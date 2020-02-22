«С днем самого не одинокого дня рождения, Человек!»

Константин Котов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Программист Константин Котов получил 4 года колонии общего режима за участие в трех несогласованных с властями митингах. За такой серьезный проступок Котов и так был наказан административным арестом и штрафом, но кому-то этого показалось мало, поэтому его осудили и по статье 212.1 УК («неоднократные нарушения на митингах»), фактически вводящей двойное наказание за одно нарушение. Приговор Котову, который всегда исключительно мирно, с плакатом в руках, заступался за всех политических заключенных, назвали приговором всему гражданскому обществу.

После всплеска общественного возмущения и вопроса на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову. После этого Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции дело пересмотреть, но Верховный суд делать это отказался. Генпрокуратура же попросила снизить приговор Котову до года, но не отменить его, на чем настаивают адвокаты программиста. Рассмотрение прокурорской жалобы состоится 2 марта во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

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21 февраля Котову исполняется 35 лет, и этот праздник он будет отмечать в исправительной колонии в городе Покров. «Новая газета» попросила популярных писателей, музыкантов, режиссеров, актеров, журналистов, ученых, врачей и художников поздравить Котова.

Андрей Звягинцев кинорежиссер

— Дорогой Константин, поздравляю тебя с днем рождения. От всего сердца желаю тебе избавления от судебных напастей. Мы не знакомы, но по всем приметам узнаю в твоих поступках человека с сердцем и совестью, готового вступиться за другого, с жаждой справедливого общества. Таким и должен быть человек. Уверен, все те, кто хотят осудить тебя — сгинут, не оставив следа. Твои поступки уже вписаны в книгу жизни. Будь здоров, дорогой человек.

Федор Катасонов врач-педиатр

— Дорогой Константин! Как хорошо, что вы родились. Это большая удача для нас всех. Уверен, вам непросто сейчас, и мне стыдно за страну, что хороший и разумный человек в самом расцвете сил изолирован, как уголовник. Восхищение вами и злость на власть, которые вызывает в обществе ваше пленение, придают хотя бы немного смысла тому, что с вами происходит. Думайте об этом и о том, что мы о вас тоже думаем. С днем рождения! Свободы!

Чулпан Хаматова актриса

— Дорогой Костя! С днем рождения Вас! Имея в виду те обстоятельства, в которых вы встречаете этот день, желаю вам, ПРЕЖДЕ ВСЕГО здоровья, стойкости, мужества и веры в справедливость. А нам всем желаю дождаться вашего возвращения. До встречи на свободе, дорогой Костя!

Отец Алексей (Уминский) протоиерей

— Дорогой Костя, поздравляю Вас с днем рождения! Молюсь за Вас, верю, что Христос не оставляет Вас в тяжелых испытаниях и надеюсь на скорую встречу!

Дмитрий Глуховский писатель

— Константин! Вы один из очень немногих мужественных и принципиальных людей, которые без какой-либо личной причины, просто от того, что слишком четко понимаете, что такое справедливость и что такое несправедливость, как должно быть и как быть не должно, от того что внутренний стержень не позволяет гнуться, рискуете собой ради нас, своим настоящим ради нашего будущего. Только такие люди, как вы, и имеют право называться гражданами России, остальные как были, так и остались подданными. Спасибо вам за вашу несгибаемость. С днем Рождения!

Александр Гладких дизайнер

— Костя, мы с тобой лично не знакомы, но я не могу не поддержать и не поздравить тебя в этот день. Ты не один. Знай, что прямо сейчас тебя обнимают сотни людей, которым ты небезразличен. Сил тебе, здоровья и скорейшей свободы!

Олег Кулик художник

— Дорогой Костя! Одиночные пикеты, одиночные камеры и вообще тема одиночества мне очень близки. Возможно, это самые важные темы сегодня, когда коллективистские тучи и миазмы сгущаются. Быть одному — самое трудно на этом свете, но и ничто не сделает человека человеком без прохождения через эту «неведомую страну». С днем самого не одинокого дня рождения, Человек.

Леонид Парфенов журналист

Константин, с днем рождения! Вы в нынешние времена конституционной реформы вносите самый ценный вклад: боретесь за конституционные права и свободы, доказывая, что они должны быть не декларациями. Боретесь за всех нас. Спасибо за это. Сил Вам, уверенности в своей правоте и счастья с Анной!

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) писатель

— Попасть в тюрьму не за преступление, а за достойное поведение в недостойные времена — высокая честь. Тех, кто готов ее удостоиться, немного. С днем рождения, Константин. Свободы Вам и победы. С большим уважением и чувством вины, что мое поколение сделало слишком мало.

Максим Виторган актер

— Дорогой Константин, с днем рождения! Пусть такой, как сегодня, он у вас будет один! Пусть вернется к вам детское нетерпение в ожидании его или взрослое важно-снисходительное отношение к этому дню. Но пусть выбор будет за вами. Берегите себя! Помните, пожалуйста, что сейчас ваша главная задача сохранить жизнь и здоровье. И физическое, и психическое. Сил Вам и вашим близким! И, конечно, чтобы весь этот беспредел, беззаконие, подлость отдельных людей и целых властных структур в отношении вас поскорее закончилась.

Александр Горбунов (Сталингулаг) блогер

— Константин, с днем рождения! Несмотря на то, что сейчас вы несправедливо находитесь в одном из самых страшных мест в России, пожелание вам свободы не имеет особого смысла, потому что ваша внутренняя свобода гораздо сильнее обстоятельств, которые пытаются ее вам ограничить.

Семен Файбисович художник

— Константин, вас посадили за честность, мужество, принципиальность — посадили нечестные, беспринципные и трусливые люди. И глупые: не понимают, что «делают вам биографию», а сами позорятся перед лицом настоящего и будущего. Главное — не бояться их, тогда они убоятся вас. Я, мы все гордимся вами, от души поздравляем с днем рождения и желаем как можно скорее начать праздновать его на свободе.

Евгений Хавтан музыкант

— С днем рождения Константин! Желаю как можно скорее оказаться на свободе в кругу близких и любимых людей. Сил и терпения!

Людмила Петрановская психолог

— Дорогой Костя! Ужасно несправедливо, что вы встречаете свой день рождения в тюрьме. Но почему то кажется, что вы сегодня все равно счастливы. Потому что множество людей, ваших близких и совсем незнакомых, сегодня радуются, что вы родились и стали такими, какой вы есть. Тюрьма это временно, а свободу и смелость жить в соответствии со своими ценностями у вас никому не отнять. Берегите здоровье, жизнь впереди длинная! И скорейшей возможности быть вместе с любимой, семьей и друзьями!

Владимир Захаров физик-теоретик, академик РАН

— Я от всей души поздравляю Константина Котова с днем рождения. Я очень надеюсь, что он достаточно сильный человек, чтобы перенести выпавшие на его долю несчастья с достоинством.

Также пользуюсь случаем изложить мысли о современном состоянии России. Сегодня в России ищут национальную идею. На самом деле она есть и очень простая. Нужно добиваться того, чтобы в стране сформировалось нормальное правосудие. Это то, в чем заинтересованы все, независимо от их политических убеждений. Возьмите проблему Крыма. Есть «крымнашисты» и «крымненашисты». Спорить им друг с другом бесполезно. Но если задать им вопрос: допускаете ли вы, чтобы к членам вашей семьи применялись пытки? Все однозначно даже не скажут, а закричат: «Не-е-ет!» Это и есть точка согласия.

Правосудие есть фундамент цивилизации. Так давайте отложим в сторону наши политические разногласия и начнем вместе бороться за создание в России нормальной судебной системы. Без пыток, с нормальными состязательными процессами. Пусть снова, как в дореволюционной России, адвокаты станут любимцами общества. Ничего плохого я в этом не вижу.