Материалы, на которые ссылаются в расследовании «рязанского дела», сфальсифицированы

21 февраля в «Медузе» был размещен материал под названием «Пошли четверо в лес, а вышли только двое». И на протяжении всех этих шести дней, которые прошли с момента публикации, родителей фигурантов «дела «Сети» (организация признана террористической — Ред.), их жен и нас, защитников, осаждали журналисты различных СМИ. С нашей точки зрения, все, что бы мы ни говорили, писали и транслировали, выглядело бы как оправдание. А оправдываться — значит признать себя виновным за что-то. Каждый из нас попытался разобраться, собрать максимальное количество информации и сопоставить все с имеющимися материалами уголовного дела.

На переднем плане — адвокаты фигрунатов дела «Сети». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В публикации «Медузы» три вида «доказательств»: «переписка» из материалов уголовного дела, показания Алексея Полтавца, признавшегося в преступлении, и показания лиц с измененными данными. Отдельным лейтмотивом проходит «расследователь» Илья Хесин, который пришел в «Медузу» с этим вот всем.

Начнем с того, что имеется в материалах уголовного дела, по которому 10.02.2020 был вынесен чудовищный приговор. Чудовищный он не столько сроками, которые были озвучены, сколько тем, что в нем практически не приведены доводы защиты, не дана оценка представленным нами доказательствам и прочее. Но это отдельная история, которая будет отражена в наших апелляционных жалобах после того, как суд выдаст нам протокол судебного заседания.

А теперь непосредственно к сути. В статье есть отсылка к переписке, где указаны адреса более 400 закладок, которые Андрей Чернов якобы делал год назад!

В томе № 28 с листа дела 1 начинается протокол осмотра предметов от 18 июня 2018 года. Данный «документ» составлен следователем следственного отдела УФСБ России по Пензенской области Болтышовым Д.С. с участием технического специалиста этого же отдела Ганина И.А.

На осмотр представлен телефон Alcatel в корпусе черного цвета. Понятые не участвуют в следственном действии, ведется фотофиксация.

Процедура описывается следующим образом:

В судебном заседании с участием приглашенного судом специалиста Гришинова выяснилось, что файла с именем «base-keepas.kdbx» в памяти телефона нет. Имеется файл с другим наименованием, наличие которого в протоколе не указано, а исследование и просмотр содержимого этого файла не проводилось. Открыть имеющийся файл в судебном заседании не представилось возможным, так как программное обеспечение затребовало пароль.

В описании действий специалиста Ганина при проведении осмотра ни о каком пароле вообще речи не идет.

Вопрос: каким образом специалист Ганин смог посмотреть имеющиеся файлы без соответствующего пароля?

Сведений о том, что необходимо вводить какой-то пароль, в протоколе нет.

Дальше — больше. В ходе заседания 04.10.2019 специалист Ганин, повторно допрошенный (но уже в качестве свидетеля) сообщил суду пароль от гаджета якобы супер-законсперированного участника террористического сообщества — «1». Цифрой.

При исследовании в суде открывшегося неописанного в протоколе осмотра файла было установлено, что дата создания, дата модификации и изменения файла — 13.11.2017.

Напоминаем, что Андрей Чернов был задержан 09.11.2017 года.

Вообще, эта «переписка», судя по материалам дела, никакой перепиской и не является. Это несколько отдельных файлов, с определенным названием: «пер1», «пер3» и т.п. В этих текстах содержится переписка, которую якобы вел Андрей Чернов, а потом сохранял в эти файлы. Каким образом этот текст делится на отдельные «файлы» — непонятно.

Но факт в том, что в одном таком файле существует несколько «переписок/диалогов» с разными людьми в разное время. И это очень важно!

Если посмотреть на текст под названием «пер1», а именно на него больше всего ссылаются в публикации «Медузы», то можно заметить, что в самом файле есть даты переписок от 13.10.2017 года.

А теперь листаем в конец файла, там есть creation (т.е. «создано» — по-англ.), и там стоит дата 11.10.2017 года.

Следовательно, в уже созданный файл от 11.10.2017 была впихнута «переписка» от 13.10.2017 года.

С какой целью? Зачем? И только ли это было добавлено?

А теперь возвращаемся к началу: телефон у Андрея Чернова был изъят 09.11.2017, а дата создания, модификации и изменения отображены как 13.11.2017.

Аналогично и с другими текстовыми фрагментами «пер…».

Можно ли верить этому «доказательтву»? Защита заявляла о недопустимости этого доказательства, но суд нас не захотел слышать.

Теперь давайте рассмотрим версию, которую «преподнес» «Медузе» Илья Хесин.

Если воспринимать представленный как переписка текст таковым, то из нее следует, что кто-то под ником «birnabir@riseup.net» (а в статье «Медузы» идет утверждение, что это ник Алексея Полтавца) сообщает: «Я занимаюсь вопросом их… чтобы они никого не сдали…» (18.57.47 — 18.57.57). То есть этот « birnabir @ riseup . net » один занимался тем, чтобы кто-то кого-то «не сдал».

Это же подтверждает следующий фрагмент из материалов дела:

Прочитайте строки с обозначенным временем 21.09.01.

Как читателю такая версия?

Следующие «доказательства», приведенные «Медузой», — показания «секретных свидетелей», которым что-то якобы известно с чьих-то слов.

Не считаем даже нужным давать оценку достоверности такого рода «доказательств». Аналогичным образом приведены «доказательства виновности» ребят государственным обвинением и следствием по «делу «Сети». Это очередные Добровольские — Гресько, «секретные» свидетели и провокаторы.

Что касается А. Полтавца. «А был ли мальчик?» — спрашиваем мы. И если был, то как это соотносится с его историей, изложенной в публикации в «ОВД-Инфо» от 15.06.2018 года?

Все это напоминает усиленные старания переложить ответственность за содеянное на невиновных.

Константин Карташев, Игорь Кабанов, Оксана Маркеева