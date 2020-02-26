«Важняки» на побегушках у троллей

Российские следственные органы в прошлом году не сходили со страниц первых полос газет, с главных страниц новостных сайтов, из прайм-тайма редких информационных радиостанций. Большое сожаление вызывает при этом тот факт, что происходило это вовсе не из-за раскрытых громких дел, скандальных и публичных вызовов крупных коррупционеров на допросы, или, на худой конец, долгожданных для неравнодушной общественности возбужденных уголовных дел. Не стоит в тысячный раз подробно говорить о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, чтобы заметить очевидный и нескрываемый перекос в системе приоритетов, выстроенной в СК РФ. Складывается ощущение, что у «следаков», что называется, «сбит ноль».

И разбалансировка эта явно не в пользу свободной журналистики в России.

Мы вынуждены сегодня рассказывать своим читателям еще об одном деле, которое является очевидным и очередным фактом давления на редакцию, но теперь уже на нашу.

Следственный комитет попытался получить объяснения от журналиста отдела расследований «Новой газеты» Дениса Короткова по фактам, изложенным в публикациях скандально известного РИА «Федеральное агентство новостей», входящего в структуры предпринимателя Евгения Пригожина. Интернет-издание, неоднократно публиковавшее статьи о сотрудниках «Новой газеты», вышло на новый уровень: оно обвинило журналиста в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

После публикации ничем не подтвержденных обвинений в связях с ИГИЛ, РИА ФАН выпустило еще несколько материалов про Короткова. В них на основании анонимных источников сообщается, что журналист, работавший раньше в органах внутренних дел, в 2000-х годах якобы брал взятки, крышевал преступников, прострелил коленные чашечки неназванному человеку в помещении отдела милиции, торговал боеприпасами во время командировки в Чеченскую республику и организовал убийство сослуживца.

В феврале в редакцию «Новой газеты» пришел запрос из Следственного комитета с требованием «незамедлительно предоставить» личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел СК для дачи объяснений.

Запрос СКР в «Новую»

И Денис Коротков, несмотря на всю абсурдность возможных обвинений и отсутствие обоснований, готов общаться с СК, однако в рамках правового поля — с копиями собственных показаний и номером материалов проверки. Но правовое поле интересует СК только в контексте игры в одни ворота, ведь никаких данных предоставить следователь так и не смог. Похоже, что с нескрываемым и почти истерическим рвением сотрудники СК пытаются выслужиться перед предпринимателем Евгением Пригожиным.

Удивительны скорости, количество свободных рабочих рук и желание трудиться.

Примечательно, что одновременно с этим журналист Денис Коротков обратился в полицию с заявлением о клевете, которая содержится в материалах РИА ФАН, и подал иск о защите деловой репутации в Приморский суд города Санкт-Петербурга. Он также потребовал разобраться, кто является автором этих материалов. Однако в возбуждении уголовного дела журналисту было отказано.

«Новая газета» не оставит Дениса Короткова — как и любого другого своего журналиста — без юридической поддержки.

Однако должны особо отметить: мы далеко не первый раз справляемся с политическим давлением, но никогда прежде на нашей памяти «важняки» СК не превращались в лакеев пригожинских троллей.