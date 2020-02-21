цифра
Правительство не смогло потратить 1,22 триллиона рублей. Но для умирающих больных с СМА не нашлось 239 миллионов
«Во всем мире принимают “Бупропион”, в России — нет»
Жительницу Волгограда с психическим расстройством обвиняют в контрабанде наркотиков. Она получила посылку из Индии с антидепрессантами
Ольга с сыном. Фото 2016 года, из личного архива
Виктория Микишакорреспондент «Новой»
В Волгограде возбудили уголовное дело против 42-летней Ольги Калиновской — она получила посылку с антидепрессантом «Бупропионом», который пила несколько лет назад. Сотрудники таможенной службы посчитали, что лекарство — производное наркотика «Эфедрона» из-за схожего структурного химического состава. Калиновская утверждает, что она лекарство не заказывала, и посылку ей переслал знакомый из Норвегии, который не мог знать о том, что в России теперь возбуждают уголовные дела за заказ «Бупропиона» из-за рубежа. У Ольги синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и депрессивное расстройство. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы
Ольге Калиновской 42 года, она закончила Волгоградский колледж искусств и Московский университет культуры. Работала музыкальным педагогом, дирижером хора, преподавателем вокала и фортепьяно. В 2008 году переехала в Харьков.
«В 2012 году моя подруга, педагог по работе с детьми с СДВГ, ДЦП и аутизмом, посоветовала обратиться к ее знакомому в Норвегии. И он через своего психиатра передал мне тесты, чтобы понять, есть у меня СДВГ или нет. Это были большие тесты, нужно было написать свое семейное древо, какие были болезни в семье, кто страдал алкоголизмом, что со мной было в детстве, что сейчас со мной происходит. Часть тестов заполнял мой тогда еще будущий муж. И эти тесты мы передали психиатру через моего знакомого. И получилось, что у меня диагноз СДВГ. Одновременно у меня было депрессивное расстройство.
И мой знакомый заказывал лекарство через Индию на мой адрес в Украине. По две таблетки в день. В упаковке 300 штук, на полгода мне хватало. Лекарство меня успокаивало, помогало нормально думать, а не на эмоциях принимать решения, потому что это всегда моя проблема была».
Муж Ольги Валерий Калиновский вспоминает, что «Бупропион» помогал ей справляться с нервозностью: «Она часто была раздражительная, плохо контролировала эмоции, быстро заводилась, когда что-то было не так, легко ссорилась и со мной, и с чужими людьми. Она очень чувствительная, она не могла смотреть новости и фильмы, где что-то страшное, убийства, кровь, — она очень хорошо себе все представляла и пугалась. Когда начала принимать "Бупропион", она стала поспокойнее. В обычных ситуациях, где была вспыльчивая, стала более ровной. И я привык, что чуть что — будет буря гнева, как будто жду, что граната взорвется, а она не взрывается. Где-то год Ольга их принимала, и это был период ровного настроения».
В 2013 году Валерий и Ольга поженились, в 2014-м у них родился сын. А в 2017-м им пришлось вернуться на родину Ольги — в Волгоград.
«Умер мой брат, который страдал алкоголизмом, и мама осталась одна. Ей 82 года, у нее сосудистая деменция, это старческое слабоумие, проще говоря. Мы приехали, отсудили часть квартиры, которые обманом забрали родственники. Вылечили маму от алкоголизма, вычистили квартиру. Еще у нее обширный остеохондроз и межпозвоночная грыжа. Она не выходит из дома, не может сама помыться. Она требует ухода, потому что однажды она поставила чайник электрический на плиту и спалила его, расплавила весь. Она ничего не помнит, забывает факты, имена.
Она абсолютно беспомощна. Сейчас я официально за ней ухаживаю и не работаю.
Еще на мне сын, которому пять лет и он не ходит в сад, потому что неврологические нарушения. Диагноз — «невроз» и «аритмия сердца». Он ко мне очень привязан, и, когда на таможне меня задержали на четыре часа, я боялась больше всего за ребенка, а не за себя. И сейчас очень за него боюсь. Он был со мной во время обыска квартиры, ездил со мной на допрос».
В России Ольга получила «Бупропион» тоже от знакомого из Норвегии. В 2017 году он выслал на ее адрес упаковку из Индии. «Он знал, что я в стрессе, и выслал мне лекарства. Я спросила у него: тебе выслать деньги? Он сказал: нет, не надо. Таможня без проблем в 2017 году пропустила это лекарство». Потом Ольга перестала принимать таблетки — решила попробовать справляться сама. А 16 декабря 2019 получила извещение о посылке. «Мы с ним год не общались. Он никак не предупредил и не сообщил, что вышлет их мне. Я пошла на почту, и там эта посылка в красивой подарочной упаковке. И, конечно, он не знал, что в России заводятся уголовные дела по "Бупропиону"».
Когда Ольга получала посылку, ее задержали таможенники.
Через несколько дней в ее доме прошел обыск. Астраханская таможня завела дело на Ольгу Калиновскую по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в особо крупном размере»).
«Когда все началось, — добавляет Валерий Калиновский — мы много это обсуждали: и обыск, и возможную тюрьму. Сын все время был рядом. И через три-четыре дня он начал моргать, как при нервном тике. Я его спросил, чего он боится. Он сказал, что боится, что маму в тюрьму посадят. Нам все это дается очень тяжело».
«Это не может быть контрабанда, потому что я не заказывала эту посылку, — говорит Ольга. — И это не может быть наркотиком, потому что в официальной инструкции у «Бупропиона» написано, что эффект наступает только через две недели приема».
Сейчас Ольга лечится у российского психиатра в Волгограде. Он поставил ей новый диагноз и выписал литий и «Рисперидон». «Я не хочу озвучивать этот диагноз. Мне его поставили, потому что взрослым людям в России СДВГ не ставят. И не могут выписать «Бупропион».
Во всем мире есть СДВГ — в России нет. Во всем мире принимают «Бупропион» — у нас не принимают!»
Адвокат Ольги Иван Хрусталев говорит, что дело против Ольги «было поспешно возбуждено» и «не всесторонне изучено».
С 2010 по 2016 год «Бупропион» продавался в российских аптеках, а в 2016 году производитель не получил лицензию для «Государственного реестра лекарственных средств». Весной 2019 года было заведено несколько уголовных дел в отношении людей, которые заказывали и получали антидепрессант из-за границы. Российские правоохранительные органы считают «Бупропион» «производным наркотического средства» из-за его схожести с запрещенным препаратом «Эфедрон».
В мире «Бупропион» зарегистрирован как медицинский препарат для пациентов с депрессией и табачной зависимостью. Его выписывают в США, странах Европы и Юго-Восточной Азии.
В «Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» «Бупропиона» нет. Но в текст «Перечня» в ходе законодательных поправок 2011-2012 годов было добавлено слово «производные», что значит, что вещества, полученные из тех же химических соединений, но с другой структурой, также должны быть запрещены.
Российское общество психиатров в августе 2019 года в ответ на действия правоохранительных органов опубликовало заявление «О наркогенном потенциале "Бупропиона"». В нем психиатры заявили, что «"Бупропион" не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления». А также, что «с позиций клинической фармакологии и наркологии «Бупропион» не может быть отнесен к наркотическим средствам из-за структурного химического сродства со стимулятором эфедроном/меткатиноном». Один из авторов этого письма, врач-психиатр Павел Алфимов, говорит о том, что невозможность назначить пациентам «Бупропион» усложняет его работу.
— "Бупропион" нужен людям с биполярным расстройством, людям с атипичной депрессией и людям, которые отказываются от курения. Особо уязвимая группа — это пациенты с атипичной депрессией, у которых есть гиперфагия (переедание), а также гиперсомния (чрезмерная сонливость) и высокий уровень тревоги — им подходит «Бупропион», в том числе из-за своего стимулирующего эффекта. Также это пациенты, которым нежелательны сексуальные побочные эффекты, потому что «Бупропион» — один из редких препаратов, который их не дает. Назвать его жизненно необходимым и поставить в одну параллель с противосудорожными препаратами нельзя, альтернативы есть. Но с ним было бы лучше.
Иногда бывают случаи, когда мы не можем использовать ничего, кроме «Бупропиона», из-за плохой переносимости других препаратов. Но из-за его недоступности нам приходится выписывать пациенту другие препараты в небольших дозах и наблюдать. Если бы «Бупропион» был зарегистрирован и доступен в аптеках, это улучшило бы качество оказания помощи у некоторых пациентов, полагаю, процентов у 10–20.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.