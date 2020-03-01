Тройной удар

За пять последних лет «отец Рунета», а именно так все называют Алексея Солдатова, трижды умирал — в буквальном смысле. В первый раз от тяжелой гипоксии. Справился, научился жить с ингаляторами, но потом упал и поранил ногу, как-то несерьезно к этому отнесся — в итоге сепсис и инфекционный эндокардит привели к необходимости срочной операции на сердце. В Сеченовке спасли ему жизнь. Но ослабленный организм опять не справился с бактериями, которые легли ему прямо на сердце. Консультации в Израиле позволили обойтись без операции, но жесткие антибиотики вывели из строя почки.

Врачи Сеченовки и знаменитый доктор Абрам Львович Сыркин снова спасли Алексею Солдатову жизнь. Ни Алексей, ни Галина Солдатовы никак не ожидали каких-то иных ударов судьбы. Радовались, что ужасы позади. Последняя длительная госпитализация была в апреле-мае 2019 года. Время, в которое Алексей Солдатов, как выяснилось позже, организовал группу неустановленных лиц, которая задумала и совершила мошенничество в особо крупных размерах. Сказать, что в последние годы Алексей Солдатов отошел от дел, — ничего не сказать. Он в это время вообще не совсем был на земле, он был между жизнью и смертью. Но Солдатовы тему эту стараются не педалировать, потому что считают: он невиновен не потому, что был тяжелоболен, а потому что сами обвинения надуманы…

Обо все этом мне рассказала супруга Алексея Солдатова, Галина Солдатова. Она — член-корр. РАО, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, директор фонда «Развития Интернет». Сам Алексей Солдатов дать интервью не может — он под домашним арестом

Дело IP-адресов

В декабре 2019 года Алексею Солдатову, Евгению Антипову и, заочно, Алексею Шкиттину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, срок наказания составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Их обвиняют в том, что они организовали и воплотили в жизнь схему вывода за рубеж порядка 470 000 IPv4-адресов из «АНО РосНИИРОС» (Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей). Чтобы досконально разобраться в происшедшем, нужно немного истории.

Фото: Reuters

В конце 80-х Алексей Солдатов, защитив докторскую диссертацию по теоретической физике в Курчатовском институте, был назначен там же директором вычислительного центра и занялся развитием сетевых технологий. Начинали с локальных сетей внутри института, потом наладили связь с Дубной с помощью модемов. А потом сумели наладить подключение к уже появлявшемуся международному интернету — тоже с помощью телефонных линий, через Финляндию — медленно и очень дорого. Но это был первый выход в мир. Летом 1990 года Солдатову с его коллегами удалось соединить с помощью аналоговых телефонных модемов (для передачи электронной почты) компьютеры в научных учреждениях Москвы, Ленинграда и Новосибирска. Так появился Релком — советская и российская компьютерная сеть, создание которой принято связывать с появлением Интернета в СССР (Рунета). В силу статуса и известности среди международных интернет-организаций России дали какое-то количество IP-адресов — индивидуальных идентификаторов, — а также удалось получить домен верхнего уровня .SU, c которого, собственно, интернет в России и начался.

Поначалу Релком спонсировал интернет для ученых, чтобы они могли обмениваться информацией между собой и с зарубежными коллегами. В 1992 году решили для этой цели и для домена .SU создать с участием Курчатовского института еще одну некоммерческую организацию — РосНИИРОС. Алексей Солдатов вместе с коллегами решили, что РосНИИРОС должен заниматься не только доменами, но и управлять пространством IP-адресов, выделяемых ученым. И именно эта организация сейчас главный обвинитель в деле против Солдатова. После передачи технического центра по обслуживанию доменов RU, РФ, .SU в специально созданную для этой цели организацию (АО «Технический центр Интернет») функции РосНИИРОСа были ограничены постепенно угасающей поддержкой научно-образовательных сетей, а также обслуживанием IP-адресов, предоставленных в пользование сторонним организациям (последнее всегда рассматривалось как вещь вспомогательная).

Существовала еще функция менеджера домена .SU, но она была чисто номинальной, поскольку вся работа велась Фондом развития Интернет. К концу 2018 года стало понятно, что основная задача РосНИИРОСа — развитие и поддержка научно-образовательных сетей — практически исчерпана: после проигрыша ряда конкурсов Ростелекому деятельность организации стала убыточной.

Было принято коллегиальное решение — организацию ликвидировать.

Проведение ликвидации требовало перенести куда-то функцию обслуживания IP-адресов (LIR — LocalInternet Registry) для недопущения проблем в работе Сети в организациях, которым были через него выделены IP-адреса (в первую очередь — академических, научных и образовательных). Для подготовки к ликвидации были назначены исполнительный директор РосНИИРОСа Алексей Шкиттин и генеральный директор РЕЛКОМ ГРУПП Евгений Антипов. Они и начали переносить на отечественную компанию РЕЛКОМ ГРУПП и чешскую Reliable Communications обслуживание IP-адресов из РосНИИРОСа. Но все это совпало по времени с появлением закона о суверенном интернете, согласно которому общественный домен .SU неожиданно объявили принадлежащим к «национальной доменной зоне». И уже в ноябре 2019 года вполне обыденные действия по подготовке организации к ликвидации стали поводом для совершенно невероятных обвинений.

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Жизнь после ликвидации

Курчатовский институт — учредитель РосНИИРОСа — через какое-то время отказался от ликвидации. Сменился менеджмент организации, и участники процесса передачи прав LIR оказались обвиненными в том, что украли IP-адреса у РосНИИРОСа (хотя он был всего лишь держателем реестра — IP-адреса собственностью не являются). Алексей Шкиттин сегодня объявлен в розыск, Евгений Антипов и Алексей Солдатов находятся под домашним арестом. Помимо экономической составляющей вопроса все представлено так, что они будто бы хотели отдать стране НАТО — Чехии — ценный российский ресурс.

комментарий Из разговора с соучредителем АНО «Информационная культура» Василием Буровым

— А почему они вообще решили переводить IP-адреса в Чехию? — Потому, что у Алексея Шкиттина там бизнес, он учредил компанию ReliableCommunications. Шкиттин — современный и молодой бизнесмен, он, конечно, начал развивать бизнес не только в России. И, насколько я знаю, в Чехии им помогала какая-то техническая группа с заказами. И продвигать бизнес оказалось там дешевле. Это нормальная ситуация — у многих есть компании за рубежом. Это сейчас так выглядит — а почему у вас компания за рубежом? А раньше какая была проблема — здесь филиал открыли или где-то еще? По сути, в Чехии открыли филиал Релкома для того, чтобы было легче строить бизнес. Кстати, Алексей Шкиттин не сбегал из России, в чем его пытаются обвинить, они как раз находились в Чехии вместе с Евгением Антиповым. Евгений вернулся, а он остался что-то доделывать. Конечно, надо было немножко подумать, что вот закон принят о суверенном интернете, что надо быть как-то поаккуратнее. Но молодые бизнесмены живут сегодня так, будто все происходит 5 или 10 лет назад. Они сразу подняли цену обслуживания IP-адресов примерно до цен рыночных. Пользователи же привыкли, что получали доступ буквально за копейки. И пошли жалобы или доносы сразу от нескольких организаций — и сразу все в администрацию президента. Писали, что передача «дорогостоящего и дефицитного» ресурса интернет-адресов от российской организации к зарубежной может повлечь остановку работы российских сетей в условиях санкций. Письма были одинаковые почти… И что — сразу все написали? Можно же было позвонить в организацию и задать вопрос: «А можно мы от вас перейдем, может, нам снова кто-то будет практически за бесплатно все давать, как было раньше?» Поднятая цена стала триггером, это был хороший повод все перекрутить, и главное обвинение стало звучать так, что увели российские IP-адреса за границу. Администрация президента обратилась в МВД, а дальше началось уголовное дело и пошли аресты. — А можно увести российские IP-адреса за границу? — IP-адреса не имеют страновой принадлежности. Они выделяются конкретным пользователям, а не стране, и изменение LIR, в какой бы стране он ни находился, никак не влечет за собой смену пользователей адресов. Фактически LIR — это прямой аналог депозитариев ценных бумаг, хранящих информацию об акционерном владении, но для IP-адресов. IP-адреса, как номер телефона, — он за вами закреплен, но завтра будет изменение нумерации и он изменится. Ровно так же с IP — адресом. Его стоимость — вопрос непростой, с одной стороны, у него нет никакой официальный стоимости, его нельзя поставить на баланс, нельзя заложить в банке. Но если представить, что у одной организации много адресов, а другой они понадобились, и они договорились о передаче адресов, то за деньги или нет это будет происходить — вопрос открытый. Но с точки зрения бухгалтерской, балансовой у них никакой стоимости нет. А LIR адресами никто не владеет — их просто обслуживают. — Говорится о нанесенном ущербе, называется заоблачная сумма. Можно ли обогатиться сразу на IP-адресах? — Нельзя. Я уже говорил: речь идет не о получении самих адресов. Построить вокруг каких-то операций с ними новый бизнес — дело длинное и на первых порах убыточное. А сейчас весь мир со старой системы IP-адресов, так называемых IPv4, переходит на новые IPv6-адреса. В отличие от старых, которые уже как бы закончились (из-за чего и возникает иллюзия их ценности), их перестали выделять, число новых практически неограниченно. Весь мир уже смотрит в сторону перехода на новый стандарт, после чего старые адреса просто перестанут использоваться. Тут вопрос нескольких лет. — Почему тогда следствие считает, что нанесен ущерб? — Наверное, потому что им так сказал заявитель. На мой взгляд, в данном деле людям вменяется вообще неизвестно что. У преступления должен быть как минимум умысел. А здесь умысел был лишь только в том, чтобы сохранить нормальную работоспособность сетей, выделенных российским академическим и образовательным организациям. Никто никаких адресов никуда не передавал — было передано право держателя реестра, каковым являлся РосНИИРОС. И это было сделано потому, что уже было принято решение о его ликвидации — Известно, что в декабре 2019-го новое руководство РосНИИРОСа и ReliableCommunications подписали соглашение об отмене трансфера адресов. И все 470 000 IPv4 должны были вернуться на прежнее место до апреля 2021 года. Но они были возвращены уже в январе 2020-го. Тем не менее домашний арест Солдатову и Антипову недавно был продлен. Как вы полагаете, это с чем связано? — С состоянием общества. Про что говорят инициаторы дела? Они говорят, что IP-адреса вывели за границу в страну НАТО и в этом уже видят преступление. Понятно, что в таком насыщенном техническими подробностями деле следствию разобраться не просто, но в иной правовой системе и общественно-политической ситуации подобные обвинения вызвали бы гораздо больше проблем для обвиняющего. Потому что это выглядит как введение в заблуждение следствия. Был передан не ресурс, не собственность, и даже не сами IP-адреса, а право организации администрировать некоторое пространство. История про передачу прав что-то администрировать в России организации, которая находится не в России, — это не уголовное преступление. А если кто-то не доволен какими-то условиями — для разрешения коммерческих споров существует арбитражный суд или антимонопольная служба. Самое главное — сами IP-адреса никуда не передавались, те адреса, которые были у какого-нибудь НИИ, у него и остались. Изменилась лишь организация, обсуживающая этот адрес. Передачу технических функций зарубежной организации тоже можно понять: изначально управлением IP-адресами занимается международная организация, взаимодействие с ней из европейской юрисдикции во многом проще. И с точки зрения бизнеса это вполне понятная попытка оптимизации. К сожалению, сейчас такой период, когда подобные действия воспринимаются в государстве и обществе негативно, и не учесть это было, конечно, ошибкой. Но не преступлением.

комментарий Из разговора с первым директором РосНИИРОСа, членом совета этой организации Алексеем Платоновым

— Вы и сегодня член совета РосНИИРОСа, а эта организация выступает главным обвинителем Алексея Солдатова. — Нет скорее, здесь главный — Курчатовский институт. Новый директор назначен по рекомендации института, деятельность РосНИИРОСа курирует заместитель директора Курчатовского института Василий Велихов, это сын академика Велихова, председателя Совета РосНИИРОСа. Когда я работал директором РосНИИРОСа, у нас в соответствии с той версией устава, которая до сих пор еще действует, был совершенно независимый совет, формально не привязанный к учредителю. В него входили не только сотрудники Курчатовского института, но и коллеги из других организаций. А сейчас, в соответствии с действующей версией Гражданского кодекса, все определяет учредитель — то есть Курчатовский институт, он в ближайшее время и сформирует новый Совет, в котором я участвовать не планирую. — Что вы думаете об уголовном деле против ваших коллег? — В рамках решения Совета о ликвидации, которое я поддержал, перевод деятельности по обслуживанию IP-адресов в другую организацию не является уголовным преступлением (по крайней мере, с моей точки зрения). Другое дело, экономические вопросы, которые вполне могли быть решены в арбитражном суде. С моей точки зрения, менеджеры, занимавшиеся этим делом, допустили массу ошибок (видимо, оставшись без присмотра Солдатова). Там были вопросы о конфликте интересов, об отсутствии конкурсных процедур. И, конечно, ошибка — резкое повышение цен, — уж для бюджетников это категорически делать было нельзя. — Как мне известно, администрация президента вмешалась после того, как туда стали поступать жалобы. По вашему мнению, эти письма кто-то организовывал? — Те письма, которые видел я, пришли из региональных научно-образовательных организаций и из МИДа, и там было возмущение по поводу резкого увеличения цен. У них в бюджете не было заложено таких сумм. А то, что все письма были направлены в администрацию президента, — так практика в стране такая: все верят, что что-то может решиться только если вмешается президент, вот в его администрацию и пишут. Справедливости ради, надо сказать, что администрация президента вмешалась в первый раз в апреле, когда там забеспокоились, что ликвидируется менеджер домена .SU, который признан отнесенным к национальной доменной зоне. Вопрос об IP-адресах возник уже позже, в октябре, когда происходил перевод клиентов из РосНИИРОСа в Релком Групп и когда появился новый директор, делегированный Курчатовским институтом.

Атака на Фонд развития Интернет

8-800-25-000-15 — этот телефонный номер знают наизусть многие родители подростков. Это — Всероссийская линия помощи «Дети онлайн»: служба консультирования, которая бесперебойно, в течение уже 10 лет оказывает психологическую и информационную поддержку пользователям интернета.

Сюда звонят бесплатно из любой точки страны перепуганные папы и мамы, когда ребенка травят в соцсетях, шантажируют, пугают. Когда под ником маленькой девочки в переписку вступает педофил. Как в жизни, так и в интернете, который давно уже стал средой обитания, есть множество неприятных и опасных ситуаций, в которые втягивают детей. На поступающие звонки и сообщения отвечают психологи Фонда развития Интернет и выпускники факультета психологии МГУ, прошедшие специальную подготовку.

Это только один из проектов фонда. Проектов много, например, ровесник горячей линии журнал «Дети в информационном обществе», издается уже 10 лет. Его ждут родители, учителя, школьные психологи, потому что он о вопросах развития, социализации и обучении детей в мире бесконечных перемен и непрерывного усложнения цифровых технологий. Журнал распространяется бесплатно — в бумажном виде и в электронном. Еще фонд проводит масштабные межпоколенческие исследования по изучению особенностей использования интернета. Что за опасность над ним нависла? И здесь тоже нужно немного истории.

Домен .SU появился в 1990 году, а в 1991-м СССР распался. Домен законсервировали, потому что появился домен RU. К тому же уже не было Советского Союза. Фонд развития Интернет был создан в 2000 году, его учредили основатели сети Интернет в России — компании РЕЛКОМ и ДЕМОС. И замороженная с 1994 года регистрация доменов второго уровня в зоне .SU вновь заработала благодаря фонду.

Солдатов (слева) на пресс-конференции к 25-летию домена .SU. Фото: Антон Новодержкин / ТАСС

Галина Солдатова возглавила фонд в 2008 году. И средства, получаемые от выполнения работ по администрированию домена .SU, как раз и шли все эти годы на замечательные проекты, о которых уже шла речь. И вот этого источника дохода Фонд сейчас пытаются лишить. Новое руководство РосНИИРОСа отбирает у фонда домен .SU

«Мало того что Алексея Солдатова, создателя российского интернета посадили под домашний арест. Человека, которого с трудом удалось вытащить с того света, — говорит академик РАО, заведующий кафедрой личности МГУ, глава Комиссии по образованию и науке СПЧ Александр Асмолов. — За этим есть и идеологические вещи —

мы движемся к великой державе СССР, и начинают проигрываться эти сценарии, когда кто-то что-то перевез в другую страну.

Так они еще теперь, воспользовавшись ситуацией, решили обескровить и отнять возможность работы у Фонда, который работает с детьми! Я думаю, здесь уже не политические мотивы, а банальный рейдерский захват».

«Соглашусь, это рейдерский захват, но не фонда, а домена .SU, потому что фонд в первую очередь — это большая просветительская и социальная деятельность. Никто эту деятельность захватывать не хочет, вот в чем ужас Ситуации, — говорит соучредитель АНО «Информационная культура» Василий Буров. — Хотят захватить источник финансирования. Деятельность Фонда — это вопросы безопасности детей в интернете. Директор Фонда Галина Солдатова это делает не по разнарядке, а потому что считает это необходимым. И она это делает разумно и с пользой. Как раз по Закону о суверенном интернете, на который ссылаются противники фонда, ее деятельность надо всячески холить, лелеять и сохранять. Это же реальное частно-государственное партнерство. Люди добровольно взяли на себя важнейшее дело. А в это время, прикрываясь государством и его интересом, кто-то пытается сделать всё для того, чтобы эта деятельность прекратилась».

Контакта нет

Все эксперты говорят о том, что домен .SU сохранился и развился только благодаря Фонду развития Интернет. За 20 лет им больше никто не занимался.

«К моменту, когда созрело решение о развитии домена .SU, РосНИИРОС не мог активно участвовать в проекте, поскольку был базовой организацией для национального домена RU (осуществлял как административное, так и техническое сопровождение), что подразумевало поддержку определенного «респектабельного» статуса, — говорит первый директор РосНИИРОСа Алексей Платонов. — А вот домен .SU создавал для этого статуса определенные риски, поскольку относился к несуществующему государству и вызывал активное отторжение в определенных кругах как за рубежом, так и у нас. В этой ситуации единственным верным решением было передать инициативу по развитию зоны .SU нейтральной, неправительственной некоммерческой организации, работа которой рассчитана не на сохранение СССР в виртуальном мире, а на интересы простых пользователей. Домен .SU ведут несколько организаций. Техническую базу обеспечивает ООО «Технический центр Интернет — «дочка» Ростелекома. Менеджер этого домена РосНИИРОС, у него управляющая функция, у фонда — административные контакты и менеджер вправе отнять возможность работать с доменом. Парадокс в том, что домен .SU сохранен благодаря усилиям фонда, который нападки на него отбивал многие годы. Теперь же вот, может быть, будет вынужден свою деятельность прекратить».

«Главный менеджер домена — РосНИИРОС, но почему-то все забывают, что обвиняемый сегодня во всех грехах Алексей Солдатов вообще-то все это когда-то и создал, — говорит Василий Буров.— Он создал РосНИИРОС для того, среди прочего, чтобы отделить управление доменом .SU от коммерческих провайдеров. Чтобы деятелем выступил Курчатовский институт, в котором российский интернет зародился».

«Мы отстаивали домен.SU не как государственный домен, а как общественный, — рассказывает Галина Солдатова. — Говорили, что есть комьюнити, больше 100 тысяч, есть преданные приверженцы домена .SU. Он международный. Мы говорили, что если вы закроете этот домен, то разрушите сообщество и не дадите возможность осуществлять важную и полезную работу по обеспечению безопасного интернета для детей. И мы добились для домена .SU на определенное время статуса исключительно зарезервированного для кода, соответствующего несуществующей стране. Но этот статус очень шаткий… Вот об этом я вынуждена была написать письма в администрацию президента и в Роскомнадзор. Письма были написаны также и потому, что на меня все последнее время оказывалось очень сильное давление со стороны РосНИИРОСа, его новый директор требовал отдать административный контакт домена .SU . Через коллег передавались угрозы о возможном уголовном преследовании, мне говорили — лучше отдай контакт».

Галине Солдатовой из Роскомнадзора пришло письмо о том, что они просят в связи с вступлением в силу закона, по которому домен .SU признан одним из составляющих российскую национальную доменную зону, информировать обо всех правовых, административных и финансовых действиях, связанных с ним. Она предложила ввести в органы правления фонда представителя государства, чтоб контроль был непосредственный. Однако ответа на это предложение не последовало.

— Тем не менее давление продолжалось, — рассказывает Галина Солдатова, — мне просто говорили, что если в такой- то день не отдашь контакт, тебе конец.

— Кто говорил?

— Не хочу называть. Скажу только, что такую информацию мне передавали из РосНИИРОСа: «Нужен тебе этот контакт, ты хочешь тоже под арест?» Прямым текстом. Я написала снова в Роскомнадзор письмо о том, что в соответствии с настоятельными требованиями я вынуждена это решение принять, о чем я и информирую. И Фонд передал контакт РосНИИРОСу. Мы надеемся, что все эти изменения никак не повредят домену. Сейчас мы продолжаем выполнять нашу работу, но сколько это продлится — неизвестно. Мы уже получили требования от РосНИИРОСа расторгнуть договора. Если это произойдет, то Фонд придется ликвидировать. На вопрос, чем обусловлено такое отношение к Фонду, который без нареканий и претензий работает более 20 лет, мне отвечают, что у вас учредители сидят, разве может доверить страна вам национальный домен? Но ведь следствие еще идет, пока никого не осудили, на что получаю ответ: «Ты что, не знаешь про 0,3% оправдательных приговоров?»

«Все, что происходит, пример того, как у нас в стране относятся к реально заслуженным людям. Алексей Солдатов создал российский интернет, Галина Солдатова — уникальный, остро востребованный фонд, — сказал мне доктор технических наук, профессор, работавший в 1990‒93 гг. заместителем председателя Госкомитета по делам науки и высшей школы, Марат Гуриев. — Я вспоминаю историю, как в 1990 году я с удовольствием зафиксировал, что динамика развития Релкома была выше, чем у его американских аналогов. Я поехал в командировку в Государственный департамент, и мы с собеседниками обменялись визитками. Так вот, у них еще не было электронных адресов на визитках, а у меня релкомовский адрес уже был.

Все это делал Солдатов — он в некоторой степени российский Джобс.

Домен .SU был получен именно благодаря работе Алексея Солдатова. И на этом домене позже развивался проект уже Галины Солдатовой. Великолепный Проект. И меня огорчает, что нашлись люди, которые ради дополнительных рублей готовы погубить такое нужное дело».