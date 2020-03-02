Уравниловка и утечка мозгов

Счетная палата РФ выпустила доклад, в котором среди прочего призвала создать систему мониторинга научных исследований. Одновременно Министерство науки и высшего образования РФ утвердило «Методику расчета качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности»», которая предписывает научным организациям увеличивать публикационную активность. Между тем в США, одном из мировых научных лидеров, нет фетиша по поводу публикаций.

Анализ всех научных публикаций в мире по базе InCites за 2006–2015 годы показал, что по соотношению «количество публикаций на количество цитирований» многие американские организации занимают лидирующие позиции: 1-е место — Гарвардский университет, 3-е место — Национальные институты здоровья, 4-е место — Национальные лаборатории министерства энергетики США, 9-е место — Стэнфордский университет, 10-е место — Массачусетский технологический институт. По этому же показателю США занимали 1-е место в мире (для сравнения: Россия — 29-е).

Проблема с имеющимися базами данных (Web of Science, Scopus), которые ставятся во главу угла в новой «методике Миннауки», заключается в том, что они представляют собой динамичные своды информации, в которых журналы постоянно включаются и исключаются из системы цитирования. Первоначально Институт научной информации (Institute for Scientific Information) разработал индикатор влиятельности журнала (Journal Impact Factor), который послужил основой для отбора порядка 3,5 тыс. журналов, вошедших в индекс научного цитирования (Science Citation Index). После покупки Института научной информации фирмой Thomson Reuters в начале 1990-х годов и появлением Scopus, созданной компанией Elsevier в 2000-х годах, коммерческие критерии стали преобладающими, что привело к резкому росту количества индексируемых журналов. Когда ученый в США решает, куда конкретно отправить рукопись, он исходит из потенциальной аудитории, а не из того, в какой индекс цитирования входит журнал.

В американских университетах каждая кафедра самостоятельно решает, как оценивать преподавателей, поскольку нужно учитывать особенности разных дисциплин.

В одних науках преобладают научные журналы, в других — монографии. В третьих (например, в компьютерных технологиях) — приоритет за выступлениями с докладами в определенном списке крайне селективных научных конференций.

Для национальных лабораторий министерства энергетики США, которые наиболее похожи на российские НИИ, подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ, количество публикаций является одним из важных показателей оценки работы. С 2000 по 2015 год количество статей выросло с 8 до 12 тыс. в год. Важным в оценке лабораторий является их сотрудничество с вузами. Количество статей, написанных в соавторстве учеными лабораторий и вузовскими преподавателями, за тот же период выросло с 6 до 10 тыс. в год. Основной двигатель этого процесса — рост числа вузовских преподавателей, которые используют оборудование национальных лабораторий в своих исследованиях. За указанный период количество совместных научных проектов между сотрудниками лабораторий и вузов увеличилось с 565 до 1384.

Для оценки прикладных исследований национальных лабораторий министерство энергетики США использует конкурс 100 победителей в НИОКР (100 R&D Awards), который проводит «Журнал НИОКР» (R&D Magazine). Этот конкурс высоко котируется в промышленности, правительственных структурах, университетах. На конкурс принимаются технологии, запущенные на рынок в предыдущем году. В 1996–2016 годах национальные лаборатории в среднем выигрывали 33% всех наград, демонстрируя лидерство в коммерциализации технологий в США.

В отношении фундаментальной науки ситуация намного сложнее, поскольку существующие библиометрические индикаторы (количество публикаций и цитирований, индексы цитирования) вызывают дискуссии среди специалистов. Советский уравнительный подход, демонстрируемый Миннауки, приведет к усилению «утечки мозгов» из российской науки.

Сергей Костяев,

преподаватель Университета Ратгерса, США