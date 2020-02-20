«Арбидол» спасет мир?

Накануне Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, в которую включили препарат с действующим веществом умифенавир. В сообщении китайских медиков речь шла о лекарстве под названием 阿比多尔, которое некоторые российские СМИ перевели как «Арбидол», а другие настаивали, что речь идет об «Абидоле», не имеющем ничего общего с популярным у россиян противовирусным лекарством. Так, из-за особенностей транслитерации с китайского возникла путаница: неужели специалисты из КНР решили лечить коронавирус «Арбидолом», в эффективности которого есть сомнения даже при лечении простуды и гриппа?

Китайские власти действительно признали «Арбидол» лекарством от коронавируса?

В новый план по диагностике и лечению COVID-19 впервые вошли противовирусные лекарства, среди которых оказался «Абидол», или «Арбидол». Однако в этой ситуации нельзя однозначно утверждать, что Китай признал этот препарат лекарством от коронавирусной пневмонии. Дело в том, что «Абидол» внесли в масштабную программу по тестированию как одного из возможных медикаментов, способных облегчить течение болезни, объясняет молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко. Одним словом, эффективность умифенавира при лечении коронавируса только предстоит проверить.

«Арбидол» и «Абидол» — это одно и то же?

«Абидол» — это противовирусный препарат с действующим веществом умифенавир, известный в России под названием «Арбидол». Его разработали в СССР еще в 1974 году, а в 2007 году закончился срок действия патента, и остался лишь зарегистрированный «Фармстандартом» (российский производитель) товарный знак «Арбидол». Всемирная организация здравоохранения в 2011 году закрепила за препаратом международное непатентованное наименование — умифеновир. В Китае производят несколько дженериков этого лекарства, их названия на китайском выглядят и звучат одинаково. Однако часть производителей по-разному пишут его латиницей: Abidol, Arbidol, Aribidol или вовсе Abidor. Между тем, в Индии под названием «Абидол» зарегистрирован опиоидный анальгетик, который вряд ли бы мог попасть в план по лечению коронавируса. The Bell со ссылкой на троих китаистов утверждает, что указанное Минздравом Китая наименование звучит именно как «арбидол». В китайских СМИ также при упоминании препарата отмечают, что он разработан в СССР. Изучение заявок на клинические испытания, пресс-релизов фармкомпаний и других открытых источников позволяет сделать вывод, что китайские власти действительно говорят о привычном россиянам лекарстве «Арбидол», — заключает Якутенко.

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Есть ли у «Арбидола» доказанная клиническая эффективность?

Небольшое количество проведенных клинических испытаний продемонстрировали противовирусную эффективность «Арбидола», однако она примерно такая же, как и у других препаратов от гриппа или простуды, сказал «Новой» доктор медицинских наук и член «Общества специалистов доказательной медицины» Василий Власов. Многие специалисты указывают, что лекарств, которые бы воздействовали на возбудителей простуды, не существует, а умифеновир способен, разве что, уменьшить тяжесть заболевания. В большинстве европейских стран медики не практикуют противовирусное лечение, а уделяют внимание профилактике и лечению симптомов простуды. Якутенко объясняет, что исследований, которые были бы проведены по всем правилам и международным стандартам, еще не было, поэтому нельзя уверенно говорить о доказанной эффективности «Арбидола». Она предполагает, что продавать лекарство без испытаний может быть просто выгодно рынку. В начале февраля о возможной эффективности препарата в борьбе с коронавирусом говорили китайские специалисты. По словам вирусолога Ли Ланцзюань, умифеновир способен тормозить патологическое действие COVID-19 на клетки. Китайский производитель SSY Group Limited уверяет, что лекарство может стимулировать выработку интерферона организмом заболевшего. Однако это все еще не было подтверждено испытаниями.

Где еще популярен «Арбидол», кроме России?

Российское правительство внесло «Арбидол» в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным DSM Group, он является одним из наиболее популярных противовирусных средств в стране. Однако ВОЗ отказалась признавать умифеновир лекарством от гриппа из-за «недостаточных данных об эффективности или безопасности», а американские власти не сертифицировали препарат как лекарственное средство. Помимо России и Китая, препарат активно применяется в некоторых странах СНГ. В Казахстане его производят под маркой «Афлюдол», в Беларуси препарат известен как «Арпетол» и «Арпефлю», а киевская фармкомпания «Дарница» производит его под торговой маркой «Иммустат». Умифеновир также выпускают в Нидерландах — под наименованием «Orvitol NP».