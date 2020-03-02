«Вы миллионам помогли победить страх!»
«Новая газета» и «Эхо Москвы» собрали настоящие открытки читателей с поздравлениями Михаилу Горбачеву
Валентин Кузьмин, Юрий Лизунов / Фотохроника ТАСС
«Новая газета»редакция
Он остановил войну. Он спасал мир от ядерной угрозы. Он открыл миру Россию, а Россию — миру. Сегодня ему — 89. Недавно мы предложили читателям «Новой» и слушателям «Эха» прислать Михаилу Сергеевичу Горбачеву открытки ко дню его рождения. С картинками на их выбор. Как в старые времена к праздникам. После этого в редакцию «Новой газеты» пришло более полутора сотен открыток. Приблизительно столько же было у «Эха» еще в середине прошлой недели. Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят эти открытки Михаилу Сергеевичу. Он их обязательно прочтет. Некоторые из них можете прочитать и вы.
Дорогой Михаил Сергеевич!
Моя семья поздравляет Вас с днем рождения!
Вы подарили нам свободу, но мы оказались плохими учениками и ее теряем.
Видимо, свобода должна быть не дарована, а завоевана. Но у нас все впереди.
Крепкого Вам здоровья!
А. Шахназаров,
Москва
Дорогой Михаил Сергеевич!
Очень хотелось Вам сказать, что Вы самый приличный человек, который стоял во главе этого государства за 500 лет, а может быть, и вообще единственный приличный.
Будьте счастливы! Знайте, что есть люди, которые очень благодарны Вам и счастливы, что могут об этом сказать.
Обнимаю Вас, спасибо за все!
P.S. В 85-м мне было 3.
Александра, Гатчина,
Ленинградская обл.
В Нижнем Новгороде открываем шампанское за свободу, за человеческое достоинство, за Михаила Горбачева!
Депутаты Нижегородской думы
Богданов И., Пушкин В.,
Растеряев В., Сабалиников Е.
Дорогой Михаил Сергеевич!
Рада возможности поздравить и поблагодарить Вас лично.
Спасибо за Ваше мужество, изменившее мир, за улыбку, которую оценили на всей планете, за молодость моего поколения, наполненную свежим ветром перемен!
С днем рождения! Будьте здоровы, спокойны и уверены: Вы все сделали правильно!
С искренним уважением
Ольга, г. Гороховец,
Владимирская обл.
Михаил Сергеевич! Вы — наш удивительный, замечательный и великий гражданин России! Спасибо!
Вам — до 120!
Б.А. Власенко, А.Я. Хазизова,
Москва
Дорогой Михаил Сергеевич!
В день Вашего рождения хочу выразить Вам глубокую благодарность за все, что было сделано в стране с 1985 по 1991 год. Миллионы людей получили свободу, в нашу жизнь вошли великие литературные произведения, десятилетиями лежавшие в столах, были показаны талантливейшие фильмы, стали известны многие исторические факты, ранее скрываемые властями. Очень у многих людей изменилось мировоззрение — ведь из-за отсутствия информации мы видели окружающий мир только в черно-белом варианте. Общество пробудилось — вся страна, затаив дыхание, смотрела съезды народных депутатов, обсуждая затем целыми коллективами актуальные проблемы страны. Люди впервые почувствовали свою сопричастность к происходящим изменениям. И хотя многие Ваши начинания с годами были сведены к нулю, ошельмованы и оболганы — будущее все равно за ними.
Желаю Вам, Михаил Сергеевич, крепкого здоровья, оптимизма, долгих и спокойных лет жизни! И, еще раз, спасибо за прекрасные, счастливые, интереснейшие 6 лет жизни!
С глубоким уважением
Веселовская Татьяна Николаевна,
Нижний Новгород
Дорогой, уважаемый Михаил Сергеевич!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья Вам и покоя в душе!
С благодарностью от советского подростка, ставшего человеком Мира.
С.Ф.,
Англия, графство Кент
Дорогой Михаил Сергеевич!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, добрых отношений и долгих лет!
Вы подарили нашему народу Свободу, а мы, лопухи, не сумели ни ею воспользоваться, ни ее сберечь.
Годы Вашего руководства останутся навсегда самым светлым периодом в истории Отечества. Спасибо за все!
Ларины: Роман, Марина, Вера Леонидовна,
Санкт-Петербург
Дорогой Михаил Сергеевич!
С днем рождения! Вы — мужественный и смелый человек, каких мало во все времена, пусть и «нет пророка в своем отечестве». Я всегда за Вас стоял и стоять буду!
Ваш Антон Антонов-Овсеенко (младший),
Москва
С днем рождения, уважаемый Михаил Сергеевич!
Спасибо Вам за ту человечность и искренность, которую Вы принесли в этот мир! Ваши отношения с Раисой Максимовной — пример настоящей любви и уважения, которых так мало в мире.
Оптимизма, Здоровья, Силы Духа!
Мы Вас любим!
Семья Ермаковых,
Москва
С днем рождения, уважаемый Михаил Сергеевич!
Отличного Вам здоровья и благополучия!
За последние сто лет Вы единственный достойный глава нашей страны, сумевший изменить отношение ведущих держав к нам на симпатию и уважение, дать нам надежду на изменение к лучшему.
Спасибо Вам за это и всего самого наилучшего!
С уважением
Омельченко Инна Георгиевна,
Челябинск
«Будьте ближе к народу! — Да куда уж ближе!»
Дорогой Михаил Сергеевич!
Вы, наверное, единственный из правителей нашей страны считали, что власть — для людей, а не люди для власти. Спасибо Вам!
Живите долго, чтобы увидеть Россию опять живой и свободной!
Кострова Наталья,
Москва
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Поздравляем Вас с днем рождения!!
Мы принадлежим к поколению, которое с благодарностью будет помнить разворот страны в направлении цивилизованного развития!!
Долгих лет Вам и здоровья!
Ильина О.Н. и Молдаванов О.И.,
Москва
Какое это было счастье — дышать воздухом свободы и видеть во главе страны смелого, красивого, умного, интеллигентного лидера!
Михаил Сергеевич! С днем рождения и всего Вам доброго!
С уважением Никулина Вероника,
Новосибирск
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89 и 89. События, которые потрясли и сохранили мир в 1989 году. Каждого из них достаточно, чтобы навсегда остаться в истории
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Поздравляю Вас с днем рождения! Присоединяюсь к тем поздравлениям, которые прозвучат в этот день в Вашу честь.
Спасибо за открытие России мира и открытие России миру!
С глубоким почтением
Ничкова Надежда Васильевна,
Курган
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Никогда не забуду те весенние дни 1985 года, когда мы, работники Ленинградского ТВ, с изумлением и с робкой еще надеждой смотрели все Ваши выступления и встречи в Ленинграде.
За прошедшие 35 лет было многое, но останется в памяти главное — Ваш мужественный поступок и человеческое достоинство, с которым Вы пережили все перипетии.
Спасибо Вам!
В.С.Терехова,
Санкт-Петербург
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Сегодня не хочется о политике, о прошлом, о том, почему все получилось совсем не так, как хотелось… Я просто желаю Вам долгой жизни, хорошего самочувствия, душевного равновесия, любви и внимания родных и друзей!
И пообщайтесь с нами, пожалуйста!
Всего наилучшего!
Садовская Евгения Борисовна,
Тула
Спасибо, Михаил Сергеевич!
В августе 1991 года я шел защищать Белый дом от ГКЧП и ощутил себя впервые свободным человеком!
С тех пор я Ваш должник!
Вы миллионам помогли победить страх!
Здоровья Вам!!!
Василий Макридин,
Москва
Дорогой Михаил Сергеевич!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Спасибо, что Вы сломали то, что нужно было сломать, и изменили нашу жизнь!
Марина и Иосиф,
Беларусь—Германия
Дорогой Михаил Сергеевич!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю здоровья, счастья, твердости духа!
Для послевоенного поколения Вы были лучом света в темном царстве!
Во время учебы в МГУ я, так же как и Вы, проживала на Стромынке, но только в 1941-1945 гг. То было очень тяжелое, полуголодное время, жареная картошка была как «божий дар». Вспоминаю встречи с очень интересными людьми.
Дорогой Михаил Сергеевич!
Не переживайте, что нынешняя власть не любит, а СМИ кричат также о нелюбви к Вам и нашего народа. Это неправда. История всех расставит по своим местам.
2 марта я буду поднимать бокал за Ваше здоровье.
Будьте счастливы!
Гладышева Галина Антоновна,
Москва
Спасибо, что прочли до конца
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