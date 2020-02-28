Хозяин сидит, а хозяйство растет

Моторная бухта. Фото: Ирина Андрианова / «Новая в Петербурге»

В Моторной бухте на берегу Ладожского озера рубят лес для прокладки электричества в будущий коттеджный поселок. Интрига в том, что хозяин участка в сосновом лесу вплотную к пляжу — бизнесмен Вячеслав Кардаш, в декабре прошлого года осужденный на три года заключения за массовые махинации с земельными участками. Участок в бухте также проходил по уголовному делу, и в ходе следствия на него был наложен арест.

Но, как выяснилось, в самый разгар ареста участков (и их хозяина, который с зимы 2018–2019 гг. находится в СИЗО) администрация Приозерского района согласовала прокладку к ним электричества. А Комитет по природным ресурсам Ленинградской области заключил договор на рубку леса для установки столбов (между магистральной ЛЭП и участками в бухте расположен лесной фонд, и все действия с ним согласуются в КПР ЛО. — Прим. ред.).

Целый год следователи изучали, как Кардаш и его подельники рисовали частные участки на любом понравившемся им берегу; как оформляли их на подставных лиц, чтобы потом переуступить либо конечным бенефициарам, либо самому Кардашу, как в случае с Моторным. В деле фигурируют десятки жителей района, которые на допросах клялись, что не знают, каким образом стали собственниками участков.

Несмотря на то что вся история уже припечатана приговором Приозерского суда по 159-й статье УК (мошенничество), глава района Александр Соклаков легализовал незаконные участки.

В прошлом году «Новая в Петербурге» рассказала о собственном расследовании этой истории. Мы обзвонили подставных лиц, на которых первоначально были оформлены участки ДПК «Пригородное» в Моторной бухте (впоследствии их переоформляли на Кардаша). Ими оказались, в частности, доярка, кладовщица и даже два школьника из поселка Петровское Приозерского района. Все они в один голос (их слова прозвучали в репортаже программы «События недели» на 78-м канале) заявили, что ничего не подписывали и ни о каких участках не знали.

Аферисты так спешили, что переврали физические адреса якобы пайщиков дачного кооператива, «поселив» их в поселки по соседству. Одного этого достаточно, чтобы опротестовать приобретение участков в суде. Несовершеннолетние не могли голосовать на учредительном собрании ДПК «Пригородное», однако протокол собрания показывает, что еще как могли. Кроме того, на момент выделения участков (2011 г.) территория была лесом: в лесном регламенте Ленинградской области 2010–2013 гг. она относится к 62-му кварталу Куйбышевского участка Приозерского лесничества. Нарисовав участки, чиновники выбросили ее из лесного фонда задним числом. В новом регламенте, принятом в 2013 году, пятно в 3,6 гектара точно по форме ДПК «Пригородное» уже обозначено участком сельхозназначения. При этом по закону для вывода участков из лесного фонда нужна многоэтажная стопка согласований, увенчанная подписью из Минрегионразвития. Но ничего этого сделано не было:

в администрации и в лесничестве решили просто «забыть», что в документах был лес.

Приозерский суд должен бы был аннулировать правовые последствия подобного бумаготворчества. Но для этого подать иск должен был и район (ведь это его собственность украли), и «Ленобллес» (перед тем как украсть у района, землю украли у лесничества). Однако лесное ведомство в лучшем случае знало и не мешало. А уж спасать лес тем более не собиралось. В ответ на многочисленные просьбы поскорее включить Моторную бухту в планируемый заказник «Моторное — Заостровье» (было отправлено не менее 30 частных обращений такого рода) из Комитета по природным ресурсам ЛО пришла типовая формулировка: «Включение не предусмотрено».

Ворон ворону…

Разоблачительные новости о Кардаше и Ко усыпили бдительность активистов, особенно после того, как они дважды побывали у главы района Александра Соклакова и тот, хоть ничего конкретного не обещал, но заверял, что если есть нарушения, то он, конечно же, включит их в план проверок на 2020 год. Более того, в октябре прошлого года из прокуратуры пришел ответ, из которого следовало, что участки ДПК «Пригородное» проходят по уголовному делу Кардаша и на них наложен арест. Однако на сайте Федерального агентства лесного хозяйства есть дата заключения договора аренды леса с АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг», который сегодня выступает подрядчиком по прокладке ЛЭП в бухте. Оказалось, что это было сделано 14.10.2019. То есть в тот самый момент, когда в отношении участков ДПК «Пригородное» по закону не могло выдаваться никаких согласований!

Фото: Ирина Андрианова / «Новая в Петербурге»

К слову, на одной из встреч активистов с главой района корреспондент «Новой» спросила у чиновника — тот ли он Александр Николаевич Соклаков, бывший командир в/ч № 68005, которому 18 марта 2010 г. Выборгский гарнизонный военный суд вынес приговор по ч. 1 ст. 159 УК (похищение у подчиненных их премиальных выплат). Сумма была небольшая — около 40 тысяч, и фигурант вернул ее в гарнизонную кассу еще до суда, а потому отделался штрафом, однако из армии уволился в декабре 2009 года. Александр Николаевич при свидетелях подтвердил: «Да, это был я».

Странно, что в Приозерском районе не нашлось кандидатов на пост главы администрации без судимости, хоть и погашенной.

Лесные тролли

Стоило активизироваться протестной кампании (за десять дней петиция в защиту Моторной бухты набрала более 5000 голосов), как против нее началась информационная контратака. На сайте Online47.ru оявилась публикация про то, что честные дачники захотели проложить себе ЛЭП, глава района Соклаков не видит в этом никакой проблемы, а подставные питерские общественники, даже не послав ни одного информационного запроса (на самом деле их десятки. — Ред.), сразу пишут петиции. То, что эту статью повесили и на главную страницу паблика администрации Приозерского района ВКонтакте, что позволяет предположить одобрительное отношение администрации к этой публикации.

Информация о рубке в поселке появилась и в паблике администрации Ленинградской области, но в иной тональности: «Александр Дрозденко распорядился создать межведомственную комиссию, которая проконтролирует ситуацию с вырубкой леса в Моторном».