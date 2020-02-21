Тень, наблюдающая за павлином

Начало «Берлинале» омрачено чудовищным терактом в кальянной в городе Ханау, 11 погибших, пять раненых. Перед расправой 43-летний Тобиас Р. опубликовал на YouTube несколько видео, посвященных теориям заговора. Обвинил евреев во всех проблемах современности. Призывал к «истреблению некоторых людей, которые больше не могут быть высланы из Германии»

Вот она реальность без прикрас, о которой так пылко говорили новый арт-директор смотра Карло Шатриан. Сама вторглась на экраны. И на улицы немецкой столицы.

Движение перекрыто, десятки тысяч требуют запрета ультраправой партии «Альтернатива для Германии» . И это происходит практически в то же время, когда по площади Марлен Дитрих нарядные гости идут на церемонию Открытия.

Председатель международного жюри, актер Джереми Айронс и актриса Беренис Бежо на красной дорожке. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На Открытии минутой молчания почтили память жертв Ханау.

Ведущий вечера известный немецкий актер Сэмюэл Финци на разных языках говорил о фестивальных темах и новациях. На русском — про угрозы свободе и демократии.

Программу обещали радикальную, реагирующую на вызовы мира.

Фильм Открытия оказался поверхностным, глянцевым — видимо, подбирали с учетом интереса зрителей.

Открывающие картины на фестивалях, вообще, как правило, — хроническое недоразумение.

Вот для Берлинского смотра выбрали аккуратный, я бы даже сказала, прилизанный «Мой год с Сэлинджером». Тут и кинозвезд не требуется, хотя в фильме снялись Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар», «Деловая женщина») и Маргарет Куэлли («Однажды…в Голливуде», «Исчезновение Синди»), зато на афише имя звезды мировой литературы. Великого, таинственного, читанного-перечитанного вечно актуального, на пике славы практически исчезнувшего затворника.

Фильм основан на одноименном автобиографическом романе Джоанны Ракофф,

Начинающая поэтесса Джоанн (Куэлли) отправляется в город своей мечты Нью-Йорк. Ей везет: устраивается на работу ассистенткой известного литературного агента Маргарет (в реальности имя агента Сэелинджера Филлис Вестберг, она и сообщила миру о смерти писателя). Среди прочего, в обязанности нового сотрудника входит отвечать на письма фанатов, которые приходят на адрес писателя Дж. Д. Сэлинджера.

Маргарет Куэлли в фильме «Мой год с Сэлинджером». Фото: kinopoisk.ru

Сказать по правде, от нее требуется либо уничтожать в шредере эти пачки писем, либо отправлять стандартные, написанные на банке под копирку ответы. Но девушка начинает читать эти послания, написанные от сердца. И ее собственное сердце дрогнет, она начнет отвечать им лично.

Режиссер Филипп Фалардо (у него был отличный фильм, номинированный на «Оскар» — «Господин Лазар» о беженце из Алжира,) с удовольствием окунается в недавнее прошлое — в лихие нью-йоркские 90-е. Во время, когда интернет еще только подступался к захвату реальности. И литература еще чувствовала себя царицей салонов и досуга. А в кафе молодые люди спорили о Флобере и Брэдбери.

Еще не было обвала информации, и в иерархии писательских имен существовали свои короли и королевы. Сэлинджер — среди первых. Когда вместе с юной девицей мы попадаем в престижное издательство во главе с олд-скульной директрисой, воюющей с механическим дьяволом–компьютером, кажется, что из 90-х мы шагаем еще дальше в прошлое… Доморощенные печатные машинки, и микрокассеты, ковры, массивные письменные столы. Портреты авторов: от Агаты Кристи до Фицджеральда и Дилана Томаса. Подобно Алисе Джоанна ныряет в дыру времени. И начинает в нем обживаться. Она таскает домой письма, в которых читатели рассказывают свои личные истории: о травме вьетнамской войны, о смерти дочери, об одиночестве. Эти письма помогают Джоанне услышать собственный голос, выбрать свой путь.

Расписание Берлинского международного кинофестиваля у билетных касс в торговом центре Potsdamer Platz Arkaden в Берлине. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сэлинджер в фильме появится как тень в окне, наблюдающая за синим павлином, как спина, удаляющаяся в университетском парке, голос в телефоне, пальто на вешалке издательства. И письма все же окажутся в кармане этого пальто.

По конструкции фильм почти калька с «Дьявола носит Prada» (там юная девушка попадает на работу в модный журнал)правда, без юмора и без блеска.

У прехорошенькой Маргарет Куэлли глаза на мокром месте. Поэтому она либо блестит слезами (от сочувствия, умиления, огорчения), либо плачет (от сочувствия, умиления, огорчения).

Еще она хорошо улыбается. И режиссер с оператором любуются ею бесконечно.

За этими мимическими играми не просвечивается никакое чувство. В итоге получился милый поверхностный романчик воспитания, без шероховатостей, глянцевый. Так как мы все видим глазами Джоанны, то в какой-то момент все обитатели дорогого отеля вдруг начнут танцевать. И бывший поклонник Джоанны подхватит ее на руки. И павлин в уединенном дворе Сэлинджера нет-нет, да и покажется плодом ее поэтического воображения. Вроде бы по сюжету Джоанна реализует свою мечту, хотя есть ли у нее дар и действительно ею владеет страсть к литературе — неизвестно.

Да и из лишенной вкуса и драматизма самой истории, рассказанной канадским режиссером Фалардо, мы не почерпнем новых сведений ни о тайнах знаменитого литературного агентства, ни о самом отшельнике Сэлинджере, который так и останется тенью, наблюдающей за павлином.