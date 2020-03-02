«Вы миллионам помогли победить страх!»

Он остановил войну. Он спасал мир от ядерной угрозы. Он открыл миру Россию, а Россию — миру. Сегодня ему — 89. Недавно мы предложили читателям «Новой» и слушателям «Эха» прислать Михаилу Сергеевичу Горбачеву открытки ко дню его рождения. С картинками на их выбор. Как в старые времена к праздникам. После этого в редакцию «Новой газеты» пришло более полутора сотен открыток. Приблизительно столько же было у «Эха» еще в середине прошлой недели. Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят эти открытки Михаилу Сергеевичу. Он их обязательно прочтет. Некоторые из них можете прочитать и вы.

Дорогой Михаил Сергеевич! Моя семья поздравляет Вас с днем рождения! Вы подарили нам свободу, но мы оказались плохими учениками и ее теряем. Видимо, свобода должна быть не дарована, а завоевана. Но у нас все впереди. Крепкого Вам здоровья! А. Шахназаров,

Москва

Дорогой Михаил Сергеевич! Очень хотелось Вам сказать, что Вы самый приличный человек, который стоял во главе этого государства за 500 лет, а может быть, и вообще единственный приличный. Будьте счастливы! Знайте, что есть люди, которые очень благодарны Вам и счастливы, что могут об этом сказать. Обнимаю Вас, спасибо за все! P.S. В 85-м мне было 3. Александра, Гатчина,

Ленинградская обл.

В Нижнем Новгороде открываем шампанское за свободу, за человеческое достоинство, за Михаила Горбачева! Депутаты Нижегородской думы

Богданов И., Пушкин В.,

Растеряев В., Сабалиников Е.

Дорогой Михаил Сергеевич! Рада возможности поздравить и поблагодарить Вас лично. Спасибо за Ваше мужество, изменившее мир, за улыбку, которую оценили на всей планете, за молодость моего поколения, наполненную свежим ветром перемен! С днем рождения! Будьте здоровы, спокойны и уверены: Вы все сделали правильно! С искренним уважением

Ольга, г. Гороховец,

Владимирская обл.

Михаил Сергеевич! Вы — наш удивительный, замечательный и великий гражданин России! Спасибо! Вам — до 120! Б.А. Власенко, А.Я. Хазизова,

Москва

Дорогой Михаил Сергеевич! В день Вашего рождения хочу выразить Вам глубокую благодарность за все, что было сделано в стране с 1985 по 1991 год. Миллионы людей получили свободу, в нашу жизнь вошли великие литературные произведения, десятилетиями лежавшие в столах, были показаны талантливейшие фильмы, стали известны многие исторические факты, ранее скрываемые властями. Очень у многих людей изменилось мировоззрение — ведь из-за отсутствия информации мы видели окружающий мир только в черно-белом варианте. Общество пробудилось — вся страна, затаив дыхание, смотрела съезды народных депутатов, обсуждая затем целыми коллективами актуальные проблемы страны. Люди впервые почувствовали свою сопричастность к происходящим изменениям. И хотя многие Ваши начинания с годами были сведены к нулю, ошельмованы и оболганы — будущее все равно за ними. Желаю Вам, Михаил Сергеевич, крепкого здоровья, оптимизма, долгих и спокойных лет жизни! И, еще раз, спасибо за прекрасные, счастливые, интереснейшие 6 лет жизни! С глубоким уважением

Веселовская Татьяна Николаевна,

Нижний Новгород

Дорогой, уважаемый Михаил Сергеевич! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья Вам и покоя в душе! С благодарностью от советского подростка, ставшего человеком Мира. С.Ф.,

Англия, графство Кент

Дорогой Михаил Сергеевич! От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, добрых отношений и долгих лет! Вы подарили нашему народу Свободу, а мы, лопухи, не сумели ни ею воспользоваться, ни ее сберечь. Годы Вашего руководства останутся навсегда самым светлым периодом в истории Отечества. Спасибо за все! Ларины: Роман, Марина, Вера Леонидовна,

Санкт-Петербург

Дорогой Михаил Сергеевич! С днем рождения! Вы — мужественный и смелый человек, каких мало во все времена, пусть и «нет пророка в своем отечестве». Я всегда за Вас стоял и стоять буду! Ваш Антон Антонов-Овсеенко (младший),

Москва

С днем рождения, уважаемый Михаил Сергеевич! Спасибо Вам за ту человечность и искренность, которую Вы принесли в этот мир! Ваши отношения с Раисой Максимовной — пример настоящей любви и уважения, которых так мало в мире. Оптимизма, Здоровья, Силы Духа! Мы Вас любим! Семья Ермаковых,

Москва

С днем рождения, уважаемый Михаил Сергеевич! Отличного Вам здоровья и благополучия! За последние сто лет Вы единственный достойный глава нашей страны, сумевший изменить отношение ведущих держав к нам на симпатию и уважение, дать нам надежду на изменение к лучшему. Спасибо Вам за это и всего самого наилучшего! С уважением

Омельченко Инна Георгиевна,

Челябинск

«Будьте ближе к народу! — Да куда уж ближе!» Дорогой Михаил Сергеевич! Вы, наверное, единственный из правителей нашей страны считали, что власть — для людей, а не люди для власти. Спасибо Вам! Живите долго, чтобы увидеть Россию опять живой и свободной! Кострова Наталья,

Москва

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! Поздравляем Вас с днем рождения!! Мы принадлежим к поколению, которое с благодарностью будет помнить разворот страны в направлении цивилизованного развития!! Долгих лет Вам и здоровья! Ильина О.Н. и Молдаванов О.И.,

Москва

Какое это было счастье — дышать воздухом свободы и видеть во главе страны смелого, красивого, умного, интеллигентного лидера! Михаил Сергеевич! С днем рождения и всего Вам доброго! С уважением Никулина Вероника,

Новосибирск

Уважаемый Михаил Сергеевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Присоединяюсь к тем поздравлениям, которые прозвучат в этот день в Вашу честь. Спасибо за открытие России мира и открытие России миру! С глубоким почтением

Ничкова Надежда Васильевна,

Курган

Уважаемый Михаил Сергеевич! Никогда не забуду те весенние дни 1985 года, когда мы, работники Ленинградского ТВ, с изумлением и с робкой еще надеждой смотрели все Ваши выступления и встречи в Ленинграде. За прошедшие 35 лет было многое, но останется в памяти главное — Ваш мужественный поступок и человеческое достоинство, с которым Вы пережили все перипетии. Спасибо Вам! В.С.Терехова,

Санкт-Петербург

Уважаемый Михаил Сергеевич! Сегодня не хочется о политике, о прошлом, о том, почему все получилось совсем не так, как хотелось… Я просто желаю Вам долгой жизни, хорошего самочувствия, душевного равновесия, любви и внимания родных и друзей! И пообщайтесь с нами, пожалуйста! Всего наилучшего! Садовская Евгения Борисовна,

Тула

Спасибо, Михаил Сергеевич! В августе 1991 года я шел защищать Белый дом от ГКЧП и ощутил себя впервые свободным человеком! С тех пор я Ваш должник! Вы миллионам помогли победить страх! Здоровья Вам!!! Василий Макридин,

Москва

Дорогой Михаил Сергеевич! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Спасибо, что Вы сломали то, что нужно было сломать, и изменили нашу жизнь! Марина и Иосиф,

Беларусь—Германия