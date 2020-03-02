Роскошь жить в России

С декабря 2015 года Алиджон Фатхудинов проживал в России, в Перми. «В силу сложившихся обстоятельств, — признает он сам, — без законных оснований». Мужчина неплохо обжился в новой стране, женился на гражданке РФ. У его супруги Сельвины был свой киоск с овощами на оптовом рынке «Заостровка» на окраине города. Сам Алиджон трудился здесь же. Все было хорошо до лета прошлого года, когда Фатхудинов встретил участкового П. (фамилия известна редакции).

Алиджон Фатхудинов с семьей. Фото из семейного архива

«Капитаном полиции я был впервые задержан в начале июля на рынке, — говорит Алиджон. — На меня надели наручники, и таджик с рынка сказал, что за освобождение я могу заплатить П. Я сообщил, что готов. Деньги, около 35 000 рублей, надо [было] взять в павильоне жены. Вместе с участковым мы приехали к торговому павильону».

Супруга Фатхудинова собрала из выручки 34 000 рублей и передала их П.

«Он взял деньги и сказал: «Живите пока». И еще сказал, что если мы будем рассказывать о случившемся, то он привлечет жену к ответственности за предоставление мне рабочего места и оштрафует минимум на 250 000 рублей. В конце августа П. снова появился в павильоне. Мы заплатили ему еще 50 000 рублей, чтобы меня не задержали. После мы решили закрыть торговый киоск», — пишет Алиджон Фатхудинов в своих заявлениях в надзорные органы.

Третья встреча с участковым закончилась для Алиджона принудительным выдворением из страны.

15 октября около 15.00 Алиджона Фатхудинова вновь задержал капитан полиции П. Примерно в 15.20 мигранта в наручниках доставили в участковый пункт полиции, его обыскали без понятых и без составления протокола, в присутствии нескольких сотрудников, в том числе женщины. «При ней я был раздет фактически до трусов», — указывает Фатхудинов. П. изъял при обыске у Алиджона телефон, более тысячи рублей и отправил одного из сотрудников за пивом на эти деньги, рассказывает мигрант.

«Около 16.30 П. на телефоне написал «50 000» и велел позвонить жене, сказать, что для моего освобождения надо заплатить. Жена Сельвина пришла в районе 17 часов. Она сообщила, что бизнес закрыла и такой суммы у нее нет, но [она] постарается собрать [деньги] до конца суток. Примерно в 19 часов пришли мой брат и мой знакомый. Они попросили снять с меня наручники. Наручники сняли на непродолжительное время. Брат и знакомый рассказали, что слышали разговор П. с женой о вымогательстве денег. После их ухода на меня снова надели наручники. Фактически я был в наручниках с момента моего задержания около 15.00 и до 23.20. Все это время меня не кормили и не пускали в туалет».

По словам Фатхудинова, в участке П. трижды ударил его электрошокером: два раза — по рукам и один раз — по телу в районе поясницы. При этом женщина — сотрудник полиции говорила П., что его действия незаконны, что у него истекают три часа с момента задержания мигранта и что он должен что-то решать.

«Все работники полиции, включая женщину, кроме работника в гражданской одежде, с которым я был связан наручниками, употребляли пиво, приобретенное на отобранные у меня деньги», —

описывает происходящее Алиджон.

Денег П. 15 октября так и не получил. Сельвина Фатхудинова говорит, что брат Алиджона принес 40 000 рублей в участок, но этого оказалось мало. Уже поздно вечером, после 23.00, П. доставил Фатхудинова в отдел полиции № 1 и составил на него три административных протокола: за нарушение режима пребывания в РФ, за осуществление трудовой деятельности без разрешения и за несоблюдение ограничений на трудовую деятельность. На следующий день, 16 октября, судья Дзержинского суда Перми Лариса Богомолова решила выдворить Фатхудинова из страны на основе протокола о незаконном пребывании. Два протокола о нарушениях в трудовой деятельности рассмотрел замначальника отдела полиции № 1 Денис Каюмов и назначил Фатхудинову два административных штрафа.

В декабре 2019-го Алиджон Фатхудинов был выдворен из России.

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Незаконность действий сотрудников полиции и нарушение прав Фатхудинова сейчас пытаются доказать его жена Сельвина и региональный юрист сети «Миграция и Право» московского правозащитного центра «Мемориал» Борис Поносов. В конце декабря 2019-го они оспорили в суде два штрафа, выписанные майором Каюмовым. Их отменила та же судья Дзержинского суда Лариса Богомолова.

Борис Поносов считает, что участковый П. допустил «явное злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, юрист видит нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека. Статья 3 конвенции запрещает пытки и унижающее человеческое достоинство обращение. Именно как пытку расценивает ЕСПЧ длительное содержание задержанного без еды и питья и необоснованное применение наручников. Статья 5 конвенции требует соблюдения принципа законности. Сотрудники полиции обязаны составить протокол об административном задержании с указанием времени, места и мотивов задержания, чего в данном случае не было сделано. Статья 8 гарантирует право на семейную жизнь и защищает нерушимость семейных связей.

— Мы уже подали жалобу в Европейский суд по поводу выдворения — нарушение семейной связи очевидно, жалобе присвоен регистрационный номер. Дзержинским судом, отменившим штрафы, выявлено незаконное задержание без протокола и содержание в пыточных условиях. То, что Фатхудинов долгое время был в наручниках, рассказал сам П. на судебном заседании. П. также пояснил, что держал Фатхудинова на участке, потому что надо было идентифицировать его личность, и тут же под судебный протокол сообщил, что перед задержанием отправил сначала в торговый павильон своего помощника выяснить, там ли Алиджон. То есть не нужно было ему никакого времени на идентификацию личности, — говорит юрист.

Поносов отмечает, что ЕСПЧ расценивает нарушения, допущенные при задержании Фатхудинова, довольно серьезно: так, в 2017 году Европейский суд по делу «Денисенко против РФ» признал нарушение 5-й статьи конвенции и за 7 часов содержания в полиции постановил взыскать с России 7500 евро.

— А вот вымогательство очень сложно доказать. Если не пойман с поличным, практически невозможно. Но, конечно, мы все равно написали об этом и обо всех остальных фактах нарушений в прокуратуру. Ждем, как прокуроры отреагируют. Готовим заявление в Следственный комитет. П. составил протоколы незаконно, замначальника отдела полиции Каюмов рассмотрел их незаконно. Почему он их рассмотрел? — говорит Борис Поносов.

Нам удалось дозвониться до майора Каюмова, но он не стал разговаривать по телефону. «Я с ходу вам не могу ответить на ваши вопросы. Все комментарии даются через пресс-службу Главного управления МВД по Пермскому краю. Пожалуйста, с дежурным офицером свяжитесь», — сказал он. В дежурной части сообщили, что сейчас П. не является участковым уполномоченным, переведен в отдел по вопросам миграции. В пресс-службе МВД «Новой газете» сообщили, что жалобы Алиджона Фатхудинова им известны: сейчас по ним проводится проверка.

Супруга Алиджона Сельвина говорит, что намерена продолжить отстаивать права своего мужа.

— После его выдворения каждый день общаемся по скайпу. Он сейчас работает в Казахстане. Кажется, там это проще, безопаснее и выгоднее, чем в России. В Таджикистане совсем нет работы, поэтому Казахстан. Деньги мне присылает на жизнь, дохода у меня теперь нет, торговый павильон-то пришлось закрыть. Буквально сегодня из прокуратуры Дзержинского района пришел ответ. Жалоба наша на незаконное содержание на участковом пункте полиции направлена в Следственный комитет для принятия по ней решения, — говорит она.