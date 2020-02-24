Что в носке у программиста
Разработчика «Красной кнопки» для задержанных на митингах арестовали за наркотики. Он признал вину
Александр Литреев. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»
Иван Жилинспецкор
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца отправил в СИЗО IT-специалиста Александра Литреева, основателя компании «Vee Security Россия» и разработчика правозащитного приложения «Красная кнопка» (позволяет оповестить друзей и правозащитников о вашем задержании). Ему вменяют в вину покупку двух таблеток экстази весом 0,49 и 0,38 грамма — это часть 1 ст. 228 УК РФ. 23-летнему программисту может грозить до трех лет лишения свободы.
Литреева задержали в Екатеринбурге вечером 22 февраля. По версии следствия, он прилетел на Урал из Санкт-Петербурга, чтобы познакомиться с 19-летней Аленой К. — девушкой, с которой до этого более полугода общался в Instagram.
Прибыв в Екатеринбург, Литреев, как утверждают в полиции, взял каршеринговое авто, заехал к К. в студенческое общежитие, и вместе с ней отправился забирать «закладку» в район Краснолесья (юго-западная окраина города). Найдя наркотики, программист отправился в гостиницу Novotel, рядом с которой его остановили сотрудники ДПС.
— В рапорте полиции сказано, что к ним «поступила информация» о том, что Литреев якобы может перевозить наркотики, — рассказал «Новой газете» адвокат программиста Алексей Бушмаков. — Откуда эта информация — непонятно.
Адвокат отмечает, что при задержании к Александру Литрееву была применена сила, ему порвали куртку. При этом наркотики полицейские не нашли — экстази обнаружилось только в отделе полиции № 5, в носке программиста.
— Сотрудники полиции уже знали об общественной активности Александра. Относились к нему плохо: например, в ИВС, по его словам, было пять свободных камер, но его подселили в уже занятую, и он спал на полу, — говорит адвокат.
Бич неместных
Суд по мере пресечения для Литреева назначили в выходной день. И потому даже в уведомлении для адвоката сотрудники МВД написали: заседание начнется «около 11:00».
К 11:00 не началось. За полчаса до этого прибыл судья Антон Белых. С опозданием подтянулись остальные участники процесса. Самого Александра Литреева заводили в зал как особо опасного преступника: полицейские попросили всех уйти с этажа.
Первый вопрос журналистов к Литрееву — еще до начала заседания: «Признаете ли вину?» Программист кивает: «Признаю».
Заседание начинается. Судья зачитывает материалы дела. Выясняется, что спутница Литреева подтверждает его вину. Вот ее показания:
«Литреев сообщил, что купил на сайте «Гидра» наркотическое средство MDMA посредством закладки, которое планировал забрать по приезде. 22 февраля Александр прилетел в Екатеринбург, заехал ко мне в общежитие, после чего поехали в Краснолесье, где в парке Александр забрал пакетик с наркотическим веществом, который был прикреплен магнитом к одному из мусорных баков. Александр убрал пакетик себе в обувь».
Следствие ходатайствует: поместить программиста под стражу на два месяца. Да, преступление не тяжкое, но ведь жить-то Литрееву в Екатеринбурге негде, с городом его ничего не связывает. Прописки в России у него тоже нет. Зато есть вид на жительство в Эстонии (программист выиграл конкурс на развитие бизнеса в этой стране). Следовательно — может скрыться.
Защита красиво парирует: приводит в суд человека, который готов сдать Александру свою квартиру в Екатеринбурге. Официально, по договору. Адвокат ходатайствует о домашнем аресте в этой квартире.
— История моей жизни показывает, что я не являюсь человеком, который может представлять собой какую-либо опасность. У меня два высших образования. Я часто цитируемый общественный деятель, эксперт по кибербезопасности, член экспертной комиссии Общества по развитию интернета. Было бы неразумно с моей стороны портить свою репутацию попытками скрыться от правосудия, — заявил сам Литреев.
У обвинения, как обычно, нашлись убойные контраргументы.
— Считаю, что у органа дознания имеются исключительные обстоятельства для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Литреев, находясь на свободе, может скрыться от органов дознания и суда, так как имеет загрнапаспорт и вид на жительство в Эстонии до 2024 года, — заявил прокурор.
Александр Литреев из клетки пытался возразить, что загранпаспорта на руках у него сейчас нет, так как он изъят сотрудниками полиции. Но этот факт ни у стороны обвинения, ни у судьи интереса не вызвал.
В результате, несмотря на не тяжкую статью и готовность Литреева связать себя с Екатеринбургом съемной квартирой, суд отправил его в СИЗО.
— Суд показал, что нарушать закон лучше в регионе своей регистрации. Потому что если ты живешь в Висимо-Уткинске и работаешь на местном заводе — ты имеешь достаточно прочные связи с этим местом. А если ты фрилансер, прописан в Ленинградской области, но совершил что-либо в Екатеринбурге — безусловно, скроешься, — заявил после заседания адвокат Литреева Алексей Бушмаков.
Защита будет обжаловать решение об аресте программиста.
Вопросы
Несмотря на то, что Александр Литреев признал свою вину, в деле остаются вопросы.
Первый — как именно полиция узнала, что программист купил экстази? После задержания Александра многие заподозрили в провокации его спутницу Алену К. Однако для самой девушки произошедшее, похоже, обернулось сильным стрессом. В Twitter она пишет растерянные посты, в которых утверждает, что ей противно читать о том, что она подставила Александра: «Нас задержали вместе, вместе отправляли на анализы. Мне просто повезло, и меня пожалели и отпустили, потому что у меня ничего не нашли». В интервью паблику «Типичный Екатеринбург» девушка рассказала, что ей поступают угрозы, и она боится выходить на улицу.
Но если полиция узнала о покупке экстази не от девушки, то, выходит, за Александром следили? Тогда на каком основании?
Второй вопрос: какие меры предприняты, чтобы выйти на продавца?
Друзья!
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