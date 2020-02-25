Цены на электричество в Финляндии стали отрицательными
Как это? А почему в России такого не происходит?
Ветряки. Фото: EPA
Мария Епифанова«Новая газета»
В феврале в Финляндии впервые были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию: с полуночи и до 4 часов утра по местному времени 10 февраля цены опустились до «минус 10», а затем — до «минус 20» центов за мегаватт-час. Падение цен ниже нуля в ту же ночь было зафиксировано в Дании, а, например, в Германии и Великобритании такое случалось уже несколько раз за эту зиму. Как это?
Как цена на электроэнергию вообще может стать отрицательной?
Цена на электроэнергию в Финляндии (как и в других странах Северной Европы и Балтии) определяется на бирже Nord Pool Spot, где «встречаются» все продавцы и покупатели. Электроэнергию невозможно хранить, поэтому цена на нее все время меняется — в зависимости от объема спроса и предложения. Когда спрос растет, растет и цена, если спрос, по сравнению с предложением, низок — цена падает. До отрицательных значений она падает редко — для этого нужно, чтобы предложение значительно превысило спрос.
Что случилось в Финляндии?
В ночь на 10 февраля с Атлантического океана пришел ураганный ветер и резко увеличил производительность ветряных электростанций Финляндии, которые вырабатывают чуть более 6% электроэнергии в стране. Вторая причина — необычно теплая зима, из-за которой расход электроэнергии на отопление домов был снижен. Наконец, еще больше электричества сэкономила забастовка работников целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии. В результате на нескольких часов сложилась такая ситуация, когда электроэнергии было выработано очень много, а спроса на нее не было.
Как часто такое случается?
В Финляндии отрицательная цена на электроэнергию была зафиксирована впервые. Но, например, в соседней Дании в ту же ночь цена упала ниже нуля — до «минус 2,6 евро» за мегаватт-час. И там это не первый случай. В Германии, тоже из-за сильного ветра, 16 февраля негативная цена держалась практически весь день, в какой-то момент достигнув «минус 8,3 евро» за мегаватт-час. В Великобритании с начала года было зафиксировано уже 15 эпизодов, когда цена за электроэнергию в течение, как минимум, получаса держалась ниже нуля.
Почему цена на электроэнергию падает ниже нуля именно в этих странах?
Все зависит от структуры электроэнергетики страны. Электричество, полученное от ТЭЦ, контролировать можно, а объем того, что производится из альтернативных источников —ветра и солнца — нельзя. В штиль ветряные станции не дают практически ничего, зато во время урагана производят очень много энергии. В странах, где доля энергии ветра или солнца больше, такие скачки случаются чаще. Для сравнения: в 2018 году в Германии около 25% электроэнергии было выработано на ветровых станциях, в Португалии — 23%, в Великобритании — 21%, в Нидерландах — 11%.
А что в России?
В России из альтернативных источников энергии вырабатывается менее 0,5% электричества.
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Как это сказывается на потребителе?
Теоретически, если цена на электроэнергию становится отрицательной, поставщик должен платить потребителю за ее использование. На практике это не всегда так. Например, в Финляндии лишь одно из десяти домохозяйств выбирает «гибкий» контракт, где цена за электроэнергию привязана к колебаниям биржевого курса. Но семьям все равно придется заплатить так называемую «прибавку за изменение показателей», которая перекроет минус.
А вот в Великобритании, где потребители чаще выбирают «гибкий» пакет, а доля энергии ветра выше, им приплачивают чаще. Например, 18 февраля 2020 года британский оператор электроэнергии ESO сообщил в своем блоге, что «в выходные некоторым потребителям платили за использование электроэнергии».
Как можно сэкономить за счет альтернативных источников энергии?
Доля альтернативных источников даже в странах Северной и Западной Европы мала по сравнению с традиционными, но постепенно она увеличивается. В той же Финляндии уже можно выбрать пакет, в котором значительная часть электричества производится из возобновляемых источников. Пока его стоимость, в среднем по году, выше, но в периоды сильного ветра или солнца обладатели такого пакета выигрывают в цене.
Еще один способ сэкономить — различные «умные» электроприборы, например, батареи или зарядные устройства, которые включатся именно в тот момент, когда предложений электроэнергии больше, а значит, стоимость ее — ниже. Похожий сервис есть и для владельцев электроавтомобилей, которые могут отследить оптимальное время для экономной зарядки машины.
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