Помнить всё

Борис Немцов. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Пять лет назад на Большом Москворецком мосту в Москве был убит российский политик Борис Немцов. Молодой вице-премьер в правительстве реформаторов, он в 90-е годы прославился на всю страну, когда пересаживал российских чиновников на «Волги», чтобы помочь автопроизводителю из родного города. В 1998 году его называли наиболее вероятным преемником Бориса Ельцина на его посту.

После прихода к власти Владимира Путина Немцов постепенно перешел в оппозицию. В отличие от многих других героев 90-х, приближенных к власти, он не пытался встроиться в новый авторитаризм. В интервью, которые политик давал в нулевые, он рассказывает о своих опасениях по поводу усиления личной власти президента и о том, почему страна в этих условиях не сможет развиваться. Отрывки из этих интервью теперь ходят по интернету, их называют пророческими.

Когда в ночь на 28 февраля 2015 года Илья Яшин, близкий друг Немцова, написал в своих социальных сетях «Немцова застрелили. Он мертв», стало ясно, что страна вступила в новую политическую эпоху. За год до этого «вежливые люди» появились в Крыму, началась «гибридная война» в Украине. Российское руководство взяло курс на самоизоляцию страны ради сохранения собственной власти. Немцов был одним из тех, кто открыто и громко оппонировал этим действиям.

Место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту у Кремля. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Он был прекрасно знаком с людьми, которые получили контроль над страной, знал систему управления России изнутри, сложившуюся к концу ельцинской эпохи. Он был опасен для власти и был убит киллерами напротив Кремля. Это убийство стало беспрецедентным для страны, задало высочайший уровень политического насилия. Много говорилось тогда об импорте подобных практик из «гибридных зон» Донбасса. Возможность убивать критиков власти в центре Москвы не случайно возникла после начала военных действий на востоке Украины.

За пять лет убийство Немцова так и не было расследовано до конца. На скамье подсудимых оказались исполнители:

Заур Дадаев, Анзор и Шадин Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Еще один подозреваемый, Бислан Шаванов, погиб при задержании в Грозном.

В июле 2017 года присяжные признали пятерых обвиняемых виновными, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Дадаев был чеченским силовиком, заместителем командира батальона в полке «Север»: официально в день убийства он был «в отпуске».

Нити расследования тянулись в Чечню, однако, несмотря на требования адвокатов погибшего, по делу об убийстве не были допрошены ни непосредственный командир Дадаева Руслан Геремеев, ни глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Присяжные выносили свой вердикт против киллеров по делу об «убийстве без мотива», даже формальной попытки установить заказчика следствием предпринято не было.

В мире помнят о Борисе Немцове — человеке, который видел Россию великой страной Запада. Площадь у российского посольства в Вашингтоне названа его именем: теперь российским дипломатам есть о чем подумать, когда они идут на работу. Недавно имя Немцова появилось и на карте Праги.

Табличка на площади Бориса Немцова в Праге. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

В Москве же до сих пор официально нет места памяти убитого оппозиционера. Много лет активисты борются с властями города за переименование Большого Москворецкого моста в Немцов мост, за установку памятной таблички и создание полноценного мемориала. Однажды это неизбежно произойдет: подобные убийства невозможно вымарать из истории страны. Не получались подобные вещи в 30-е годы прошлого века, не получится и теперь.

Каждый год в разных городах России проходят памятные шествия в честь Бориса Немцова: из траурных они давно превратились в акции гражданского достоинства. Те, кто выступает за честные выборы, против политических, уголовных дел и войны, — в этот день вместе с Немцовым и его памятью. В Москве шествие начнется 29 февраля в 13 часов от Страстного бульвара.

Что показательно, правительство Александра Беглова в Петербурге отказалось согласовывать шествие в городе, сославшись на то, что в заявке была аббревиатура «РФ», а петербургские чиновники не помнят и не могут догадаться, что она точно обозначает.

Хорошо, что мы еще помним.