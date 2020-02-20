Политический п(р)анк

В четверг лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По словам заместителя партии Виктора Звагельского, шоумен «увидел в людях в партии то, что подвигло его пойти в политику». Как сообщали источники «Открытых медиа», «указание принять Шнурова в партию поступило из администрации президента». Предполагается, что Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах в 2021 году. Ранее о создании собственных партий говорили владелец компании Faberlic Алексей Нечаев и один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров, а писатель Захар Прилепин уже провел учредительный съезд партии «За правду!». «Новая газета» узнала у экспертов, почему Шнур решил идти из панк-рока в политику.

Сергей Шнуров. Фото: РИА Новости

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Я уже давно говорил, что власть вполне может использовать Сергея Шнурова как пропагандистский и электоральный ресурс. Это история «Ксения Собчак-2». Власть желает подцепить на живца какую-то нетрадиционную часть электората. В случае Собчак, это была либерально-пригламуренная публика, в случае с Сергеем Шнуровым — люмпен-интеллигенция.

Кроме того, Сергей Шнуров только на вид острый и страшный, а на самом деле мягкий и послушный. Все его знаменитые песни по форме радикальные, но по содержанию абсолютно безопасные. Или, скажем, те стишки, которые Шнуров выкладывает последний год на злобу дня. Это сочинения в духе советской сатиры, а-ля Сергей Михалков. Сатира совершенно безопасная, иногда даже лестная для властей и лично Владимира Путина.

Без Шнурова Партия роста Бориса Титова получит на парламентских выборах 0,7% голосов, со Шнуровым 1,1% голосов. Мелочь, а приятно.

Сам Сергей Шнуров, несмотря на внешнюю расхристанность, парень очень ушлый и корыстный, поэтому я не сомневаюсь, что за альянс с Партией роста он получит дорогие гостинцы. При этом для Партии роста эта сделка беспроигрышная. Они в любом случае получат свою долю пиара, скандала и избирательных голосов.

Для Сергея Шнурова это палка о двух концах. Значительная часть поклонников после такого поступка от него уйдет.

Есть еще один фактор. Группа «Ленинград» последние 2-3 года находится в состоянии кризиса. Нет удачных песен, нет удачных клипов. «Экспонат» и в «Питере пить» были в 16-17-х годах. Проект «Ленинград» ему давно и смертельно наскучил, поэтому он выбрал такой способ напомнить о себе. Других политических шагов у Сергея Шнурова не было. Год назад он вошел в совет при комитете Госдумы по культуре, но это все шуточки, а не политика. Там заседают аналогичные ему шалопаи из числа актеров, музыкантов и критиков.

Аббас Галлямов политолог

— Для Партии роста появление Сергея Шнурова — хорошая новость. Человек он известный и где-то даже знаковый. Его вступление в партию — это информационный повод, который позволит титовцам лишний раз напомнить свой основной месседж: все проблемы страны связаны с тем, что право принимать ключевые решения узурпировала бюрократия.

В ситуации, когда большинство избирателей дезориентированы, он, безусловно, найдет в их сердцах отклик.

Однако именно поэтому ошибкой было бы ставить Шнурова на первое место в партийном списке. Лидерами списка должны быть сильные, успешные предприниматели. С ними Партия роста сможет легко повторить успех Прохорова 2012 года (тогда Михаил Прохоров получил 7,98 % голосов. — Д. К.).

Предпринимателей в России не слишком любят, однако общественное мнение признает за ними ряд безусловных плюсов. По крайней мере, в отличие от остальных политиков-«болтунов», предпринимателей воспринимают как «людей дела». В обществе есть запрос на популизм, поэтому такие «неполитические» фигуры, как Шнуров, партиям нужны. Но их мало, нужно, чтобы их появление и активность сопровождались правильными месседжами.

Владимир Перевозчиков Политтехнолог

— Сейчас потенциально планируют создать две или три партии на правый фланг. Тот же пример с Faberlic (в конце января «Коммерсант» писал, что основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев станет председателем новой партии праволиберального толка. — Д. К.). Сейчас идет борьба за личности, за структуры, за смыслы. В данном случае Шнуров одна из ярких личностей, которая может позиционировать партию. Естественно, ему было сделано предложение.

Это игра на опережение. Если Faberlic заберет под себя все поле, то партии Бориса Титова не будет, она вольется на правах младшего партнера в партию Алексея Нечаева. Борис Титов этого не хочет, поэтому ищет ходы усиления партии, по крайней мере, за счет звонких имен.

Даже если потом правые партии будут объединяться в один блок, то у него уже будут доводы, чтобы отдавать партию не бесплатно, а на определенных позициях. Сейчас между этими партиями идет негласный торг.

С точки зрения электората, правый фланг — это 11-12%. Одна из идей, которая сейчас обсуждается, — объединить правый фланг в единый блок для похода в Госдуму. Альтернативный вариант — сделать три-четыре сильные партии, чтобы они растерзали голоса друг друга и не попали в Думу. Все зависит от стратегии, которую выберет власть.

Алексей Макаркин политолог

— В Партии роста накануне региональных выборов появился еще один узнаваемый человек. Шнуров может дать дополнительные позиции в Петербурге, так как до сих пор только Оксана Дмитриева является лицом партии.

Что касается распространения этого эффекта на общенациональный уровень, то возникают большие вопросы, в частности, насколько Шнуров будет хорошо действовать в федеральной кампании. Кроме того, есть проблема имиджевой совместимости. У Оксаны Дмитриевой в Санкт-Петербурге образ нонконформиста и достаточно протестного политика. Шнур с ней в данном случае имиджево совместим. На федеральном уровне номер один — глава партии Борис Титов. Он куда более умеренный, занимает официальную должность, занимаясь защитой прав предпринимателей. Насколько с ним будет совместим эпатажный Сергей Шнуров — большой вопрос. Ставить в один ряд с Сергея Шнурова с партиями Faberlic или World of Tanks не стоит. Партия роста более старая, поэтому я думаю, что следует обратить внимание на петербургский контекст.