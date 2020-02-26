Что происходит на суде по делу «Сети»* в Петербурге

Серафим РомановЕлена Лукьянова«Новая газета»
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25 февраля в Петербурге, после восьмимесячного перерыва возобновился процесс по делу «Сети». На скамье подсудимых — 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлиан Бояршинов. За участие в террористическом сообществе обоим грозит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. За хранение и ношение взрывчатых веществ («дымного пороха») признавшему вину Бояршинову дополнительно могут дать до пяти лет заключения. Уголовное дело рассматривается выездной коллегией 2-го Западного военного окружного суда в составе трех судей. Заседания проходят ежедневно: будут озвучены результаты экспертиз, заслушаны аргументы и свидетели защиты, после чего суд перейдет к прению сторон.
- Первое заседание, начало которого у входа в здание суда ожидали около 150 человек журналистов и активистов, получилось «техническим»: опоздавшая почти на 4 часа коллегия судей приняла решение рассмотреть только некоторые оргвопросы — за закрытыми дверями. Виктор Филинков успел выразить свое отношение к количеству аккредитованных на процесс журналистов: он попросил суд ограничить доступ представителям государственных телеканалов в пользу СМИ либеральной направленности. По словам адвоката Виталия Черкасова вопрос о переносе заседаний на более вместительную площадку не рассматривался: «Будем работать в тех условиях, которые есть», — передал Черкасов слова судей.
- Ко второму дню, 26 февраля, работники суда и правопорядка основательно подготовились держать оборону, перекрыв доступ в здание еще с улицы. Вдоль ближайшей набережной растянулась колонна автозаков. В суд допущены только представители нескольких СМИ и родители подсудимых.
- В ходе заседания адвокаты заявляют отвод составу суда: переслушав аудиозаписи показаний Филинкова и Бояршинова защитники обнаружили 58 расхождений с тем, что было отражено в итоговом протоколе заседания — вплоть до прямой замены смысла сказанного (так, в словах Филинкова о его роли в сообществе «не знаю» заменили на «связист»). Суд обещает разобраться с этим в «установленном законом порядке», но не в ходе заседания, а ходатайство о своем отводе отклоняет.