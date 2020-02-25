Сказать всю правду и не посадить невиновных

Фигуранты дела «Сети» и адвокат Оксана Маркеева. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Издание «Медуза» спровоцировало масштабный скандал, опубликовав информацию о том, что некоторые обвиняемые по делу «Сети» (организация, признанная в России террористической) якобы имеют отношение к убийству и торговле наркотиками.

Текст, названный расследованием, строится на рассказе знакомого обвиняемых по имени Илья. Последний связался с рядом журналистов, в том числе с Максимом Солоповым, сотрудничающим с «Медузой», и рассказал им, что пытался вести собственное расследование гибели молодого человека по имени Артем Дорофеев и исчезновения его девушки Екатерины Левченко весной 2017 года. Согласно его версии, к убийству могут быть причастны Максим Иванкин и Алексей Полтавец, причем распоряжение об устранении Дорофеева и Левченко было «коллективным решением», подтвержденным главным обвиняемым по делу «Сети» — Дмитрием Пчелинцевым.

Основное доказательство в публикации «Медузы» — свидетельство Полтавца, который, находясь в бегах за границей, якобы подтвердил свое участие в убийстве, совершенном в связи с тем, что Дорофеев и Левченко не хотели переходить на «нелегальное положение».

«Медуза» утверждает, что в ФСБ знали об убийстве, но, не желая передавать дело по подследственности в Следственный комитет, не стали проводить отдельного расследования. Комментарии официальных лиц и адвокатов фигурантов дела «Сети» в публикации отсутствовали, позднее один из адвокатов назовет ее вбросом спецслужб.

Текст был опубликован вечером 21 февраля —

накануне трехдневных каникул в России, в разгар общественной кампании в поддержку фигурантов дела «Сети» и незадолго до апелляции по их приговорам.

Публикация спровоцировала крупнейшую за последнее время дискуссию о профессиональной этике СМИ. Многие пользователи социальных сетей охотно обвинили редакцию «Медузы» либо в прямом выполнении заказа ФСБ по дискредитации общественной кампании, либо, по меньшей мере, в непонимании миссии независимого журналиста в авторитарной стране (она якобы заключается в том, чтобы умалчивать о фактах, которые играют на руку властям, хотя и имеют общественное значение).

Публикацию Солопова охотно цитирует и российская официальная пропаганда, с точки зрения которой текст отнюдь не дискредитирует спецслужбы, не расследовавшие убийство, исходя из собственных интересов, но доказывает, что в главном они были правы — обвиняемые по делу «Сети» якобы получили по заслугам.

К публикации действительно есть множество вопросов.

Насколько можно верифицировать версию Ильи и почему в тексте не сказано о его личном конфликте с Дмитрием Пчелинцевым?

Действительно ли спецслужбы могли отказаться от раскручивания перспективного обвинения в убийстве ради сохранения подследственности ФСБ в очень слабом по доказательствам деле о «террористической организации»?

Почему сырой в общем-то текст срочно вышел на пике общественной кампании по делу «Сети», да еще накануне праздников (важные, хорошо подготовленные расследования обычно выходят в начале или середине рабочей недели)?

Несколько журналистов, включая Егора Сковороду из «Медиазоны» подтвердили, что у них также была информация Ильи, но они не считали ее достаточным основанием для публикации и пытались перепроверить.

Для многих критиков «Медузы» публикация против людей, получивших огромные сроки за признания, выбитые под пытками, была заведомо и в принципе аморальным поступком — в этой логике журналист, как врач, должен руководствоваться принципом «не навреди», а не соображениями пусть и правдивого информирования общества о происходящих событиях.

Даже идеально выверенный текст, появись он сейчас, скорее всего, вызвал бы такую же реакцию.

Тем не менее ряд левых активистов, включая бывших узников «болотного дела», воздержались от прямого осуждения публикации «Медузы». По словам одного из них, информация Ильи нуждается в проверке, но простого решения тут нет — выбор между публикацией или умолчанием не является тривиальным. В поддержку «Медузы» выступили, например, Александр Подрабинек и Лев Шлосберг, которые напомнили, что задача журналистов заключается в том, чтобы рассказывать людям правду.

Готовность российского общества немедленно обвинить журналистов «Медузы» в выполнении заказа спецслужб, к сожалению, свидетельствует о том, что и российским властям, и гражданским активистам во многом свойственно конспирологическое мышление. Для силовиков и пропаганды причины выхода граждан на акции протеста не могут быть связаны ни с чем иным, как с «проплатой» со стороны Запада.

Неоднозначная публикация «Медузы» в той же логике мгновенно объясняется их оппонентами «субботником за Голунова» и прочими подобными чудовищными конструкциями.

Позиция «Новой» состоит в том, что перед нами своеобразный тест на взросление.

Готовы ли мы защищать людей, которых пытали, выбивая из них признания в терроризме, даже несмотря на новые подозрения? Никому из участников дела «Сети» не предъявлены официальные обвинения в убийстве, и эти люди должны рассчитывать на нашу помощь и поддержку — до тех пор, пока доказательства их «деятельности по свержению государственного строя», за что их уже осудили на сроки до 18 лет, ничтожны.

В деле «Сети» есть над чем поработать честному следствию и независимому суду: обвинения в пытках подозреваемых, равно как и подозрения в причастности к убийству, должны быть официально расследованы. А вот «дело по терроризму», основанное на пытках и фальсификациях доказательств, должно быть пересмотрено.