официальными лицами США, чтобы найти «дорожную карту к миру», но одновременно движение отказывалось вести официальные переговоры с афганским правительством, называя власти в Кабуле «американскими марионетками». После девяти раундов американо-талибских переговоров в Катаре стороны пришли к соглашению. В сентябре прошлого года американская сторона объявила, что США выведут 5400 военнослужащих из Афганистана в течение 20 недель в рамках соглашения с «Талибаном». Несколько дней спустя президент Трамп объявил сделку сорванной после того, как талибы убили американского солдата. Но через несколько недель обе стороны возобновили закулисные дискуссии. Неделю назад «Талибан» согласился на «сокращение насилия» и, по мнению американских чиновников, выполнил обязательства.

На пресс-конференции в Белом доме президент США назвал соглашение «историческим»: «У нас еще не было подобного момента, переговоры были очень успешными. Все устали от войны». Трамп сказал, что он готов встретиться с лидерами талибов в не столь отдаленном будущем — может быть, даже в резиденции Кэмп-Дэвид. Трамп предупредил, что «если произойдут плохие вещи, мы вернемся — так быстро и с такой силой, которую никто никогда не видел. Надеюсь, в этом не будет необходимости. Послушайте, никто не должен критиковать эту сделку после 19 лет (войны)», — заявил президент журналистам.

Оценки «за» и «против»

Другие официальные лица администрации высказывают сдержанный оптимизм. Государственный секретарь США Майк Помпео, вместе с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и официальными лицами из 30 стран, присутствовал при подписании. «Появлется соблазн объявить о победе, — заявил Помпео, — но победа афганцев будет достигнута только тогда, когда они смогут жить в мире и процветать. Победа для Соединенных Штатов наступит в тот момент, когда американцам и нашим союзникам больше не придется опасаться террористической угрозы из Афганистана».

Внутриафганские переговоры, которые должны начаться 10 марта, осложняются из-за политических потрясений, вызванных сентябрьскими выборами в Афганистане. После пяти месяцев подсчета голосов здешняя избирательная комиссия только 18 февраля объявила, что президент Ашраф Гани был переизбран на второй срок, но его главный соперник Абдулла Абдулла заявил о своей победе и поклялся сформировать собственное правительство. В условиях слабой центральной власти «Талибану», в 90-е годы контролировавшему 90% территории Афганистана, будет легче настаивать на своем на предстоящих переговорах, хотя Вашингтон и заявил о поддержке официального правительства.

Афганские женщины, при союзниках из НАТО получившие многие права (прежде всего, на образование и квалифицированную медицинскую помощь), опасаются, что включение талибов в новое правительство будет означать «возврат к средневековью».

Как отмечают критики президента Трампа, единственная цель этого соглашения — выход из войны, стоившей США около 2 триллионов долларов и более 2400 погибших военнослужащих и 1700 гражданских контрактников (с момента вторжения в 2001 году погибло около 3500 членов коалиционных сил), а проблемы афганцев, как говорится, «шерифа не волнуют».

Критически настроенные к президенту «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» приводят мнения ветеранов дипломатии и вооруженных сил и даже сторонников Трампа, которые сомневаются в том, что соглашение заложило «прочную основу прочному миру». Некоторые называют его «капитуляцией» перед талибами, основным требованием которых всегда был полный вывод иностранных войск. Бывший сотрудник министерства обороны, выступая на условиях анонимности, заявил, что некоторые высшие военные и разведывательные чины «обеспокоены тем, что администрация слишком полагается на обещания талибов», которые «подпишут все что угодно, чтобы заставить нас уйти». Даниэл Фелдман, работавший в управлении по Афганистану и Пакистану госдепа в 2009-2015 годах и одно время возглавлявший его, отмечает: «Тот факт, что мы можем полностью уйти до того, как будет достигнуто урегулирование на переговорах между талибами и афганским правительством, не оставляет нам никаких рычагов, чтобы обеспечить устойчивое мирное развитие Афганистана, и ставит под угрозу достижения женщин и гражданского общества... Это не разрешение афганского конфликта, а всего лишь решение вопроса о присутствии США».

Глава делегации талибов Мулла Абдул Гани Барадар и представитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Дохе, Катар. Фото: Reuters

Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, назвал сделку «неприемлемым риском для гражданского населения США: легитимизация талибов посылает неверный сигнал [Исламскому государству] и террористам “Аль-Каиды”, а также врагам Америки в целом». Член палаты представителей от Республиканской партии из штата Вайоминг Лиз Чейни (дочь вице-президента Дика Чейни, при котором начались войны в Афганистане и Ираке) утверждает, что «освобождение тысяч боевиков движения “Талибан”, снятие санкций с международных террористов и согласие на вывод всех сил США в обмен на обещания талибов, в которых не раскрыт механизм проверки, будут напоминать худшие аспекты ядерной сделки Обамы с Ираном». Накануне сделки 22 республиканских конгрессмена (однопартийцы Трампа) направили письма госсекретарю Помпео и главе Пентагона Эсперу (копия — Трампу), но их призывы не уступать талибам, администрация не услышала.

Как говорит в таких случаях Трамп, комментируя внешнеполитические сделки (ядерные переговоры с лидером КНДР, палестино-израильский мирный план, тарифное соглашение с Китаем и так далее), «мы посмотрим, что из этого получится». В смысле — никаких гарантий нет. Чем закончится его афганская партия с талибами неясно, но на другой доске — президентские выборы в США — эффектный ход, безусловно, сделан.

Вашингтон

*«Талибан»(талибы), «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористические группировки, запрещенные в России.