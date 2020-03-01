Пикеты накануне поста

1 марта в Москве, на Патриаршем мосту у Храма Христа Спасителя, христиане и мусульмане провели серию одиночных пикетов. Они вышли в Прощеное воскресенье, чтобы проявить солидарность с невинно осужденными по политически мотивированным уголовным делам в России. Инициатор пикетов, гражданский активист и бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло говорит «Новой», что для него важно, чтобы христиане заступались за тех, кто безвинно сидит в тюрьме. «Часто христиане думают, что политические заключенные — это другая реальность, не связанная с их жизнью. Но это не так. Мы призываем всех православных заступаться за узников совести. За политзаключенных и за тех, кто пострадал за веру, как «Свидетели Иеговы», которые сидят в тюрьме за свою веру («Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией — «Новая»). Миняйло рассказал, что для пикетов он выбрал именно Прощеное воскресенье, чтобы перед началом Великого поста напомнить: «Смысл поста не в ограничении еды, а в том, чтобы делать поступки милосердия. Пост — самое время бороться за справедливость». «Новая» публикует монологи некоторых участников пикетов.

Мария Алехина. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Анна Маслова, иконописец

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Пришло время, когда любой может оказаться на месте тех, кто сидит в тюрьме. Я мать-одиночка и я долго не ходила на митинги, боялась: вдруг со мной что-то случится? А в 2014 году, когда дети немного подросли, и опять [в России] случилось что-то [плохое], я пришла к духовнику и сказала:

«Я берегла детей, но мне кажется, что пришло время, когда защита детей должна выражаться в каких-то действиях».

Я вижу, что [в стране] насаждается политика устрашения. И мне тоже страшно: за детей, за друзей и за собственную родину. Мне кажется, мы уже должны начать нормальную жизнь, заботиться о детях и нашей культуре, а не вечно бояться. Я очень люблю эту страну и, извините за пафос, хочу, чтобы у нас было правовое государство.

Может показаться, что сюда сегодня пришла горстка церковных либералов. Но это не так. Есть много людей в церкви, которые считают, что прямое участие в политической деятельности — это не то, что они должны делать, но они ездят к заключенным, собирают передачи, поддерживают семьи осужденных, они перечисляют деньги и читают молитвы по соглашению. Существует большое количество православных людей, которых не видно в Фейсбуке и на маршах, но это не значит, что они закуклились, и им все равно.

Анна Кузьминых, сценарист и режиссер короткометражных фильмов

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Христианский мир должен олицетворять собой милосердие, смелость и отвагу. Мне очень не нравится все, с чем сейчас ассоциируется РПЦ в современном обществе. Мне бы хотелось напомнить, что есть действительная ценность христианства в контексте того, что происходит в стране. Она в том, чтобы высказываться, не боясь, что тебя осудят те, кто стоят сверху.

В том, чтобы стоять за правду.

Если ты видишь, что где-то кого-то невинно осуждают, ты не должен закрывать глаза и думать «они там сами разберутся». Это и твое дело, и ты не должен молчать об этом.

Алексей Козлов, преподаватель лингвистики ВШЭ, пономарь

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Сегодня последний день перед Великим постом и мы, православные, готовим себя к созерцанию Страстной седмицы. А Страстная седмица — это время воспоминания о самом страшном неправосудии, которое совершило человечество. Оно осудило на смерть, унижало, било самого невинного из всех людей, которые только рождались на земле от женщины — Иисуса Христа. И вот, вспоминая те события, мы не можем считать, что всякое другое неправосудие может как-то проходить мимо нас. Его нельзя терпеть, с ним нельзя мириться.

Есть ощущение в обществе, что православному человеку вовсе не нужно лезть в политическую повестку, но мы наоборот считаем, что возвысить свой голос в защиту неправедно осужденных — это дело любви к ближнему. И об этом сказано в Писании.

Елена Моргунова, банковский служащий

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я до прошлого лета вообще не интересовалась политикой, была далека от этого. А когда случился суд над Сергеем Абаничевым, который бросил в росгвардейца бумажный стаканчик, и его пытались посадить, меня это очень задело. И я нарисовала вот такой плакат, здесь написано: «Милости хочу», — и пришла.

Николай Бобринский, юрист, муниципальный депутат

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я православный христианин, и христианская совесть моя не может смириться с той неправдой, которая творится от нашего имени, имени граждан России в судах, когда преследуют невиновных. И мы хотим сегодня, в Прощеное воскресенье, напомнить о долге милости ко всем виновным и тем более к тем, кто страдает невинно. И сказать, что без правды и правосудия народ не устоит, и на него могут обрушиться кары Божьи.