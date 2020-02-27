Проклятие «Москвы»

При Сталине в Москве на Патриарших прудах была «нехорошая квартира», а при Хрущеве в столице появился и «нехороший универмаг» — на Ленинском проспекте. Вообще-то его торжественно открыли в 1963-м как витрину нового советского быта, но практически сразу там был создан и подпольный трикотажный цех, где по западным лекалам производилось и продавалось на месте элитное белье. В результате его организаторы Александр Хейфец и Юрий Евгеньев стали первыми советскими людьми, которых расстреляли за чисто экономическое преступление.

Универмаг «Москва» в 1967 году. Фото: РИА Новости

Но на этом хорошо известная часть истории «Москвы» заканчивается. В девяностых и нулевых, как и многие столичные магазины — центры первоначального накопления капитала, — универмаг, имеющий отдельные страницы в архитектурных справочниках, прошел через руки аферистов и настоящих бандитов.

Без жертв не обошлось.

Вечером 10 февраля 2009 года сопротивлявшийся рейдерскому захвату «Москвы» бандитами из «Таганской ОПГ» замруководителя юридической службы универмага Андрей Бралюк при нападении в подъезде получил тяжелые травмы черепа и скончался, не выходя из комы, 13 мая. Вплоть до 2014 года универмагом открыто владели лидеры «Таганской ОПГ» Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

ОПГ в разное время негласно возглавляли воры в законе Роспись (убит в 1997 году) и Петрик (проживает за границей).

«Таганские» орудовали не только трубами и стволами. В их арсенале были и финансовые схемы.

Андрей Исаев (Роспись). Фото: primecrime

Например, с 2013 по 2014 год «таганские» получили в столичном Росинтербанке 448,5 миллиона рублей и 1,3 миллиона долларов.

Деньги тут же выводились со счетов «Москвы» и уплывали за границу, кредиты возвращены не были.

Более того, в итоге украденными оказались и деньги, и универмаг, и земля под ним. И это сделали уже не «таганские». А кто?

Банк, который простил долг

В 2014 году право требования денег с «таганских» по кредиту было продано компании Oniac Group. Это зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор. Бенефициары: экс-депутат Госдумы, фигурант нескольких уголовных дел и постоялец СИЗО, один из бывших кошельков «Справедливой России» Ильдар Самиев, его родственники и его официальный помощник в Госдуме в 2011–2016 годах Сергей Говорухин.

Они и стали новыми собственниками «Москвы», сменив бандитов.

Актив был обременен кредитами и залогами. В 2013–2014 годах на сумму 50 млн долларов были заключены три кредитных договора с генеральным директором «Москвы» Сергеем Говорухиным, еще шесть — с неким ЗАО «Проект». Поручителями стали Ильдар Самиев и Сергей Говорухин, здание универмага было заложено. Но изобретательным хозяевам удалось «очистить» актив.

30 июля 2015 года в Арбитражном суде Москвы действующий по доверенности юрист Евгений Крескиян предъявил заявление Росинтербанка «об отказе от иска и прекращении производства по делу», прекратив тем самым всякие попытки взыскать более чем 30 миллионов долларов задолженности по кредитам (часть суммы была возвращена).

Однажды отказавшись от иска, его нельзя подать заново.

Фото: РИА Новости

Удивительно слышать про банкиров, прощающих долги. Но в практике Росинтербанка это не единственный эпизод, такая же в точности схема была применена минимум три раза с блестящим результатом! По делу 02-5163/16 26.07.2016 года Росинтербанк в лице все того же доверенного Крескияна отказался взыскивать задолженность с тех же Говорухина и Самиева в сумме 6 021 639 долларов. «Представитель ответчика <…> по доверенности, Федотова И.А., не возражала против удовлетворения ходатайства». А кто бы возражал, если ему 6 млн долларов прощают ни за что? Точно такой же был исход дела № 02-5164/20161 в Тушинском суде Москвы: 02.08.2016 года судом вынесено определение о прекращении производства по делу.

Кстати, на неоднократные вопросы суда о причинах отказа от иска представители банка не смогли дать пояснения (это отражено в стенограммах судебных заседаний).

Опытный бизнесмен, вовсе не обязательно банкир, даже поверхностно изучив историю взаимоотношений банка и универмага, не мог бы не увидеть, что под залог недвижимости «Москвы» нельзя было выдавать кредитов. В совете директоров Росинтербанка человек с такими функциями был.

Нам удалось созвониться с Ильдаром Хаджаевым, фигурантом упомянутого уголовного дела (мобильные телефоны остальных — вне доступа). Узнав, что речь — об обстоятельствах выдачи кредитов под залог универмага «Москва», Хаджаев прервал разговор.

Булат Шакиров, директор универмага в 2015–2017 годах, отметил в разговоре с «Новой», что был поражен, узнав о кредитах при вступлении в должность:

«Под какие цели и задачи были получены заемные деньги — загадка. Не было понимания, и как можно вернуть такой огромный кредит. Мы проценты-то с трудом выплачивали».

Вовремя сломанный палец

И вот кредиты простили. Поскольку все имущество (в том числе здание универмага «Москва») было в залоге под полученные кредиты, «неизвестные» изготовили поддельные документы на снятие залога. Председатель правления Росинтербанка Краснова и должник Говорухин официальным письмом сообщили, что долг полностью погашен, и попросили вывести здание из-под залога. И вывели ведь!

По кредиту поручились Говорухин и Самиев. Говорухин просто ударился в бега. На заседании Измайловского районного суда 20.12.2019 года представитель Самиева заявил, что тот не подписывал поручительство,

а представить образцы подписи для проведения ее судебной экспертизы не может, поскольку сломал палец правой руки. 19 февраля он повторил это же на судебном заседании.

То есть палец два месяца зажить не может.

Ильдар Самиев. Фото: РИА Новости

В сентябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию Росинтербанка и назначил временную администрацию. В ночь накануне из банка вывезли всю бухгалтерскую документацию, все кредитные досье, тогда же было осуществлено уничтожение информации на банковских серверах.

И все?

Да. В главных чертах эта схема такова. Можно, конечно, сказать, что она почти наивна: банкир отказался от собственных денег, не умея свой поступок объяснить, должник украл залог по фальшивым документам, поручитель отказался от подписи и «сломал палец» перед экспертизой, кто-то уничтожил архивы банка. Но ведь работает схема надежно, как трехлинейка!

Номиналы Говядина?

Проведя аудит, специалисты ЦБ и Агентства страхования вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии назначило в Росинтербанк временную администрацию, выяснили, что в его капитале была дыра размером более 90 миллиардов рублей. При этом вклады 84 400 физических лиц и индивидуальных предпринимателей составили сумму более 52 миллиардов рублей. Вклады еще порядка трех тысяч клиентов на сумму более 5 миллиардов рублей после уничтожения документов и серверов вообще не оставили никаких следов в банке. Им пришлось добиваться включения в реестр пострадавших вкладчиков, предоставляя свои копии документов. Это был уже чистый криминал. И 8 ноября 2016 года по заявлению АСВ и ЦБ было возбуждено уголовное дело.

Для специалистов АСВ и ЦБ, осуществляющих конкурсное управление, очевидно, что концы истории с выводом из Росинтербанка более 30 млн долларов надежно упрятаны в документах, скрывающих реальных бенефициаров офшора Oniac Group Inc.

Номинальных учредителя и директора этой компании установить удалось благодаря имеющимся в распоряжении «Новой» документам сервисной компании Shirley Trust Limited Company, регистрационного агента Oniac Group Inc. Первый — гражданин Армении, имя которого ни о чем не говорит. А директор — знакомый нам Сергей Говорухин, директор ООО «Универмаг», поручитель по кредитам, автор фальшивого письма о погашении долга, участник вывода из-под залога здания «Москвы» и прав аренды земельного участка.

По здравому размышлению, мы признаем, что Говорухин, ставивший подписи под самыми рисковыми документами и подавшийся в бега, скорее похож на исполнителя чужой воли. Этот человек находился одновременно на множестве исполнительных постов, между которыми его перебрасывала чья-то невидимая рука. И почти двадцать лет он участвует в компаниях, связанных с именем Сергея Говядина*.

Сергей Говядин. Фото: РИА Новости

Таким образом, бывший директор офшора, владеющего универмагом, скорее похож на доверенное лицо, нежели на собственника бизнеса. Это вытекает и из его действий в нашей истории. 5 мая 2014 года Oniac Group Inc и Росинтербанк перезаключили договор залога недвижимого имущества, по которому здание универмага «Москва» и право аренды земли остались в залоге по выданным кредитам, а задолженность по ним в октябре 2014 года была переведена на ООО «Универмаг» — нового собственника здания на Ленинском проспекте.

Получается, что кандидатов на роль выгодоприобретателя в нашей истории двое. Это записанный в качестве UBO** Oniac Group Inc давний партнер Говорухина Ильдар Самиев и упомянутый нами в качестве предполагаемого патрона Говорухина Сергей Говядин.

Вся известность Сергея Говядина за пределами нашей истории связана не с бизнесом, а со светской жизнью. Это герой гламурных изданий, в прошлом большой друг Дома Юдашкина. Отделы светской хроники федеральных изданий публикуют его фото с участницей «Дома-2» Викторией Боня, с его женой, Мисс мира – 2008 Ксенией Сухиновой. Tatler так и писал о нем —

«приличный человек широчайшей души».

Как бизнесмен же он малоизвестен, о Говядине писали лишь в связи с выводом средств из скандальных проектов, весьма спорными схемами продаж и даже производством контрафакта. Но как крупный бизнесмен в российской юрисдикции он не числится. В то же время его фамилия периодически всплывала в разговорах наших корреспондентов с оперативными сотрудниками силовых ведомств и людьми, которые занимаются финансовыми схемами.

Поэтому когда мы обнаружили его паспорт в комплекте документов, с помощью которых была предпринята попытка легализации его участия в капитале Oniac Group Inc весной 2019 года, то не удивились.

Паспорт на регистрацию Говядина как конечного бенефициара собственника универмага «Москва»

В апреле и мае 2019 года в сервисную компанию Shirley Trust Limited Company в рамках стандартной процедуры KYC был представлен пакет документов на смену UBO компании Oniac Group Inc (владельца универмага «Москва»). Среди документов оказались выписки из домовой книги и копия паспорта Сергея Говядина. Предположительно это и есть реальный владелец Oniac Group Inc.

Shirley Trust Limited Company, получив письмо российского юриста, представившего документы Говядина на UBO, вообще отказалась обслуживать Oniac Group Inc. Из деталей переписки и представленных документов можно предположить, что специалисты сервисной компании заподозрили неладное в деятельности и происхождении доходов российского делового человека (это отдельная интригующая история) и не захотели участвовать в дальнейшей судьбе компании.

Связаться с Сергеем Говядиным и получить его комментарий не удалось, мобильные бизнесмена или отключены, или «находятся вне доступа».

Очень плохие полицейские

Кажется, в этой истории чего-то не хватает. Ну конечно. Если есть преступление, должно быть и следствие.

Оперативно-следственная группа, ведущая дело ОПГ «Таганские», истребовала из МВД материалы уголовного дела по топ-менеджерам Росинтербанка, но, по нашим сведениям, МВД так и не передало эти материалы в СКР. Зато по обращению первого заместителя гендиректора ГК «АСВ» Мирошникова и первого заместителя председателя Центробанка Тулина в ноябре 2016 года УВД СВАО Москвы возбудило дело «по факту преднамеренного банкротства и хищения денежных средств «Росинтербанка». В его рамках обстоятельства выдачи кредита под залог универмага «Москва» вообще не исследовались. Фигуранты — предправления Росинтербанка Марина Краснова, ее советник по активам Александр Нагорный, член совета директоров банка Ильдар Хажаев.

В январе 2017-го дело передано в УМВД России по Москве. В мае — в московское управление Следственного комитета России, оттуда сразу в управление СКР по ЦАО Москвы. Через 3 месяца возвращено в городское управление. 28.12.2017 года дело вернули в УМВД по Москве. В марте 2018-го — в следственный департамент МВД, в августе — в УМВД по Москве. Где и вынесли решение о прекращении уголовного преследования Красновой, Нагорного и Хаджаева. Ровно через два года после возбуждения уголовного дела, 8 ноября 2018 года, расследование было приостановлено «…в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Таков ответ на пустые хлопоты первого зампреда ЦБ России.

Лично для меня остается загадкой, почему то, что удалось выяснить нам, остается секретом для следствия, которое приостановило расследование с формулировкой «в связи с неустановлением».

«Новая» продолжает следить за развитием событий.