До «Гагарина» высоко

Если регулярный чемпионат обошелся без особых сенсаций, то почему их непременно нужно ждать в плей-офф? Нет, ничего экстраординарного, скорее всего, не произойдет ни в начале, ни в конце розыгрыша Кубка Гагарина. На «Западе» никто не помешает разыграть место в финале двум армейским тяжеловесам, на «Востоке», кроме казанского «Ак Барса», конкурент двум монстрам тоже не просматривается. Разве что пошуметь на первом этапе кто-то еще может.

Отрыв ЦСКА и СКА на финише регулярной части чемпионата устрашающим не выглядел — москвичи даже могли уступить первое место в сводной таблице, а с ним и Кубок континента «Ак Барсу». Но казанцам этот приз, не раз сыгравший с ЦСКА злую шутку в предыдущих розыгрышах, ни к чему, так что они преспокойно довольствовались первым местом на «Востоке».

Все три явных лидера регулярного чемпионата вряд ли испытают какие-либо трудности в первом раунде. «Ак Барсу» вообще достался в соперники «младший брат» в лице «Нефтехимика» — и выезд в Нижнекамск самый ближний, и не сможет вторая команда Татарстана ставить палки в колеса фавориту. ЦСКА с «Торпедо», а СКА с «Витязем» также особо церемониться не будут, так что «баранки» в этих противостояниях видятся для аутсайдеров самым вероятным исходом.

В западных парах «Йокерит»–«Локомотив» и «Динамо»–«Спартак», в восточных — «Авангард»–«Салават Юлаев» и «Сибирь»–«Автомобилист» далеко не все так ясно. Украшением первого раунда может стать московское дерби, хотя его могло и не быть — динамовцы на флажке умудрились уступить в Минске худшей по всем показателям команде чемпионата, очевидно, не захотев обходить «Йокерит» и подниматься на ступеньку выше.

Чем сюрпляс обернется для симпатичной команды Владимира Крикунова, пока остается только гадать, но судьба за подобный выбор соперника частенько наказывает. Тем более что наказывать есть кому — Олег Знарок, возглавивший красно-белых в межсезонье, вернул «Спартаку» уверенность в собственных силах, и легкой жизни динамовцам эта серия не обещает. Да, бело-голубые достаточно уверенно расправлялись со «Спартаком» на дистанции, но уповать на «удобность» соперника в плей-офф не приходится.

Противостояние интересно еще и тем, что во главе клубов — экс-главные тренеры сборной России. У Знарка больше титулов, включая титул олимпийского чемпиона, но и патриарх тренерского цеха Крикунов не так прост, имея к тому же в своем распоряжении двух лучших бомбардиров чемпионата — Вадима Щипачева и Дмитрия Яшкина. По некоторым признакам, нынешний плей-офф может стать лебединой песней для Владимира Васильевича Крикунова, если его команда не сотворит что-то выдающееся.

Перспективы еще одного экс-главного тренера сборной России Ильи Воробьева и его «Металлурга» вовсе выглядят мрачновато. Воробьев возглавил «Магнитку» после быстрой отставки чешского специалиста Йозефа Яндача, но так и не смог почти за полгода вывести команду из затяжного кризиса. Попытка привить одному из самых возрастных клубов хоккей максимально упрощенный и быстрый к повышению эффективности не привела — потерпевший рекордное в 20-м столетии количество поражений один из лидеров отечественного хоккея едва-едва протиснулся в плей-офф. Теперь «Металлургу» играть с казахстанским «Барысом», который мощным финишным рывком в борьбе за второе место на «Востоке» опередил «Авангард» и видит себя по меньшей мере в финале конференции. Совсем не исключено, что за выход в финал ведомая Андреем Скабелкой команда из Нур-Султана и поборется с омско-подмосковным коллективом Боба Хартли.

Шансы на то, что какая-либо команда из нижней части двух восьмерок дойдет даже до финала конференции, ничтожны. В будущем нам обещают выравнивание сил, но когда оно наступит, никому неизвестно. А пока будем довольствоваться тем, что есть.